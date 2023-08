Osasuna asalta Mestalla con muchas rotaciones

Osasuna venia de perder en casa ante el Athletic Club de Bilbao y previamente ganar en Balaídos, venían con muchas rotaciones, debido a que están jugando las eliminatorias de la Conference League ante el Brujas, perdieron la ida en casa y salían con muchas rotaciones: Sergio Herrera en portería, línea de cuatro para Areso, Catena, David García y Juan Cruz, Iker Muñoz, Ibañez y Aimar Oroz en el centro del campo y en la delantera Kike Barja, José Arnaiz y Raúl García de Haro en la delantera.

El Valencia venía con seis de seis puntos ante el Sevilla y Las Palmas, junto a Real Madrid y Rayo Vallecano era el único que podía ponerse con pleno de puntos, Rubén Baraja salía con Mamardashvili en portería, Thierry, Paulista, Cenk, Gayà, en defensa, Diakhaby, Pepelu y Javi Guerra en el centro del campo y en la delantera Fran Pérez, Hugo Duro y Diego López.

El partido de este domingo se disputa, en la jornada tres en Mestalla, entre Valencia y Osasuna, de 81 partidos que se han jugado en liga entre ambos, 40 victorias para el Valencia, 19 para Osasuna y 22 empates.

Presiona alto el Valencia

El Valencia puso el ritmo del partido muy alto desde el principio en un pase atrás de un defensa a Sergio Herrera casi llega ante Hugo Duro, pero consiguió despejar antes el guardameta de Osasuna, el Valencia salía muy bien con el balón, pero Osasuna conseguía defender bien los centros del Valencia, Kike Barja, el mejor de Osasuna en los primeros 20 minutos, Pablo Ibáñez hizo una gran carrera que hizo que se quedara solo ante Mamardashvili, Thierry Correia​ hace una entrada por detrás al centrocampista de Osasuna que en primera instancia no pita Pulido Santana, pero lo llaman del VAR, lo revisa, señala penalti, le pega Aimar Oroz y engaña al meta georgiano para adelantar al club rojillo.

El Valencia no tira la toalla

El Valencia estuvo todo el partido insistiendo en la banda izquierda, Fran Pérez se metía hacia dentro para dejarle la banda entera a Gaya para que ponga centros uno de ellos acabó en los pies de Hugo Duro que mando el balón por encima del larguero, Hugo Duro y Catena han tenido un duelo muy duro todo el partido, también tuvo un disparo Pepelu desde fuera del área que paso rozando el palo. En la segunda parte entro Almeida por Diakhaby para ser más ofensivo y Kike Barja por Nacho Vidal, en los primeros minutos de la segunda parte Osasuna estaba muy cómodo, con los minutos fue mejorando el Valencia.

No le duraba nada la pelota a Osasuna

Todo el peso del partido lo llevó el Valencia, llegando con centros aunque Osasuna dejaba que el cuadro che llegase por las bandas, en el área se veían muy cómodos con los despejes de David García y Catena.

Fuente: Getty Images

Tras no parar de intentarlo en todo el partido, empató el partido el Valencia con gol de Hugo Duro que llevaba sin marcar desde Enero , en un gran centro de Javi Guerra al segundo palo donde el ex del Getafe le gano el salto a David García, el cuadro navarro pedía falta sobre David García pero no había nada. Tuvo una ocasión muy clara para remontar el partido el Valencia en un pase atrás de Foulquier a Javi Guerra que remató pero la paró Sergio Herrera. Osasuna estuvo todo el partido defendiendo sin apenas tener ocasiones de gol y en el descuento en un córner lanzado al segundo palo que cabeceo David García al centro del área donde Nacho Vidal hizo un remate acrobático que silenció Mestalla y la envío al fondo de las mallas donde Mamardashvili no logro llegar, consiguieron sacar los tres puntos con muchas rotaciones.