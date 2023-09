Soumaré: "Este era el mejor proyecto para mí"

Hacía tiempo que se le exigía al director deportivo que estuviese en el Sevilla que reforzara la posición del mediocentro. Pues a Fernando, que ha sido indiscutible desde que llegó gracias a su inconmensurable nivel, cada vez le pesa más la edad y se nota. De ello era totalmente conocedor Víctor Orta, que ha encontrado en el descenso del Leicester una oportunidad donde rascar algo con la incorporación de Soumaré en calidad de cedido.

La llegada del francés, a pesar de que el interés del equipo sevillista viene desde hace semanas, no se pudo consumar hasta las últimas horas del mercado, ayudada además por la reducción de salario que ha hecho el futbolista para poder llegar.

Declaraciones

El por qué del Sevilla, sumado a su reducción de salario: "Querían que jugara aquí y yo quería jugar con ellos, era el mejor proyecto para mí, no tengo ninguna duda, y es el mejor sitio para demostrar mi nivel y ayudar al equipo. El proyecto era el mejor para mí, sinceramente. Jugamos por el amor al fútbol, hacer un esfuerzo económico me va a permitir jugar en un equipo de Champions, con un equipo top. Para mí es el mejor proyecto y no tengo problema en admitirlo".

Boubakary Soumaré con el Leicester. Fuente: Getty Images

Su llegada a la ciudad y a la dinámica del equipo: "Ayer y hoy nos hemos entrenado muy bien, las sensaciones han sido muy buenas. Estamos muy contentos de estar aquí".

Posibilidad de jugar con la absoluta francesa: "Sé que me falta para llegar a la selección absoluta. Es un objetivo que tengo, es cierto, y lo que me diferencia del jugador que era en el Lille es la experiencia en la Premier League. Cuanto más juegas más evolucionas, es algo lógico".

Víctor Orta

La rueda de prensa para el director deportivo será el próximo miércoles, junto a la presentación de Sergio Ramos. Pese a ello, quiso apuntar: "Hoy he estado mirando por curiosidad el primer informe de Soumaré en la base de datos del Sevilla y es del 19 de marzo de 2017. El informe es de Ramón Vázquez, un Lens B - PSG B de hace seis años y medio".

Víctor Orta en la presentación de Soumaré. Fuente: Getty Images

Después de leer dicho informe y destacar la figura y el trabajo que hacen sin el foco los 'scouts', también quiso alabar la voluntad del jugador por jugar en el Sevilla: "Personalmente le quiero agradecer el esfuerzo que ha hecho en números económicos, que son los que demuestra la gente que quiere vestir esta camiseta. Contactamos con él hace bastante tiempo, pero tuvimos que aguantar hasta que pudimos liberar control económico para inscribirle y nos esperó hasta el último día. Equipos gigantes, campeones de Italia jugando la Champions le llamaron, pero quiso esperarnos a nosotros, así que se lo quiero agradecer".