La hora de Rüdiger

La plaga de lesiones en el fútbol europeo golpeó fuerte en el Real Madrid, primero con la rotura de ligamentos cruzados de Thibaut Courtois en pleno entrenamiento, previo al estreno liguero. Luego, fue Eder Militao quien se sumó a la lista de la enfermería, debiendo ser sustituido durante el debut frente al Athletic Club.

Para reemplazar a Courtois llegó Kepa, quien tarde o temprano se adueñará de la portería ‘Merengue' en reemplazo de un Lunin que, por el momento, no desentonó. Sin embargo, la ausencia de Militao es más difícil de cubrir, no sólo por lo que aporta el brasileño en defensa y ataque, sino también porque no hay muchas variantes en la plantilla.

En medio de ese contexto, Antonio Rüdiger se perfila como el principal candidato a ocupar ese lugar. La experiencia del alemán, sumado al buen nivel que mostró la temporada pasada, como en la ida ante Manchester City, donde prácticamente anuló a Haaland, fueron los motivos que tuvo en cuenta Ancelotti.

¿Cómo queda el banquillo?

Para la rotación, gana lugar Nacho, quien decidió renovar su vínculo con el Real Madrid y ahora será el tercer central en la jerarquía. A él se suma Marvel, quien ascenderá del Castills para dar un poco más de profundidad a esa zona del campo, con posibilidad de sumar minutos durante la temporada.

De esta forma, a sus 30 años, Rüdiger tiene su gran chance de ser uno de los defensores titulares del Real Madrid y, salvo un cambio de última hora en la política de fichajes, será una pieza clave para un ‘Merengue’ que buscará cambiar rápidamente lo que fue la última campaña.

El próximo compromiso del Real Madrid será este viernes, cuando visite Balaidos para enfrentarse al Celta de Vigo, en busca de continuar con puntaje perfecto en este inicio de LaLiga.