Suso: "Sampaoli es el peor entrenador que he tenido"

Jesús Joaquín Fernández Sáenz de la Torre, más conocido como Suso, ha ofrecido una entrevista a Canal Sur Radio, donde ha dejado unas declaraciones en las que ha tocado una amplia variedad de temas, desde la flamante llegada de Sergio Ramos hasta la figura de Sampaoli el año pasado.

Suso y su posible salida en el pasado mes de enero

El extremo del Sevilla ha desvelado que estuvo muy cerca de salir del club nervionense el pasado mercado invernal: “En invierno hablé con Monchi y me dijo ¿Suso, que hacemos? Acababa de salir de la lesión de tobillo. Lo fácil era decir me voy, intento coger ritmo en otro equipo y sumar partidos. Pero le dije que iba a durar más que Sampaoli y que iba a acabar jugando”.

El mejor y peor entrenador que ha tenido

También fue cuestionado por cuál ha sido su mejor y peor entrenador. A lo primero, respondió con el nombre de Luis Enrique, que le entrenó en la selección. En cuanto al segundo, fue claro: “Sampaoli es el peor entrenador que he tenido”. Y es que, para el jugador nacido en Cádiz, no era el momento para traer a alguien como el de Casilda: "De todo se aprende. Sampaoli tenía conceptos muy buenos, pero en ese momento no era el indicado".

Suso en un entrenamiento | Foto: Sevilla FC

Sobre José Luis Mendilibar

Ahora el técnico del Sevilla es otro, José Luis Mendilibar, para quien también ha tenido palabras en el programa de El Pelotazo: "Con la llegada de Mendilibar el equipo hace click, salió perfecto". Y es que con el vasco hubo cierta polémica tras las declaraciones donde le exigía correr más: “Se sacaron de contexto. Dijo que si quería jugar en la derecha tenía que correr más. Son puntos de vista, a todos no nos gusta lo mismo. Si que hablamos y le dije que no me había hecho gracia”. Aun así, su relación con el actual entrenador es buena: “Es muy buen hombre, sincero, transparente, trata a todos por igual. Eso es importante y difícil”.

El riesgo en las semifinales de UEL

Ha habido hueco incluso para conversar respecto al partido de la vuelta de semifinales frente a la Juventus de Turín: "Contra la Juventus jugué arriesgando mucho. Al final salió bien y nos dio mucha alegría". "Con el míster bromeé diciendo que queria ser titular. Sabía que había riesgo".

Sergio Ramos y sus mensajes en pretemporada

Por último, fue también preguntado por la vuelta de Sergio Ramos, con quien estuvo enviándose mensajes tras enterarse de que su regreso era posible: “Yo coincidí con él en la selección y es un tipo de diez. En Montecastillo cuando me enteré le mandé dos o tres mensajes y me contestó que quería venir. Al grupo le va a ir espectacular”.