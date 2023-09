Fernando: "Creo que será mi última temporada en el Sevilla"

Fernando Reges se ha ganado el respeto y la admiración de la totalidad del sevillismo. Desde su llegada en 2019 ha demostrado ser un líder natural dentro y fuera del campo, exigente con sus compañeros y apadrinador de los jóvenes. Pero, como con todos, la edad pasa factura.

El pasado mes de julio anotó ya su 36o aniversario a su carné de identidad. A pesar de que las carreras de los futbolistas se van alargando cada vez más y más, ya es una edad alta para un jugador profesional, y más en la función muy física que desempeña el brasileño en el campo. Por eso, no ha negado, en la entrevista concedida hoy a Radio Marca Sevilla, la opción más que probable que su marcha del Sevilla el próximo junio, cuando vence su contrato.

Declaraciones

¿Su última temporada en Sevilla? "Creo que sí, no te voy a mentir. Tengo 36 años y es mi quinta temporada aquí. No te lo digo al 100%, pero sí al 99%. Creo que sí, que será mi última temporada aquí".

Sobre su estado físico: “Todo lo que no me ha pasado en las tres primeras temporadas, me pasó en la temporada pasada. Espero hacer una temporada para que la gente me eche de menos, quiero hacer una temporada muy bonita”.

Fernando Reges quiere despedirse del Sevilla por todo lo alto. Fuente: Getty Images

Cambio de actitud de cara a los siguientes partidos: “Esta semana de parón estamos mejor, lo siento en los entrenamientos, en la ilusión y ambición de mis compañeros. Han venido también tres compañeros nuevos a ayudar y siento que ahora empieza la temporada de verdad. No hicimos buen papel en los tres primeros partidos”.

Corregir la línea defensiva: “Tenemos que empezar a defender desde los delanteros. Hemos encajado muchos goles. Tenemos que meter más. Cuando pierdes todo está mal. Tenemos que pensar en ganar los próximos partidos. Nosotros vamos a sacar adelante esta mala racha”.

Caras nuevas: “Espero que sí nos hagan cambiar. La gente durante el mercado no está al 100%, tras el mercado todos estamos pensando en el fútbol y todos estamos ilusionados y pensando en hacer una temporada muy bonita. Empezamos muy mal y ahora nos toca hacer partidazos y sacar al equipo adelante”.

Fernando en un entrenamiento previo a un partido de LaLiga. Fuente: Getty Images

Credibilidad en Mendilibar: “Es normal que se cuestione porque el fútbol es así, es el momento. Ahora pasamos uno malo. Podemos hablar otra vez en dos meses y estaremos hablando de ilusión”.

Su relevo, Soumaré: “La verdad es que no lo conocía. Lo vi en algunos entrenamientos y es un chaval con un físico estupendo. Nos va a venir muy bien. Es muy joven y puede aprender a posicionarse”.

Llegada de Sergio Ramos: “Me gusta mucho. Es un jugador que conoce la casa, sabe cómo son las cosas y se va a notar su experiencia y calidad. Es un gran fichaje. Esperamos que esté bien físicamente porque con esta edad es lo más complicado. De inicio no sé, pero en la convocatoria seguro que estará. Todos sabemos quién es Sergio Ramos y queremos aprender de él”.

Fernando en la final de Budapest. Fuente: Getty Images

Objetivos en LaLiga: “Siempre pienso en pelear entre los cuatro primeros e incluso entre los tres primeros. Hemos empezado mal y hemos tenido dudas. Hemos empezado atrás, pero queda mucho campeonato. Mi pensamiento es estar peleando arriba”.

Próximo destino tras el Sevilla: “A ver si surge alguna opción o en Brasil o en Portugal. Cuando viene alguna oferta de este estilo (Arabia) con esta edad, son ofertas difíciles de rechazar, te lo piensas. Pero, ahora mismo, tengo que pensar en disfrutar del fútbol y también de mi familia”.