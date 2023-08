Jorge Vilda, un héroe silencioso durante el Mundial, en la cuerda floja de nuevo

La presión en ocasiones puede jugar una mala pasada. El deporte está lleno de momentos clutch en los que uno se lo juega todo a una carta. Si ganas eres lo más grande y si pierdes, caes en la más absoluta desolación. A pesar de ello, el deporte enseña valores muy importantes a los seres humanos, como el espíritu de no rendirse ante las adversidades.

Las razones del motín

La Eurocopa de 2022 en Inglaterra había encendido a una selección llena de estrellas provenientes del FC Barcelona y del nuevo proyecto encarnado por el Real Madrid. El equipo culé había disputado las últimas 3 Champions League en los cuatro últimos años habiendo ganado una. Estaba en su máximo apogeo como uno de los equipos más mortíferos de toda Europa.

El nivel de las seleccionadas se había incrementado de forma exponencial al producirse una explosión de calidad. El caso de Alexia Putellas, dos veces ganadora del balónd de oro y the Best, se configuraba como la mejor jugadora del mundo en el fútbol. Tanto Alexia Putellas como Jenni Hermoso eran dos pilares fundamentales del liderazgo del equipo.

Fuente: Selección Española de Fútbol Femenino

Pero sus respectivas lesiones dejaron al equipo lleno de parches que se vieron reflejados en su eliminación en los cuartos de final. Punto y final a la competición europea daba inicio el camino hacia el Mundial que se disputaría durante el verano de 2023. Un camino que se veía muy lejos, pero que estaba cerca para una selección en construcción.

El equipo se clasificaba al derrotar en fase de grupos a Hungría (3-0) y a Ucrania (5-0) certificando su pase directo al Mundial. Cuando se iban a realizar dos amistosos antes Suecia y Estados Unidos llegaba el momento más tenso con el motín de 15 jugadoras de la selección española. Uno de los motivos, era la solicitud formal de cambios durante los entrenamientos y en los ajustes.

Es decir, apelaban a mayor profesionalidad y cambiar la forma de trabajo diaria durante la preparación de los partidos de la selección para acudir a la llamada de Jorge Vilda. Se llegó a rumorear que pedían la cabeza del entrenador que quedaba en una situación crítica ante el señalamiento de las jugadoras. Además, argumentaban que acudir a la selección suponía un motivo más de sufrimiento que de alegría debido a los deficientes tratamientos y cuidados médicos que propiciaban las recaídas en las lesiones.

Las víctimas de la revuelta

En un primer plano está el ejemplo de la mejor jugadora de toda la selección, Alexia Putellas. La jugadora sufría una lesión debido a la sobrecarga de esfuerzos y minutos después de haber estado presente en una temporada larga de grandes sacrificios físicos. Por una parte no se llegó a señalar al cuerpo técnico de la selección pero si se puso en duda sus decisiones sanitarias.

Uno de los detonantes fue el de Claudia Pina, jugadora con la que no se siguieron las recomendaciones médicas y terminaba recayendo de una grave lesión a las pocas semanas de su recuperación. Un ejemplo que al final alentaba a la rebelión de una parte del vestuario español que vio como la selección las perjudicaba en el ámbito deportivo.

La lista de las amotinadas

Las integrantes de las amotinadas estaba formado por Lola Gallardo, Ainhoa Vicente, Sandra Paños, Mapi León, Patri Guijarro, Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey, Claudina Pina, Lucía García, Ona Battlle, Leila Ouahabi, Laia Aleixandri, Andrea Pereira, Amaiur Sarriegi y Nerea Eizaguirre, y las apitanas que apoyaban la causa aunque no firmaron la causa, Alexia Putellas y Jenni Hermoso, Irene Paredes.

Una decisión personal y deportiva por gran parte de la plantilla que necesitaba una reacción en cadena y veían la mejor opción de poner el grito en el cielo. Una crisis interna que salpicaba de lleno en la Federación Española de Fútbol que tomaba una decisión polémica para la situación deportiva. No señalaron al entrenador y decidieron apoyarlo y blindarlo ante las dudas de varias de las jugadoras que lo querían fuera del equipo.

