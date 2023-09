El hijo pródigo que vuelve siendo un líder

El mercado sevillista no ha sido ni mucho menos tranquilo. Muchas salidas, otras tantas entradas. Y, entre tantos movimientos, nombres. También muchos nombres. Algunos son esos que suenan año tras año, que parece casi una obligatoriedad que deba sonar para aterrizar en Nervión cada vez que se da la ocasión. Y la gran mayoría, como siempre, acaban siendo papel mojado. Pero este año ha habido uno que, cuando parecía que iba a quedar todo de nuevo en nada, en un simple “y si…” de la afición e incluso de periodistas, cuando incluso la ventana de fichajes estaba ya cerrada, llegó. Y ese fue ni más ni menos que Sergio Ramos, uno de los hombres que, desde que salió del Real Madrid allá por 2021, no ha parado de sonar su posible vuelta al club que le vio crecer. Una vuelta que una parte de la afición no aceptaba (y a día de hoy sigue sin hacerlo) y que ha sido muy cuestionada.

Habría que ver si la vuelta del camero se habría dado sin todos los condicionantes que han provocado su regreso. Puntos determinantes como el mal inicio liguero de los sevillistas, la falta de un líder en el eje central de la zaga, la cantidad de defensas jóvenes que necesitan de alguien que les enseñe y les haga madurar… ¿Sería una realidad el retorno del futbolista de Camas si todo esto no se hubiese dado? ¿La afición (o parte de ella) le habría pedido y reclamado tanto si el equipo estuviese en otra situación? No se sabe. La realidad es que Ramos llega a un equipo donde, más allá de los más y los menos que puedan existir en la grada, puede aportar mucho.

Sergio Ramos entrenando con su nuevo equipo | Foto: Sevilla FC

Un profesor para los jóvenes

Tras haberlo ganado todo (Mundial, Eurocopa, Champions, liga, supercopa de Europa…) arriba 18 años después en un equipo donde la defensa está siendo cuestionada. Hay confianza en Gattoni, también en Nianzou y, por supuesto, en Badé. Pero no quita que al equipo se le ve falto de alguien que haga sacar el máximo potencial de todos estos, pues pese a que se confía en ellos, no hay que olvidar que el mayor de todos tiene 24 años y llegó este mismo verano a la capital andaluza. También hay que recordar que, de los 3, solo Tanguy conoce lo que es jugar Champions League, y no puede decir que tenga buenos recuerdos pese a contar con un gol frente al Borussia Dortmund, ya que el club sevillano fue apeado de la fase de grupos para, eso sí, caer a UEFA Europa League y proclamarse campeón. Pero la UEL no es la Champions. Y ahí Sergio Ramos sabe moverse muy bien, pues cuenta con cuatro títulos de la máxima competición europea. Y no solo eso, sino que sabe de sobra lo que es jugar partidos importantes cada poco tiempo. Hacerse fuerte en las adversidades, tal y como él mismo dijo en su primera entrevista como nuevo o más bien, de nuevo, sevillista. Esto es lo que debe instruir el canterano a sus nuevos compañeros para solidificar la defensa de una vez por todas.

La pieza idónea para la maquinaria de Mendilibar

Por otro lado está la figura de José Luis Mendilibar. El entrenador no tiene ni que abrir la boca para decir que está encantado con el nuevo defensa para su plantilla. En los ojos y en el rostro se le ve. Todo entrenador sueña con dirigir a futbolistas así y cuando es en una circunstancia como esta, donde su figura es muy necesaria, más aún. Este es solo el primer paso de por qué Ramos es una pieza que encaja a la perfección en la maquinaria del técnico vasco. El segundo son las cualidades del veterano central. En el sistema de Mendilibar, un central que sepa sacar el balón sin complicarse, que sepa apagar los fuegos y que sepa anticiparse, es vital. Gloria para el vasco, que ya declaró cuando habló de Gattoni en verano que “es un entrenador de anticipación, no de duelos ni uno contra uno”. Y ahí, el ya ex del Paris Saint Germain es el hombre perfecto. No hay ningún tipo de duda que si alguien encaja en el sistema y estilo de este Sevilla es Sergio Ramos. Y no solo en la defensa, ya que para ganar balones aéreos en ataque y aprovechar segundas ocasiones también es el idóneo. No vamos a descubrir el golpeo de cabeza que tiene.

Operación de riesgo cero

Y por último, y no poco importante visto lo visto, es una operación redonda económicamente. Primero, porque llega gratis, lo que evita hacer un desembolso por su traspaso. Y segundo, porque las ganas del jugador por volver al lugar del que partió hace casi dos décadas han hecho que el salario no sea un problema. Quería defender el escudo del equipo que le corre por las venas una última vez y para él eso no había dinero que lo pagase, ni siquiera el de los árabes. Eso aparte de ser un muy buen primer paso para su reconciliación con los seguidores sevillistas, es una gran noticia para haber seguido bajando el coste de la plantilla, que pasó de 190 millones a 170, fruto de las salidas pero también de aquellos como Sergio que han perdonado y rechazado cantidades altas para cobrar poco más de un millón.

Por tanto, una operación con cero riesgo, con un coste ridículo, que casa con las ideas del míster a la perfección y que además, a poco que rinda sobre el césped se hará notar gracias a su liderazgo y gen competitivo, ayudando así a que se contagien los que se rodean, es imposible calificarlo como un fichaje negativo. La afición se ha tragado su orgullo por las necesidades de su club, porque entendían que era lo mejor para todos, porque saben que aunque sus gestos del pasado no fuesen los más adecuados, tampoco se fue justo con alguien del que quizá no se contaron todos los hechos. Sea como fuere, ahora viste de rojiblanco y como el propio Sergio Ramos dice, demasiados enemigos hay fuera como para tener peleas internas. Todos están en el mismo barco, ahora solo toca remar en la dirección correcta.