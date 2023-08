Previa Granada CF - Rayo Vallecano: a vencer tras una semana de muchas turbulencias

La Liga EA Sports afronta esta semana la celebración de su segunda jornada, que se cerrará con el partido que enfrentará al Granada CF y al Rayo Vallecano. Los locales quieren conseguir el primer triunfo de la temporada tras perder en la primera jornada y después de una semana muy complicada. Por su parte, el Rayo Vallecano buscará volver a ganar a domicilio tras conseguir una gran victoria en el primer encuentro de la campaña.

Conseguir la victoria pese a todo

El Granada CF llega a este encuentro después de perder en el primer partido de Liga ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano por 3-1 en un encuentro en el que se adelantaron los colchoneros junto antes del descanso, pero en el que los granadinistas no perdieron la cara en el partido y consiguieron empatar el marcador mediante Samu Omorodion. Pese a ello, un gran gol con un disparo lejano de Depay volvió a desempatar el luminoso a favor de los locales, y un gol en los últimos minutos de Marcos Llorente sentenció el encuentro. Aun así, el conjunto dirigido por Paco López rindió a buen nivel en uno de los campos más complicados de la categoría.

Este último partido también supuso la presentación ante el gran público del canterano Samu Omorodion, que tras una gran temporada en Segunda RFEF con el Recreativo de Granada consiguiendo el ascenso, estrenó titularidad cuajando una gran actuación. Esta situación ha hecho que varios equipos se fijen en el jugador melillense y será el propio Atlético de Madrid el que se haga con el jugador. Así pues, el Granada CF perderá a uno de sus mayores activos para el presente y sobre todo para el futuro, ya que era un jugador con el que contaba plenamente Paco López en sus esquemas. De esta manera, el conjunto granadino tendrá que acudir al mercado con más urgencia si cabe en búsqueda de refuerzos en la parte ofensiva, teniendo que fichar al menos un delantero centro además de reforzarse en otras posiciones como puede ser el lateral izquierdo o el eje central de la zaga.

Para este partido, Paco López no podrá contar con Vallejo ni con Torrente por lesión, mientras que Manafá no estará disponible tampoco, ya que no se encuentra en plena forma física para poder disputar el partido. Tampoco estará el mencionado anteriormente Samu Omorodion, que no ha acudido a entrenar con el resto de la plantilla en los últimos entrenamientos debido a su cercana salida. De esta forma, se espera que en la alineación la referencia en el ataque sea la del albanés Uzuni, acompañado en las bandas por Callejón y Bryan Zaragoza, aunque también podría salir de titular Antonio Puertas, mientras que en la mediapunta estaría Melendo una vez más. Con respecto a la defensa, es posible que Ricard Sánchez estrene titularidad esta temporada en el lateral diestro, mientras que la pareja de centrales sería nuevamente la formada por Ignasi Miquel y Miguel Rubio.

Seguir mostrando firmeza fuera de casa

El Rayo Vallecano llega a este encuentro tras conseguir una importante victoria en la primera jornada del campeonato en el Power Horse Stadium por 0-2 en un partido que se resolvió en la primera parte gracias a los goles de penalti de Nteka e Isi Palazón. El conjunto rayista supo mantener el control del juego y del partido y apenas sufrió en la segunda parte, aunque el guardameta macedonio Dimitrievski hizo alguna intervención de mérito. Así pues, el equipo del sur de Madrid ha comenzado su nuevo proyecto de la mejor manera posible, después del final del proyecto de Iraola, que ha supuesto también la marcha de algunos jugadores como Comesaña, Catena o Fran García. La nueva era del club con Francisco al frente del banquillo ha comenzado de buena forma.

