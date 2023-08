Sergi Canós: “Puedo aportar muchas cosas y ser importante en este Valencia”

El flamante fichaje del Valencia CF, Sergi Canós, ha ofrecido una rueda de prensa con motivo de su presentación como nuevo integrante de la plantilla che. En ella, ha valorado su llegada al club valencianista y ha desvelado su situación durante este mercado, definido por la incertidumbre sobre su futuro inmediato.

“Es un día muy ilusionante. No tengo palabras”

En primer lugar, el extremo destacó la importancia de su contacto con los miembros del club como pilar fundamental de su fichaje. “El verano ha sido muy largo para todos. Ha sido importantísima la comunicación con la Presidenta, Javier Solís y Corona”, explicó. Además, habló sobre su estrecha relación con su madre, que falleció unos meses atrás: “Mi madre era una persona muy importante para mí. La echo mucho de menos, espero que esté muy orgullosa de mí. Ella era mi motivación y estoy aquí luchando por ella”.

Sus raíces valencianistas

El extremo fue preguntado por la razón de su afición por el Valencia desde niño, a lo que atribuyó razones familiares: “Yo nazco siendo del Valencia. Nada más nací mi padre me puso la camiseta del Valencia. Teníamos la peña valencianista delante de nuestro piso de Nules. No había otra opción”, alegó el valenciano. "Mi padre compró acciones para mí, mi madre y todos. Iba al colegio pensando en cuando jugaría el Valencia y verlo juntos. El Valencia ha sido muy importante”, añadió Canós.

Sergi Canós posando en Mestalla| Foto: Valencia CF

También hubo hueco para hablar sobre sus mejores momentos vividos en Mestalla como aficionado. El de Nules se refirió a un gol de Kily González desde la banda izquierda, posición en la que también él se desempeña a día de hoy.

Una pretemporada atípica

Canós no ha tenido un verano nada fácil, fruto del conocimiento de su no continuidad en el Brentford y las dudas sobre su destino; y así lo ha expresado en sus declaraciones: "Bueno, la pretemporada no ha sido de mis mejores, no he jugado ningún minuto y el estrés ha influido en mi.”

Pese a ello, Sergi destacó su compromiso con su nuevo club y sus ganas de entrenar bajo la tutela del Pipo: “Yo he seguido entrenando y poniéndome en forma, si que es verdad que no de la mejor manera. Estoy a las órdenes de Baraja.” Además, se pronunció sobre sus primeras sensaciones tras hablar con el técnico vallisoletano: "Han sido muy buenas. Se comunica mucho. Hemos estado hablando un buen rato. Le gusta la intensidad. Estoy muy contento de estar aquí."

Aportación en el terreno de juego

Desde el punto de vista meramente futbolístico, Canós recalcó que puede aportar muchas cosas, destacando su experiencia en Premier League, dentro de la década que pasó en Inglaterra. Asimismo, aludió a su polivalencia en el verde: "En las dos bandas puedo estar cómodo. Incluso de delantero podría jugar."

Canós, sonriente en su presentación | Foto: Valencia CF

El objetivo

Al ser cuestionado sobre la meta del club en este nuevo curso, el delantero español no quiso mojarse y se refirió al siguiente encuentro: "Lo importante es el partido del domingo y que estoy aquí. Vamos a disfrutar mucho y llevamos dos partidos dos victorias. Tenemos la responsabilidad de que los aficionados disfruten. Que vean al mejor Valencia posible."

Es evidente que los jugadores no son los responsables de fijar un objetivo a corto-medio plazo, ni siquiera el entrenador. Es el club quien debe salir a dar explicaciones sobre su situación económica, y, por tanto, establecer un propósito a nivel deportivo. Aunque eso, en este Valencia, es pedir demasiado.