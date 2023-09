Luka Modrić, por y para el Real Madrid

Luka Modrić es uno de los iconos madridistas del siglo XXI. Con casi 38 años se mantiene al pie del cañón en su undécima temporada como madridista. El año pasado amplió su contrato durante una temporada más, pero según dijo en la entrevista con SN, los términos que acordó con Carlo Ancelotti son de lo más honorables.

El cuerpo de un hombre y la ilusión de un niño

El natural de Zadar habló con Ancelotti, y le pidió ser parte del esquema de juego blanco. Según sus propias palabras, no se quería quedar una temporada más por sus méritos como merengue, sino que quería seguir jugando al fútbol al máximo nivel, y aunque aceptando un rol de carácter más rotativo, se quedó en el club de la capital. A pesar de esto, sigue siendo ambicioso y cree que puede ofrecer aún más de lo que se le ha pedido.

"Nadie está contento cuando no juega. Después de todo lo que he vivido en mi carrera, creo que nunca he estado en el banquillo durante tres partidos seguidos. Es una sensación que me resulta extraña. Pero bueno, el entrenador lo decidió por sus propios motivos. No me hundiré por eso."

Lucky Luka también despejó todas las dudas sobre su capacidad física, afirmando que apenas hace dos meses pudo jugar dos partidos de 120 minutos consecutivos con su selección nacional en la Nations League, demostrando así que aún tiene mucho fútbol en sus botas.

"Hablé con Ancelotti y estoy completamente tranquilo. Soy consciente de que tenemos mucha competencia en el mediocampo. Los jóvenes son de primer nivel, por eso están en el Real Madrid. También sigo firmemente convencido de que todavía puedo jugar como el Real Madrid necesita"

Luka Modrić con el esférico | Foto: Real Madrid.

Las palabras dirigidas hacia los jóvenes del equipo estuvieron repletas de elogios. Definió la calidad de Arda Guler y Jude Bellingham como ‘’espectacular’’, y que ambos son ‘’muy prometedores.’’ Sin duda, viniendo de uno de los pocos mediocampistas que han podido levantar un Balón de Oro, son palabras que deben enorgullecer a ambos jugadores.

Para Luka Modrić, después del fútbol, hay más fútbol. Una de sus aspiraciones es ser entrenador cuando termine su carrera deportiva, por lo que ya ha ingresado a la academia de entrenadores.

“Sé únicamente que quiero quedarme en el fútbol, pero por ahora no he madurado todavía la idea de en qué papel. He ingresado en la academia de entrenadores y espero terminarla en Croacia”

En esta entrevista, Luka Modrić ha demostrado con sus palabras que aunque no tenga el mismo cuerpo que cuando debutó con el Real Madrid, sigue teniendo la misma ilusión por jugar todos los minutos que pueda y seguir levantando títulos. Luka no quiere ser un lastre para el Real Madrid durante el final de su carrera, sino que intentará aportar todo lo que pueda y más a este proyecto para devolver toda la confianza depositada en él a lo largo de su carrera deportiva. Dicen que cuando una estrella se va a apagar, es cuando más brilla.