El Rayo Vallecano ha visto como en este verano ha tenido que hacer refuerzos ante las numerosas marchas, la última ha sido la de Salvi Sánchez, que se ha ido traspasado al RCD Espanyol. Por el otro lado, el Rayo también se ha reforzado, haciendo regresar de nuevo a Lejeune y a Sergio Camello tras sus buenos rendimientos defendiendo la franja la temporada pasada. Además, también ha llegado Jorge De Frutos en la que será su segunda etapa en el equipo. A estos refuerzos también se suman los de Dani Cárdenas en la portería, el Pacha Espino en el lateral zurdo, Kike Pérez para el mediocentro, y Aridane Hernández para coger el relevo de Catena en el eje central de la zaga.

Para este encuentro, es posible que la principal novedad en la convocatoria sea la de Raúl de Tomás, que se está recuperando de manera positiva de sus molestias y parece que podrá estar disponible para esta jornada. Por otro lado, la alineación parece que será parecida a la de la pasada jornada, con el cambio en la delantera, siendo Sergio Camello la referencia del equipo en el ataque, acompañado en las bandas por Isi Palazón y Álvaro García, mientras que en la mediapunta estará Óscar Trejo. En cuanto a la defensa, es posible que sea prácticamente la misma que la última, siendo Balliu titular en el lateral derecho, Lejeune y Aridane Hernández en el eje central de la zaga y el Pacha Espino en el lateral izquierdo.

Declaraciones de los entrenadores

El entrenador del Granada CF, Paco López, ha comparecido en rueda de prensa, donde ha hablado sobre la situación de Samu Omorodion y lo que pensaba sobre él como jugador: "Yo le veía condiciones, cuando termina la temporada pasada les dije que contaba con Samu, pero no era recomendable a nivel exposición, pero le veía muchas condiciones. Cuando vino de la selección me confirmó las expectativas y lo hablé con el club, que tenía condiciones y que tenía mucho potencial. No me lo esperaba ni tenía ni idea, pero en pretemporada se le veía con posibilidades y más con esa edad. Encima en el primer partido hace gol". En este aspecto, ha hablado sobre cómo se encuentra: "Hoy mejor, ayer no te voy a engañar, una mezcla de sentimientos. Hace pocos días os dije que necesitamos reforzarnos y aumentar la competitividad en el equipo y hoy me encuentro que somos más débiles. A mí me sale siempre la vena positiva y, como quejarme y lamentarme no sirve de nada, lo único que puedes hacer es sacar rendimiento a lo que tenemos y generar mucha ilusión que es la que tenemos y generar un clima de posibilidad y confianza y a darlo todo. No queda otra. Como entrenador nunca lo he tenido fácil". Por último, ha hablado acerca del rival: "Es un rival con las mismas señas de identidad que los últimos años con Iraola. Un equipo parecido, con las mismas virtudes, que imprime ritmo alto al juego, con jugadores rápidos e intensidad. Esperamos al mejor Rayo".

También ha pasado por rueda de prensa el entrenador del Rayo Vallecano, Francisco, que ha hablado sobre el estado de su equipo: "Ha sido una semana larga después de conseguir la victoria el viernes y ahora jugamos un lunes. Encaramos el partido con mucha ilusión y queremos conseguir los tres puntos". También ha hablado sobre el rival: "El Granada es un equipo que le gusta tener mucho el balón, también es vertical con Callejón o Uzuni y con jugadores muy versátiles como Melendo y Gumbau, todos ellos con experiencia en primera. Nos van a exigir al máximo y será dominador del partido, pero nosotros queremos ser también dominadores de ello". Por último, ha hablado sobre el mercado de fichajes: "Cualquier entrenador quiere tener tener la mejor plantilla posible y estamos muy contentos con los jugadores que tenemos. Falta una posición por doblar, pero estamos muy satisfechos con el trabajo de que se está haciendo".

Posibles alineaciones

Granada CF: André Ferreira, Ricard Sánchez, Ignasi Miquel, Miguel Rubio, Neva, Sergio Ruiz, Gonzalo Villar, Callejón, Melendo, Bryan Zaragoza y Uzuni.

Rayo Vallecano: Dimitrievski, Balliu, Lejeune, Aridane Hernández, Espino, Óscar Valentín, Unai López, Isi Palazón, Trejo, Álvaro Sánchez y Camello.