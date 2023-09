Canadá fulmina el sueño de España en el Mundial

Mucho que analizar después de un partido anómalo para la propia selección española. El equipo de Sergio Scariolo llegaba con la necesidad de ganar sí o sí, si el viaje de 'la Familia' quería continuar por los países de Asia.

Por delante un reto muy complicado ante una selección que se ve como la revelación del campeonato. Un equipo lleno de jugadores con bastante calidad y a capaces de llevar a al selección a otro punto. Así fue como el partido estuvo marcado por las faltas y las pérdidas.

La debacle del último cuarto

Ir ganando de 10 al descanso y de 12 al final del tercer cuarto es un colchón suficiente para tener controlado un partido que se fue ahogando con el paso de los minutos. El juego ofensivo e intenso de los canadienses obligaba al equipo a marcar un ritmo superior.

Así fue como las jugadas de Santi Aldama, Alex Abrines, Alberto Díaz, Sergio Llull pudo servir pero no fue suficiente para frenar el daño que aplicaban jugadores como Dillon Brooks o Shai Giagouleous-Alexander. Una de las sensaciones de la NBA que tumbaba a España.

Tan solo 12 puntos 3 rebotes 2 asistencias de Álex Abrines, los 24 puntos 6 rebotes y 3 asistencias siendo el mejor del equipo de Willy Hernangómez y los 20 puntos y 5 rebotes de Santi Aldama no fueron suficiente para ganar un partido que tenían relativamente a favor.

Fin al sueño de la selección que no pudo encontrar la tecla necesaria para penetrar en un equipo que supo regresar en el partido. España se viene abajo siempre en el último cuarto y así lo demuestran los números. 1 de 5 en tiros de campo y 0 de 5 en triples. Tan solo 12 puntos frente a los 27 de Canadá.

La falta de estrellas

El equipo no ha tenido un referente dentro del equipo sin ser los pívot dentro de la pintura. Algo que no es clave para poder lograr una cómoda victoria. Por ello, la falta de un base con mucha mayor preparación como podía ser Ricki Rubio, la ausencia de Lorenzo Brown se ha hecho evidente.

Fuente:Selección Española de Baloncesto

Jugadores con una calidad individual portentosa como Shai que fueran capaces de romper a la defensa y driblar para buscar los dos puntos y sacar una falta. Al final la ausencia de estos nombres provoca un juego mucho más pausado y complicado que han revertido Letonia y Canadá.

Una debacle sin precedentes no clasificar en fase de grupos. La hipoteca de derrotar a una de las favoritas era un bonito sueño que no se ha hecho realista por culpa de los fallos dentro de la pista. Sin buscar tiros liberados y la falta de driblaje se apaga el sueño.

Toca reflexionar sobre el futuro del equipo. Lo cierto es que hay futuro con el joven base Juan Núñez pero hace falta cambiar el sistema dentro del equipo y seguir sumando minutos para no ceder en los partidos dentro del último cuarto.

Las claves

Una de las claves se basa en el base del equipo, el joven Juan Núñez solo tiene 19 años y le falta experiencia en el terreno de juego. Se le ha quedado grande el partido como es lógico y normal debido a la falta de experiencia.

Sergio Llull no ha mostrado su mejor versión en cuanto a los porcentajes durante los partidos. Rudy Fernández y Llull son dos personas que han sufrido el paso del tiempo y ya no rinden de la misma forma que en el último Mundial.

Darío Brizuela ha mostrado mucha irregularidad durante el torneo. Es decir, se le ha podido ver muy bien en algún partido y en otro hacer porcentajes impropios de su calidad. Algo que hace sufrir al equipo.

La falta de jugadores con una calidad innata como Lorenzo Brown hace evidente la baja de prestaciones en el campo para Willy Hernangómez que no tenía la capacidad de ser muy creativo. Álex Abrines y Juancho Hernangómez no pueden generar sus propias canastas y al no ser muy buenos generadores de juego sufren para alimentar a la selección de jugadas.

A pesar del 98% de efectividad se han visto golpeados con fuerza por una parede llamada Canadá que se configura como una de las favoritas para ganar al eliminar al campeón actual.