Paco López: "Me quedo con la ilusión, la fe y el convencimiento que transmite el equipo"

Este sábado se ha disputado el partido de la jornada 3 de la Liga EA Sports que ha enfrentado al Granada contra el Mallorca en el Nuevo Los Cármenes. En el encuentro, el equipo andaluz se ha llevado los tres puntos tras ganar al equipo mallorquín por tres goles a dos. Al finalizar el partido, el técnico del Granada, Paco López, ha comparecido ante los medios para hablar del partido.

“Sabe a gloria bendita”

El Granada ha sabido estar por delante en el marcador durante gran parte del partido y aunque el Mallorca ha estado a punto de adelantarse, el Granada ha sabido aguantar, por eso Paco López ha dicho en rueda de prensa que las victorias "siempre saben bien y más cuando son trabajadas".

El equipo es prácticamente el mismo que el año pasado, en el once únicamente Gumbau no perteneció al equipo la pasada campaña, por eso para el míster es muy importante la actitud. “Me quedo con la ilusión, la fe y el convencimiento que transmite el equipo”, ha comentado. “Son tantas las cosas que suplimos que con eso somos capaces de igualar a equipos del nivel del Mallorca”, ha añadido para confirmar su idea. Con todo, para Paco López el equipo no se va a “arrugar” y va "a luchar hasta el final", frase que representa al Granada.

“Hay errores que hay que pulirlos”

El Granada ha necesitado hacer tres goles para poder ganar al Mallorca, pero el entrenador lo tiene claro: “Estamos en Primera división y controlado no hay nada”. Cuando enfrente tienes un rival de gran nivel tienes que “asumir riesgos” , ha dicho Paco López. “Hay errores que hay que pulirlos, unas veces será por errores nuestros y otras por virtudes del rival”, ha añadido.

El partido finalmente ha quedado 3-2, pero el Granada ha sufrido mucho en el descuento y Paco López no cree que sea por falta de plantilla sino porque “en Primera división no hay nada controlado y hasta que no finaliza el último segundo no hay nada decidido”.

“Yo sabía que Raúl iba a jugar hace días”

En la jornada 3 ha habido un cambio en la alineación con respecto a la jornada 2 y ese ha sido en portería, el de Raúl Fernández por André Ferreira. Para Paco López, tener dos porteros de gran calidad y con “características diferentes” es un lujo, para él: “No hay ni titulares ni suplentes, sino jugadores que están mejor”. Por ello que en el partido contra el Mallorca haya jugado Rául, porque entiende que puede aportar "un mayor rendimiento".

En cuanto al cambio de Bryan Zaragoza justo después de haber realizado la jugada del penalti, ha señalado que "ha pedido el cambio por una carga en el isquio, pero nada preocupante".

“Me fastidia por la gente”

El Granada ha jugado en estas tres jornadas dos de ellas a las nueve y media de la noche el lunes y la siguiente jornada en casa será igual, situación con la que Paco López no está conforme: “Me fastidian los horarios sobre todo por la gente, porque hay mucha ilusión y el granadinismo se respira en cada rincón de la ciudad”. Con todo y con ello, la afición no falla al equipo y en los dos primeros partidos el estadio ha estado casi lleno. El apoyo de la gente es muy importante y puede ser clave como ha dicho Paco López para “ser un equipo difícil para el rival”.

En cuanto al mercado de fichajes, lo único que espera Paco López es llegar al partido contra la Real Sociedad, “siendo un equipo más competitivo”.