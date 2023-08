¿Quién es Sergi Canós, el nuevo fichaje del Valencia?

Dicen que los sueños no se cumplen, se trabajan. Sin duda, si hay alguien que lo puede corroborar, ese es Sergi Canós, que verá como su sueño de defender los colores del Valencia, el club de su vida, pronto se hará realidad.

El extremo de Nules ya hizo unas declaraciones el pasado mes de mayo para la revista Relevo, donde expresó su ilusión de jugar en el Valencia, del que es aficionado desde niño, y explicó sus esfuerzos por recalar en la capital del Turia en el pasado mercado de invierno. Sí, aquel mercado al que el actual director deportivo del club che insistía en no acudir porque según él no necesitaban refuerzos y afrontarían con suficiencia el segundo tramo de competición.

Hoy, el Valencia CF ha hecho oficial su llegada, procedente del Brentford FC, a cambio de 250.000 €, para que Canós se convierta en nuevo jugador valencianista por cuatro temporadas. De este manera, se trata de la segunda incorporación de la plantilla dirigida por Rubén Baraja, que dispondrá de un hombre más para ocupar una línea ofensiva muy carente de efectivos.

La espera llega a su fin para el valenciano, que lleva 2 meses ansioso por ponerse a las órdenes del Pipo. En este período, ha antepuesto el Valencias a las ofertas de otros clubes, como el RSC Anderlecht belga o el Deportivo Alavés, pendiente de que llegase el OK desde Singapur.

Su trayectoria

Sergi Canós llegó a La Masía en 2010, para, con solo 13 años, formarse en una de las principales canteras del fútbol europeo, que también supone un escaparate importante en el panorama europeo. En su caso, fue el Liverpool quien apostó fuerte por él y se lo llevó a Inglaterra en el año 2013.

En un equipo plagado de estrellas, como Luis Suárez o Philippe Coutinho, al de Nules le fue difícil asentarse en la primera plantilla. Pese a ello, Canós llegó a debutar con los Reds de Jürgen Klopp en un partido de Premier League a domicilio frente al West Bromwich Albion.

Canós en su debut en Premier con el Liverpool | Fuente: Liverpool FC

Al inicio de la temporada 2015/16, el Liverpool le buscó una salida en forma de cesión al Brentford, que entonces era equipo de Championship. Sergi fraguó una muy buena temporada, en la que llegó a disputar 38 partidos de liga, con 7 goles y 4 asistencias. En la campaña siguiente, el extremo volvió a salir cedido, esta vez al Norwich City. Aunque, tras gozar de poco protagonismo con los canaries, el Brentford hizo en enero de ese mismo año una buena oferta por él de casi tres millones de libras, lo que le llevó a regresar a su anterior club.

Desde entonces, Sergi Canós ha sido partícipe de como el club ha ido creciendo en todas sus facetas, hasta su llegada a la élite en 2021. En esos 5 años en Championship, el valenciano fue una pieza fundamental en los bees, con más de 150 partidos de liga a sus espaldas.

En 2019, sufrió una importante lesión de rodilla que le mantuvo muchos meses apartado de la competición, y que, además le llevó a pasar por un mal momento psicológico. Sin embargo, esto no le privó de ser clave en la temporada del ascenso a la Premier League un año después, en la que disputó todos los partidos de una liga tan física y exigente como es la segunda división inglesa.

Sergi Canós con el Brentford | Fuente: Brentford FC

En la primera temporada en Premier de los bees en su historia, Canós continuó siendo importante en el esquema de Thomas Frank, que lo alineó en 31 partidos de liga. Sería en la temporada siguiente, es decir, en el curso 2022/23, cuando empezaría a perder protagonismo, hasta que el club decidió buscarle una salida en el mercado de invierno, cuando ya se le relacionó con el Valencia.

Ahora, después de una estancia de seis meses en Grecia con el Olympiakos, Sergi deja el Brentford, el club que lo acogió y que ha sido su casa los últimos 7 años.

¿Qué puede aportar?

Con Canós, el Valencia ficha a un extremo versátil que puede jugar en ambas bandas, aunque suele desenvolverse por el costado izquierdo, a pierna cambiada. En su etapa en el Brentford, sobre todo en su última campaña en Inglaterra, también se le ha visto ocupar la posición de carrilero.

Hablamos de un futbolista que debe generar oportunidades mediante el regate y la asociación con sus compañeros en ataque. Aunque, en banda derecha, tiene tendencia a llegar más a línea de fondo y buscar el centro. Además, se trata de un jugador que cuenta con un buen disparo con la pierna derecha y que suele atreverse a tirar. Según los datos de Fbref, en la Premier League 2021/22, la última temporada que jugó completa con el Brentford, el de Nules fue percentil 89 en total de disparos, es decir, que casi se cuela entre el 10% de futbolistas de las 5 grandes ligas que más tiró a portería en su posición.

Sin embargo, también destaca su capacidad para robar balones, lo que evidencia su gran implicación defensiva y generosidad en los esfuerzos.

En resumen, es ese tipo de jugador que se ve favorecido por un estilo de juego más directo y que brilla en el contragolpe, gracias a su habilidad para asociarse y finalizar jugada en muchas ocasiones. Tras su llegada, el Pipo tendrá ahora una pieza más que forme parte de la rotación del ataque valencianista en los costados, que, hasta ahora, solo contaba con Fran Pérez y Diego López. Un argumento más para invitar a pensar que los ches se pueden salvar por más que los deméritos de sus rivales de la zona roja, aunque a la mayoría se le adivina lejos ese plan.

El tiempo hablará sobre las aptitudes y la competencia que demuestre Sergi Canós en el Valencia. Pero no me tiro ningún farol al decir que el muchacho merece jugar en el club de Mestalla, y no por ser valencianista de cuna, sino por demostrar que se muere por vestir estos colores. Y eso, en los tiempos que corren, no tiene precio.