Ancelotti: "Hemos ganado con un gol de Bellingham, que está acostumbrado a marcar"

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación luego de la victoria del Real Madrid 2-1 ante el Getafe, partido correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga.

De nuevo, el fichaje estrella de la temporada blanca, Jude Bellingham, se convirtió en el protagonista al marcar el gol que le dio los tres puntos a su equipo.

Las remodelaciones al "Nuevo Bernabéu" no cambiaron la mística del estadio, que volvió a vivir una noche de remontada en los últimos minutos para ver al cuadro de la capital salir victorioso de un partido.

"Hemos ganado con un gol de Bellingham, que está acostumbrado a marcar", enfatizó Ancelotti durante su lectura de partido final.

Primer partido en casa

"Era un partido difícil, ya lo sabíamos. Hemos jugado contra un equipo que defiende muy bien. Hemos regalado el primer gol, pero esto no cambia mi pensamiento sobre Fran. Puede que haya pagado el estreno en este estadio, es normal. Hemos tenido muchas ocasiones, poco a poco hemos mejorado. La segunda parte ha sido distinta. Hemos marcado pronto y después el partido estaba controlado", describió.

El papel de Kroos

"Si metes a Kroos está claro que vas a meter más calidad en el juego, más oportunidad de pase. Es distinto a las cualidades de Camavinga. A veces hay que cambiar, no siempre puedes acertar al 100%. Con Kroos, la idea era meter más pases filtrados y poniendo a Alaba en la izquierda queríamos centrar un poco más".

Dos experimentados

"(Kroos y Modric) ¿comparándolos con quién? Para mí son los mejores, y punto. La verdad es que se han visto un poco afectados en esta primera parte, pero van a seguir siendo muy importantes para los resultados pero también para que esta plantilla de jóvenes puedes progresar de forma justa".

Además, añadió que pese a no tener una titularidad en este inicio de temporada el papel de ambos en el equipo es fundamental.

"Es un problema de minutos, pero no de calidad. En los tres partidos que han jugado, cuando han entrado siempre han aportado algo. Hasta ahora no he querido cambiar mucho porque teníamos un partido a la semana, pero cuando empiece la Champions League después del parón va a ser necesario rotar".

Bellingham

"A nivel de calidad, no sorprende lo de Bellingham, sorprende que ha marcado muchos goles en esta primera parte de temporada. Ha marcado en todos los partidos. Esto es bastante sorprendente".

En cuanto a la adaptación de inglés afirmó que "es un profesional muy serio, como no puede ser de otra manera. La profesionalidad de esta plantilla es muy alta. Tiene muchos ejemplos y veo que se ha adaptado muy bien".

"Puede llegar a 15 goles sin problema, porque ya lo hizo el año pasado con el Dortmund. Creo que destaca porque se mueve muy bien sin balón. Esta es su principal calidad. Dentro del área rompe líneas, tiene un gran movimiento, constante, por eso mete tantos goles", analizó su entrenador.

Nuevo Bernabéu

"Es un ambiente espectacular, hay algo nuevo. La afición ha empujado mucho en este partido, es un ambiente mucho más cerrado. La gente empuja, y se siente. Va a ser una ayuda muy muy importante. Lo ha sido hoy y creo que lo va a ser también en los próximos partidos".

El equipo

"Me está gustando el compromiso, la intensidad que le metemos a los partidos. Creo que ha subido mucho la intensidad en comparación con el año pasado. En este sentido los jóvenes aportan mucho. En este momento para jugar contra el Real Madrid tienes que tener una intensidad alta porque nosotros somos capaces de tener intensidad en los 90 minutos".

Líderes tras el parón FIFA

"Esta era la idea: empezar bien, y hemos empezado muy bien porque también hemos tenido muchos problemas. Hemos intentado meter un sistema nuevo para adaptarnos a las características de Bellingham, sobre todo. También hemos tenido lesiones importantes, como las de Courtois y Militão, pero el equipo ha aguantado muy bien, y estoy muy satisfecho por ello".

Penaltis

"Hoy lo iba a tirar Joselu y después Modric. El primero que lo tenía que tirar era Joselu. Que Modric cogiese el balón era una trampa (risas). Suele pasar que al que coge el balón le van a molestar. Entonces, no siempre el que coge el balón es el que tira".

Carvajal

"Siempre ha cumplido. Su nivel ahora es el nivel del mejor Carvajal. En mi opinión, estamos hablando del mejor lateral que hay en el mercado en este momento", concluyó el italiano.