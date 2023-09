Tarde de bochorno y poco futbol en Mallorca

El partido de las cuatro y cuarto de la tarde del domingo tres de septiembre, enfrentan a Mallorca y Athletic Club de Bilbao en Son Moix. De las 17 veces que se han enfrentado, 7 victorias de los vascos, 6 empates y 4 derrotas para los bermellones.

Javier Aguirre salía con Rajkovic en portería, con su habitual defensa de cinco con Maffeo, Giovanni González, Valjent, Siebe van der Heyden y Lato, en el centro del campo Dani Rodríguez, Samu Costa Y Darder, en punta Larin y Muriqi.

Ernesto Valverde salía con Unai Simón en portería, Yuri de lateral izquierdo, Aitor Paredes y Dani Vivian como pareja de centrales y Íñigo Lekue de lateral derecho, Inigo Ruiz de Galarreta y Mikel Vesga como doble pivote, Nico Williams en la banda izquierda, Williams en la derecha, Sancet en la media punta y Gorka Guruzeta de nueve.

Los primeros minutos, las transiciones

En los cinco primeros minutos el partido prometía, tuvo dos buenas transiciones el Mallorca, una de ella era un tres para tres pero Muriqi falló el pase a Dani Rodríguez que le dejaba solo frente a Unai Simón, el Mallorca a partir de ahí con su peculiar juego directo con los centros a Muriqi y a Larín, tuvo un disparo exterior Sancet, que fue el mejor del Athletic Club, se fue rozando el palo, la otra ocasión del Athletic Club también la tuvo el media punta vasco, en el área se hizo un hueco hacia fuera y paso rozando el palo de Rajkovic, toca destacar a Muriqi que estado muy activo en defensa, sobre todo en las faltas laterales, la última de la primera parte la tuvieron también los visitantes, un gran desmarque en profundidad de Nico Williams que encara a Maffeo, hace un centro chut que pasa rozando el palo además de que su hermano Iñaki Williams se queda a punto de llegar a empujar el balón.

La segunda parte, más de lo mismo

Tuvo dos ocasiones Muniain, la primera sacó Rajkovic con el pie en el palo corto, la segunda también fue un disparo exterior de Iker Muniain que el guardameta del Mallorca mando a córner, también las tuvo Vedat Muriqi, primero un pase de Maffeo de cabeza que le cae a su pierna menos hábil y la envía córner porque llega el zaguero del Athletic Club, en ese mismo córner botado por Darder que remató Muriqi y la sacó Iñaki Williams bajo palos, a partir de aquí apenas se jugo nada porque hubo muchas faltas, 17 el Athletic Club y 12 el Mallorca, apenas se jugo nada, el Mallorca se animó un poco más en el tramo final animado por el publico pero sin apenas ocasiones.

El Mallorca, al parón con muchas dudas

El cuadro bermellón está empezando está temporada con muchas dudas porque su principal referencia arriba no solo no ha marcado todavía, sino que ha fallado dos penaltis, es la primera meta a cero que consigue dejar el Mallorca en toda la temporada, empato a uno ante Las Palmas, pero tuvo la victoria con el penalti de Muriqi, no consiguieron marcarle a un Villareal que lleva 9 goles encajados en cuatro partidos y ante el Granada, también pudieron sumar puntos pero Muriqi falló de nuevo un penalti y los tres puntos se los llevó el Granada.

El Athletic Club está mejor, solo perdieron en la primera ante el líder de la categoría con el debut estelar de Jude Bellingham, el Real Madrid, en la segunda fecha asaltaron el Sadar con un partidazo de Nico Williams, remontaron un 0-2 al Betis en la segunda jornada con un doblete de Mikel Vesga y hoy han dejado su segunda portería a cero fuera de casa el Athletic Club de Bilbao