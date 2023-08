El Atlético arrolla al Rayo en Vallecas por 0-7

Un Rayo Vallecano por fin llegaba al barrio a estrenarse con su gente tras dos jornadas jugando como visitante y en los que sumaba sendas victorias -frente a la UD Almería y el Granada F.C- , dejando además una muy buena sensación en el último partido frente al Granada F.C con un Álvaro García que ha arrancado a un nivel impresionante desde que empezó la pretemporada. Y como señaló Francisco en la previa, llegaban con ganas de estrenarse en casa y siendo el único equipo que había dejado su portería a cero hasta hoy.

Por su parte los de Simeone viajaban a Vallecas sumando una contundente victoria en el Metropolitano y un empate en el Villamarín ante el Betis en un encuentro bastante espeso en el que no fue capaz de marcar y los colchoneros buscaban resarcirse. Para ello el Cholo introducía cambios en el once respecto a la pasada jornada y en vez de jugar con un 5-3-2 salía con un 4-4-2 sentando a Azpilicueta y adelantando a Carrasco y quitando a Lemar y Marcos Llorente para sacar a Pablo Barrios y Saúl que junto a De Paul formarían el centro del campo.

Francisco también hacía cambios y se decidía por RDT arriba tras darle unos minutos en Los Cármenes en detrimento de Nteka, por lo demás, el almeriense no tocaba nada más respecto a la jornada anterior que tan buen resultado le daba.

El Atlético se adelantaba muy pronto

Y es que esta vez el Rayo no hacía gala de lo que hace siempre en casa y que el entrenador argentino destacaba en la rueda de prensa previa: salir a morder, al contrario. Adelantaba Griezzman a los suyos en el minuto 2 cuando apenas los jugadores se estaban asentando en el recién estrenado césped de Vallecas.

Los del sureste de Madrid se estaban intentando recuperar del mazazo cuando llegó el segundo de los rojiblancos, Saúl ponía un centro al área que Aridane no acertaba a despejar y Depay la metía para dentro - aunque minutos mas tarde se marcharía por lesión-. No iba a ser el último que iba a recibir un Rayo que aunque se mostraba con ganas, no estuvo nada acertado en defensa.

Habían pasado ya 30 minutos del primer acto cuando los locales parecían despertar y sacudirse la presión pero poco le duró ya que en el 35, el canterano Barrios -que fue de lo mejor del partido- robaba un balón, se la daba a De Paul y éste la ponía para Nahuel Molina que la ponía entre las piernas de Dimitrievski ante el enfado y la incredulidad de Francisco en la banda. Llegaba el descanso y a pesar de marcharse tres goles por debajo en el marcador, nada hacía presagiar lo que iba a pasar en el segundo acto.

El Rayo ni estaba ni se le esperaba

Intentaba en el descanso agitar el avispero Francisco e intoducía cambios para intentar sorprender al Atlético y daba entrada a Ciss y a Nteka por Trejo y Unai López y, aunque al principio parecía que la estrategia daba resultado y los visitantes se encerraban atrás, la realidad es que eso era un espejismo. El Rayo que no tenía nada que perder se iba arriba, lo que otorgaba a los del Cholo más espacios para aparecer con más claridad en el área de los de la franja.

En una de estas llegó el cuarto de los colchoneros y Saúl volvía a asistir, esta vez a Morata. A partir de ahí el Rayo se diluía con un medio campo más ofensivo que defensivo, lo Correa y compañía hacían a su antojo ante la impotencia de los Isi, Álvaro y compañía que no tuvieron su mejor noche.

Correa iba a poner el quinto tras un mal pase de Dimitrievski que le ponía el balón a los pies para que el argentino sumase su primer tanto en este campeonato liguero marcando una cucharita por encima del portero. Corría el minuto 79 pero los de la franja ya pedían la hora... demasiado castigo vieron los vallecanos ante un equipo que cada vez que llegaba marcaba gol.

El sexto y el séptimo iban a llegar en menos de tres minutos: Morata anotaba el sexto en el minuto 84 tras un pase de Correa y Marcos Llorente cerraría la noche en el 87. Los minutos finales sirvieron para que el Cholo probase cosas y para que el Rayo se diese cuenta una vez más que, a pesar de la tormenta, nunca están solos ya que la afición no dejó en ningún momento de animar.

Toca levantarse y pensar en el Betis, ya que después del duro correctivo el Villamarín se antoja como feudo complicado, por su parte el Atlético recibirá en casa al Sevilla.

Ficha técnica:

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Aridane, Lejeune, P. Espino (Chavarría, 81’); Isi (De Frutos, 66’), U. López (Pathé Ciss, 45’), Trejo (Nteka, 45’), Ó. Valentín, Á. García; De Tomás (Camello, 59’).



Atlético de Madrid: Oblak; N. Molina, Savic, Witsel, Hermoso, Carrasco (Samuel Lino, 66’); Saúl, Barrios (Soyuncu, 75’), De Paul (Llorentem 66’); Griezmann (Correa, 75’), Memphis (Álvaro Morata, 35’).



Goles: 0-1, Griezmann (Min.2); 0-2, Memphis (Min.15); 0-3, Molina (Min.36); 0-4, Morata (Min.72); 0-5, Correa (Min.79); 0-6, Morata (Min.84); 0-7, Llorente (Min.85).



Árbitro: Munuera Montero (andaluz). VAR: Figueroa Vázquez (andaluz) Amonestó a Isi (Min.38), Barrios (min.48), Lejeune (Min.64), Griezmann (Min.74), Espino (Min.80), Hermoso (Min.86); Balliu (Min.87)



Incidencias: Partido de la tercera jornada de Liga, disputado en el Estadio de Vallecas ante unos 14.000 espectadores.