La Federación hizo caso omiso a la petición de las jugadoras y decidieron apartarlas del equipo sustituyendo a cada una de ellas ante la situación generada. El problema se siguió extendiendo con dos bloques latentes en el grupo. Por un lado, las jugadoras del FC Barcelona y por otro las del Real Madrid con una situación tensa en uno de los clásicos en el que Aitana Bonmatí decidía evitar y esquivar el saludo de la portera del Real Madrid y la selección, Misa.

Las consecuencias de la rebelión

Algunas de las jugadoras que estuvieron más presentes en el alzamiento fueron señaladas y no representaron al equipo en el Mundial. Uno de los casos más evidentes fue el de Mapi León que no fue convocada siendo una de las mejores centrales del mundo. Otras se mantuvieron firmes y vieron desde el sofá de casa como sus compañeras conseguían la primera estrella y otras recularon y rectificaron regresando a la selección.

Fuente: Selección Española Fútbol Femenino

Para aquellas que regresaron se hizo evidente una consecuencia por el apoyo al lanzamiento. Sandra Paños, portera titular del FC Barcelona hizo público su petición formal para estar presente y la respuesta fue negativa por parte de Jorge Vilda. No fue llamada para la competición continental y fue sustituida por la portera del Real Madrid, Misa y otras dos porteras, entre ellas Cata Coll que es suplente de Sandra Paños.

Otras que tuvieron consecuencias directas fueron Jenni Hermoso, Irene Paredes y Alexia Putellas a las que se les retiró la capitanía pero se les permitió estar presentes en el grupo de las elegidas para conseguir la primera estrella. Un episodio incendiario que pudo sofocar la selección a tiempo para llegar en las mejores condiciones posibles al Mundial.

La prudencia, el mejor aliado de Jorge Vilda

A diferencia de otros seleccionadores nacionales que han pasado por ‘La Roja’, Jorge Vilda en todo momento fue cauto con sus declaraciones y coherente con su mensaje. Su papel era el de llegar al Mundial para ganarlo. A pesar de las críticas y dudas de la mayoría de jugadoras y la presión de los medios de comunicación al ser señalado de forma directa, solo tenía una preocupación, el fútbol.

A través de estilo de juego y sus decisiones en cada uno de los partidos, tuvo controlada la situación y supo revertir el pesimismo del último partido de fase de grupos tras la goleada de Japón. No pensaba en si las jugadoras le ignoraban, no lo respetaban o no lo querían. Estaba centrado en el objetivo deportivo más importante de su carrera, el Mundial.

Al final el técnico ha acallado todas las críticas ganando la primera estrella del Mundial. Supo hacer los cambios necesarios en cada partido, sin un 11 fijo y con la convicción de cada una de las jugadoras con las que ha contado ha hecho a un equipo ser el mejor del mundo. Salma Paralluelo, la mejor jugadora joven del torneo fue utilizada como un revulsivo en los minutos finales.

Alexia Putellas jugaba en los minutos finales de la final tras conocerse sus molestias físicas. No le ha temblado el pulso en ningún momento y ha utilizado cada recurso que poseía en sus manos para ganar el Mundial y que las aguas regresarán a la calma absoluta. La escena del pase a semis en la cuál todas las jugadoras lo ignoraban quedó nublada con el triunfo más importante del fútbol femenino.

Ha sido consciente de lo que se jugaba la selección y antepuso sus intereses personales a los deportivos para ganar. Una vendetta en la final ante Reino Unido que se convierte en un mensaje para el exterior. Jorge Vilda fue el entrenador adecuado para llegar hasta aquí y la presión no ha podido frenar su calma y estrategia dentro del terreno de juego. Nunca una mala palabra hacia sus jugadoras, siempre viendo el lado positivo de cada momento. Así es como llegó la primera estrella y como España se configura como el segundo país en la historia que ya tienen en sus vitrinas un mundial masculino y femenino.

¡Enhorabuena, campeonas!