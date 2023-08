Ancelotti: "Hemos jugado un buen partido"

Carlo Ancelotti dijo presente en la sala de prensa del San Mamés tras lo que fue el triunfo por 2-0 del Real Madrid frente al Athletic Club, en la primera jornada de la temporada 2023/24 de LaLiga. En su análisis de la victoria, el entrenador resaltó: “Hemos jugado un buen partido, sobre todo en la primera mitad, en la que hemos tenido mucha intensidad. En la segunda parte hemos bajado el ritmo y hemos tenido menos control, pero atrás lo hemos hecho bien”.

“Es evidente que cuando el equipo tiene compromiso colectivo y actitud somos más contundentes a nivel defensivo. El equipo ha estado bien, colocado y fuerte en los duelos. En la primera mitad hemos recuperado muchos balones. El equipo se encuentra cómodo jugando de esta manera y hemos trabajado muy bien defensivamente”, continuó.

Como no podía ser de otra manera, Ancelotti dedicó palabras de elogio para Jude Bellingham, autor del segundo gol en lo que fue su debut oficial: “Es un fuera de serie. Tiene mucha personalidad y se ha adaptado muy rápido al sistema del equipo. Parece que lleva mucho tiempo con nosotros y es un jugador de nivel muy alto”.

Otro que se llevó elogios por parte del entrenador fue Rodrygo, quien abrió el camino de la victoria: “Tiene características distintas a Joselu. Ha combinado muy bien con Valverde y Carvajal en la banda derecha. Se está adaptando muy bien a este sistema, como Vini Jr. Son muy jóvenes y están progresando muy bien, pero deben seguir con esa progresión. Ojalá Rodrygo pueda marcar más goles que la pasada temporada”.

"La lesión de Militao no tiene buena pinta"

Sin embargo, hubo un instante en el que varios corazones se habrán detenido entre los aficionados del Real Madrid, ya que en el inicio del complemento, Eder Militao debió ser sustituido por una lesión en su rodilla, que a primera vista no parecía nada bueno: “Ha sufrido un esguince de rodilla. No tiene buena pinta y lo evaluaremos en las próximas horas. Ojalá no sea nada grave. Estamos preocupados y no descartamos nada”.

Por último, Ancelotti descartó hablar de Kepa, al que los últimos rumores ya lo dan como refuerzo del Real Madrid, y destacó la actuación de Lunin: “Kepa no es un jugador del Real Madrid y no hablo de jugadores que no son del Real Madrid. Lunin lo ha hecho muy bien. Ha estado muy tranquilo y concentrado. Ha manejado bien el balón desde atrás y ha estado bien en los balones altos. Ha mostrado seguridad y concentración”.