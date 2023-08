Carlo Ancelotti: "El equipo está bien"

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación antes del partido contra el Celta correspondiente a la Jornada 3 de LaLiga EA Sports.

Sobre el partido contra el Celta, el técnico italiano ha comentado: “Es un partido especial e importante para ellos. Vamos con la ilusión de seguir con la buena racha. El equipo está bien”. Ancelotti no suele dar muchas pistas cuando le preguntan por el once titular, pero hoy cuando le han preguntado por quién será el portero, ha sido claro: “Mañana va a jugar Kepa”.

"Es un comportamiento que no debe hacer un presidente"

En cuanto a la actualidad deportiva, a Carlo Ancelotti le han preguntado sobre el comportamiento de Rubiales tras el beso sin consentimiento a Jenni Hermoso. El técnico italiano ha sido tajante: “Es un tema delicado. Es un comportamiento que no me ha gustado. No es algo que deba hacer un presidente. Yo creo que el comportamiento de una persona no me afecta en mi vida personal. Yo tengo las ideas muy claras de lo que tengo que hacer y de que tengo una responsabilidad como entrenador".

El partido contra el Celta es el 120 de Ancelotti en el banquillo y el entrenador blanco ha dicho: “Es un éxito y creo que lo estamos haciendo bien. Veo una plantilla motivada, con ilusión y creo que lo estamos haciendo bien".

"Luka ya ha elegido lo que quiere hacer el próximo año"

El entrenador madridista ha hablado sobre Luka Modric y ha explicado: “Luka ya ha elegido lo que quiere hacer el próximo año. Es una situación inusual para él, no está contento, pero está muy bien. Va a aportar. Para todo el mundo es una situación particular".

"Descarto 100% el fichaje de cualquier jugador"

Además, solo unas horas antes, saltó la noticia de que Gabri Veiga, el jugador canterano y revelación del Celta, se va a la liga saudí, algo sobre lo que Ancelotti también ha hablado: “Está claro que el fútbol en Arabia ofrece más dinero que el fútbol europeo. Cada uno puede hacer lo que quiera. Los organismos internacionales del fútbol tienen que evaluar bien este tema para equilibrar el mercado". En relación con esto, Ancelotti ha dicho que el mercado del Real Madrid está cerrado: “Descarto 100% el fichaje de cualquier jugador. Creo que nuestra plantilla está cerrada y todos están focalizados en esta temporada. Pueden cambiar de idea, pero no tengo miedo de esto".

"Vinicius tiene que aprender a moverse en el centro"

Ancelotti ha comentado cómo ve a Bellingham, tras los dos buenos partidos que ha hecho: “En el Dortmund ya ha mostrado una posición muy vertical. La adaptación ha sido muy buena porque él es muy inteligente". También ha hablado sobre la adaptación de Vinicius y Rodrygo al nuevo sistema: “Rodrygo no tiene problema porque ya estaba acostumbrado a jugar de delantero y Vinicius se está adaptando bien. No lo estoy forzando a jugar por dentro. Él tiene la inteligencia para saber dónde jugar. Jugar más por dentro le da más posibilidades de hacer gol. Tiene que aprender a moverse en el centro".

Para terminar, el técnico madridista ha opinado sobre el calendario, la carga de trabajo y de partidos: “Nuestra responsabilidad es decir lo que pensamos y todos pensamos que hay mucho desgaste físico y hay muchos partidos".