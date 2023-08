Comienza LaLiga 23/24 en el Reale Arena

Han transcurrido 68 días desde aquel último partido de temporada en el Reale Arena frente al que en su momento acababa de ganar la UEFA Europa League, el Sevilla FC, fue la culminación de una gran temporada que cerraba en casa con una victoria por dos goles a uno.

Semana Grande ha regresado y con ella el fútbol para los aficionados Txuri-urdines, los cuales se han vuelto a vestir con los colores de su equipo y han acudido a aquel sitio que tantas emociones les ha brindado.

Aficionados de la Real durante el himno | Foto vía Twitter: @RealSociedad

Primer partido y primer punto

Hoy 12 de agosto de 2023 el Reale Arena ha sido partícipe de un encuentro de gran intensidad. Lo anterior comenzado desde el minuto 5 cuando tras una gran serie de pases del equipo local y una gran finalización de Take Kubo, la Real se colocaba por encima en el electrónico. Momentos después, exactamente en el minuto 14 el colegiado Hernández Maeso señalaba el punto de penalti a favor de los donostiarras, pero tras una exhausta revisión del VAR la acción quedaba anulada. Llegado el final del primer tiempo, un encontronazo entre Cristhian Stuani y Robin Le Normand en un córner, culminaba con el francés en el suelo tras un golpe en la cara, por lo anterior el árbitro del encuentro decidió amonestar a ambos jugadores.

Gol de Take Kubo | Foto vía web: real-sociedad.diariovasco.com

Llegada la segunda mitad en donde la Real Sociedad, que, a pesar de seguir dominando no era capaz de encontrar la portería rival con facilidad. A su vez, el Girona poco a poco comenzaba a acercarse a los palos protegidos por Alex Remiro. Hasta que llegado el minuto 72 de partido, fue Artem Dovbyk quien anotaba en su debut con el Girona y ponía las tablas en el marcador. Pese a que el equipo de Donosti intentó anotar el gol de la victoria, fueron cortados en varias ocasiones por las pérdidas de tiempo por parte del equipo visitante, especialmente de Paulo Gazzaniga quien se llevaría una tarjeta amarilla en el minuto 90+1.

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil recalcó que: "se nos han escapado vivos, nos hemos enfrentado a un gran equipo que ha realizado una gran pretemporada contra grandes equipos. Hemos tenido situaciones paran anotar el segundo y no lo hemos hecho, es por eso que no hemos ganado el partido" además añadió que: "el equipo se ha dejado el alma y cuando es así poco hay que decir".

Imanol Alguacil dando instrucciones a sus jugadores | Foto vía web: laliga.com

Por su parte, el autor del go, Take Kubo habló sobre el encuentro y lo que se avecina: "es fútbol, han tirado una a puerta y nos han metido, estamos tocados porque hemos hecho un buen partido" también sijo que: "nos mereciamos la victoria, pero así es el fútbol y no podemos lamentarnos. Tenemos 3 partidos antes del paron, 2 en casa y es importante que logremos sacar esos 9 puntos.

Lo que se avecina

El siguiente sábado Anoeta abrirá nuevamente sus puertas para recibir al Celta de Vigo, un encuentro que será vital para que el equipo comience a levantar cabeza tras el empate agridulce contra el Girona. Además, tras ese partido se enfrentarán a Las Palmas y Granada, serán los últimos encuentros de preraración para verse las caras con el Real Madrid. Dicho encuentro será la primera gran prueba para los dirigidos por Imanol y que puede ser un partido del nivel de la máxima competición europea (UEFA Champions League), la cual disputará la Real a partir de septiembre.

"Estamos bien, fisicamente, el nivel es bueno pero necesitamos convertir porque sino nos vamos a lamentar a final de temporada" añadió Kubo.