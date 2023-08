Decía hace unos días Mendilibar, entrenador del Sevilla, que no entendía como podía empezar el campeonato liguero y el mercado continuar abierto. Qué gran razón llevaba "Mendi". Personalmente, me gustaría añadir a esa reflexión como es posible que en España, la renombrada Liga EA Sport comience en Agosto, con las temperaturas pasando incluso los 35ºC en gran parte del territorio nacional. Parece ser que este es un melón muy grande que no le interesa abrir a los que manejan el cotarro.

Mientras tanto, en relación a la actualidad rojiblanca, se podría destacar la victoria 3-1 frente al Granada el lunes pasado en el Metropolitano. Pero es que también se podría destacar que, con el campeonato doméstico en marcha, el Atlético de Madrid cuenta con 25 fichas del primer equipo, una cifra insostenible tanto económica como deportivamente.

Con todo esto presente, la dirección deportiva del cuadro rojiblanco deberá dar salida a más de un jugador de aquí al final del mercado de fichajes, puesto que, para más "inri", se da por sentado que llegará un "5" que apuntale el mediocampo.

La salida más clara es la de Joao Félix, el luso no cuenta para nadie en el club y se le busca una salida desde hace meses. El problema, nadie le quiere y no llega una sola oferta que satisfaga a todas las partes. A partir de ahí se abre un escenario de posibilidades muy complejas.

Sin embargo, Simeone insiste en que quiere contar con un buen fondo de armario. Característica que pocas veces ha tenido la plantilla rojiblanca y que suele ser determinante a la hora de la verdad. Con ello, Simeone pretende aumentar la competencia interna y evitar así que un jugador se crea intocable en el once.

La duda que le surge al aficionado atlético llegado este punto es que piezas se pueden tocar y cuales no. Lino y Riquelme, que podrían ser candidatos a salir, gustan al cuerpo técnico. Carrasco es considerado pieza clave por Simeone pese a que le resta tan solo un año de contrato. Javi Galán acaba de llegar al club y Saúl, que además está rindiendo bastante bien, tiene una ficha difícil de asumir por los equipos que le pretenden.

Por ello, la incógnita está servida. Tienen que salir jugadores, sí. Pero la salida de estos no debe de afectar al ansiado fondo de armario que quiere tener Simeone para poder mirar de tú a tú a todos los rivales. Quedan dos semanas de mercado. Y no van a ser semanas tranquilas.