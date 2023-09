Roman Yaremchuk, nuevo fichaje del Valencia

El Valencia CF ha hecho oficial este viernes la contratación del delantero ucraniano propiedad del Club Brujas, Roman Yaremchuk. El ucraniano llega al club de Mestalla en calidad de cedido durante una temporada, sin ninguna opción de compra de por medio.

Yaremchuk posando con su nueva camiseta | Foto: Valencia CF

Alternativa de última hora

En Valencia llevaban semanas convencidos de que su delantero titular esta campaña 23/24 sería el ex valencianista Rafa Mir, propiedad del Sevilla FC. El ariete había manifestado su disconformidad con respecto a su continuidad en el club hispalense, debido a su falta de minutos la temporada pasada, en favor del marroquí Youssef En-Nesyri.

Todo apuntaba a que la operación estaba cerrada desde el pasado miércoles 23 de agosto, influenciada por la decisión del chico, que había esperado al Valencia, fruto de su deseo por entrenar bajo las órdenes del Pipo.

Sin embargo, a raíz de unas declaraciones del director deportivo del Sevilla, Víctor Orta, quien dejó claro que no dejarían salir al jugador, el panorama cambió radicalmente. A pesar de que el Valencia terminó ofreciendo lo que el club de Nervión pedía por el futbolista, el Sevilla decidió a última hora que Rafa Mir no iba a salir, ante la posibilidad de que En-Nesyri también pudiese marcharse traspasado y se quedasen sin delanteros. Entendible, salvo el hecho de que el propio futbolista quería abandonar el club, y no es buena idea retener a un jugador en contra de su voluntad. Aunque en este último día de mercado ha surgido un rumor que relaciona a Mir, con el AC Milan, quienes realizarán una cesión con opción de compra obligatoria por el '9' español, condición que Lim no aprobaba.

Rafa Mir era la opción Nº1 | Foto: Sevilla FC

Por todo ello, el Valencia se vio, a 30 de agosto, a 2 días antes del cierre de mercado, sin una idea clara del delantero que querían incorporar. Muchos fueron los nombres que sonaron entre el miércoles y el día de ayer; entre ellos, el ex valencianista Paco Alcácer o el colombiano Rafael Santos Borré, inviable económicamente teniendo en cuentas los estrictos límites presupuestarios impuestos por Peter Lim.

Finalmente, en las oficinas del Valencia, se tomó la decisión de optar por la cesión de Roman Yaremchuk, un futbolista ucraniano por el que el Brujas pagó cerca de 17 millones de euros por él la temporada pasada. No se sabe muy bien en base a qué se ha decidido firmar a este futbolista en el último día de mercado. A juzgar por las circunstancias, deduzco que el motivo de la elección se podría relacionar antes con un informe del Football Manager que con un trabajo de Scouting debidamente realizado.

Su trayectoria

Roman Yaremchuk es un delantero ucraniano de 27 años que inició su carrera deportiva en el Dinamo de Kiev, equipo referente en Ucrania, junto al Shaktar Donetsk. Tras pasar por todas sus categorías inferiores y salir cedido más tarde al FC Oleksandriya, abandonó su país.

Fue en la temporada 2017/18, cuando el KAA Gent belga hizo un esfuerzo por él y lo firmó a razón de 2 millones de euros. Yaremchuk estuvo en Bélgica durante cuatro temporadas, en las que jugó un total de 126 partidos, anotando 48 goles y repartiendo 13 asistencias en todas las competiciones. Fue su última temporada en el Gent en la que destacó, superando sus mejores registros con 17 goles en liga con su club.

Yaremchuk sorprendió en la Euro 2021

Este último curso en Bélgica, unido a su explosión en la Eurocopa 2021 con Ucrania, en la que fue la gran sensación de su país, fue lo que provocó que el SL Benfica fuera con todo a por él, desembolsando 17 millones por el atacante. En su primera temporada en Portugal, el ucraniano disputó alrededor de una veintena de encuentros, con 6 goles y 3 asistencias, unos registros no muy altos para lo que se esperaba de él.

Pese a ello, el Brujas lo incorporó la temporada pasada, por el mismo precio que llegó a la península, es decir, una cifra cercana a 17 millones de euros. Lo cierto es que Yaremchuk no hizo una buena campaña en su regreso a Bélgica, pues solo llegó a a salir de titular en 8 ocasiones, de sus 22 apariciones totales. Únicamente marcó dos goles.

'Killer' de área

El ucraniano representa un perfil de delantero de área, de 1,91cm de altura, con un buen remate y un buen juego de espaldas. Teniendo en cuenta los datos de Fbref en su temporada en Portugal, el artillero es percentil 94 en pases progresivos recibidos entre los futbolistas de la Liga de Portugal. Esto evidencia su facilidad para ganar duelos aéreos y bajar balones provenientes del centro del campo en dirección al área rival, manteniendo así la posesión para su equipo en terreno peligroso.

Además, dispone de un potente disparo, tanto dentro como fuera del área rival y resuelve bien las situaciones al espacio en carrera. En este sentido, es un perfil similar a Rafa Mir, aunque quizás con algo menos de movilidad que el murciano.

Lucirá el dorsal 17 | Foto: Valencia CF

Todo apunta a que encaja en el tipo de delantero que pedía Rubén Baraja y que se puede adaptar fácilmente al juego directo que viene llevando a cabo el Valencia del Pipo en las últimas jornadas. Sin embargo, el club che es el 6º equipo con menor porcentaje de centros de la liga; y esto es algo a lo que Baraja tendrá que poner remedio si quiere sacar el máximo provecho de su nuevo atacante.

El técnico del Valencia ya confirmó en el mediodía de este viernes, en rueda de prensa, que tanto Yaremchuk como Amallah entrarán en la convocatoria para medirse al Deportivo Alavés y viajarán a Vitoria. Veremos si el ucraniano ya obtiene sus primeros minutos como valencianista, o, de lo contrario, debe esperar hasta la vuelta del parón.