Atlético de Madrid - Granada CF: puntuaciones del Granada CF, jornada 1 de LaLiga

Los rojiblancos volvían a Primera división un año más tarde, iniciando la temporada en una de las plazas más díficiles de la Liga, el Cívitas Metropolitano. El Atlético ha dejado claro al Granada que esto no es Segunda y que a pesar de jugar un partido muy serio puedes caer derrotado severamente. El Granada no pudo aguantar las acometidas rivales y el conjunto local se impuso por 3-1 con goles de Morata, Depay y Llorente. El gol nazarí fue de Samu, quien disfrutó de un debut de ensueño. El lunes, en el Nuevo Los Cármenes, segundo partido de Liga ante el Rayo Vallecano, donde se apreciarán mejor la luces y sombras del Granada de Paco López.

Criterio de puntuación

(0-2: Muy Mal / 3-4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7-8: Muy bien / 9-10: Excelente / S.C.: Sin Clasificar)

7 Seguro. No pudo hacer nada en los tres goles que encajó. Sin embargo, estuvo acertado en un partido con mucha dificultad para el guardameta. Evitó varios goles con paradas de gran mérito. Transmite confianza. Hay portero para rato.

6 Desafortunado. Volvió a vestir la camiseta del Granada y a pesar de hacer un partido decente, le acompañó una jugada desgraciada, en este caso, el mal despeje en el primer gol colchonero. No es la primera vez que le ocurre con la camiseta nazarí.

6 Cumplidor. Tuvo una noche compleja, estuvo agresivo en todas las disputas y sacó algún balón peligroso. Actitud seria.

Iqnasi Miquel

5 Frágil. Tuvo muchos problemas a lo largo del encuentro, especialmente con Llorente. Le faltó algo más de contundencia y agresividad. Va justito para Primera.

6 Entregado. Peleó y trabajó de carrilero. Cumplió, ya que tuvo algún centro bueno como el remate de Samu y estuvo correcto atrás.

6 Inusitado. Sorprendió y mucho su posición de inicio, carrilero improvisado. Nunca había jugado ahí. Lo dio todo defensivamente y trabajó como ninguno. Arriba no tuvo mucha presencia.

7 Todoterreno. Para muchos, el tapado del partido. Realizó una tarea magnífica y demostró que cuando está con confianza es muy útil para el equipo.

5 Discreto. No se adaptó del todo al ritmo del partido. Apenas aportó, le falta ritmo aún. Estuvo lastrado desde el minuto 10 por amarilla.

6 Desaparecido. Al no tener el Granada el balón, estuvo oculto durante muchos tramos. No fue determinante.

8 Impávido. El canterano debutó en Primera división y dejó claro que no le tiembla el pulso. Realizó un partidazo complicando a la defensa colchonera y anotó el gol nazarí. Delantero de garantías para el Granada.

6 Correoso. No desistió en la lucha con la defensa atlética, buscando espacios que no encontró. En el minuto 92, tuvo un mano a mano con Oblak que no pudo culminar. Se complementó bien con Samu.

8 Joya. El nuevo fichaje salió desde el banquillo y dejó acciones de calidad, además de la gran asistencia a Samu. Se reafirma como gran fichaje.

6 Pulmón. No descansó ni un segundo. Su suplencia fue noticia, ya que el lateral es uno de los fijos para Paco.

6 Trabajador. En los 15 minutos que disputó no pudo atacar. No paró de incomodar y ayudar en defensa.

6 Testarudo. A pesar de que no pudo sortear a la defensa del Atlético, no claudicó y siguió intentándolo.

6 Tenaz. Los diez minutos que disputó fueron buenos y se mostró bien físicamente. Buen revulsivo.