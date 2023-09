Toni Kroos, un mediocentro para toda la vida

Toni Kroos llegó a las filas del Real Madrid con tan sólo 24 años, actualmente, 9 años después sigue demostrando un gran nivel. Esta vez no podrá demostrarlo como todos estos años siendo titular indiscutible, sino que deberá dejar esa posición a las nuevas generaciones y salir desde el banquillo para revolucionar el partido.

El nuevo rol del alemán

El centrocampista ha sido una pieza fundamental en el equipo desde que llegó. Para todos los entrenadores que han pasado por el equipo en su etapa madridista, ha sido titular indiscutible. Ahora han llegado las nuevas generaciones y son los jóvenes los que ocupan esos huecos en el once. Aun así, con 33 años el alemán ha demostrado que tiene nivel para seguir en el Real Madrid. Pudo verse en el partido contra el Getafe, Toni Kroos comenzó el partido en el banquillo y tras una primera parte en el que las cosas no salían del todo bien, salió en la segunda parte para resolver el partido con su buena visión de juego y pases espectaculares.

En esta nueva temporada tendrá que aceptar que su rol no es el mismo que hace unos años, pero también sabe que seguirá siendo muy importante para el equipo. El alemán tiene claro que no quiere jugar sus últimos años ni en Arabia ni en Asia, él siempre quiere pertenecer a las mejores ligas del mundo, y esas están en Europa. Debido a su gran edad, puede que esta sea su última temporada como jugador y por eso aceptará las condiciones que Ancelotti le ponga. Aun así, cuando comience la temporada de Champions y el calendario sea más exigente, toda la plantilla tendrá hueco en el once.

Palmarés

En su etapa en el Real Madrid, Toni Kroos ha disputado un total de 33.652 minutos, en los que ha dado 90 pases de gol y ha anotado 27 tantos. Además, ha conseguido levantar 4 Champions, 3 Ligas, 3 Supercopas de España, 4 Supercopas de Europa, 1 Copa de Rey y 5 Mundiales de Clubes.