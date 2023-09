La hora de Mendilíbar

El principio temporada no ha sido el esperado por mucha parte del sevillismo. La buena imagen mostrada en Atenas, en aquella final perdida ante el mejor equipo del mundo, se contrasta con el mal inicio liguero del equipo. Tres partidos, tres derrotas. Dos en casa. Y ante rivales, con todo el respeto, inferiores al Sevilla (Valencia, Alavés y Girona).

Está claro que se tiene que revertir la situación. La temporada es larga, pero los puntos que se pierden en las primeras jornadas no se recuperan. Tanto el equipo como el aficionado necesita una victoria. Y dependerá, en buena parte, de Mendilibar, para que eso se pueda conseguir. Porque ahora ya tiene al central y al delantero que pedía para poder competir.

Incógnita en la defensa

Durante el inicio de curso, sobre todo evidenciado en el partido de Mendizorroza, se ha visto como la defensa vuelve a ser un problema. Y es que se han recibido 8 goles en tan sólo 3 partidos. No es problema solo de la defensa, pues en muchos de los goles encajados el centro del campo pudo ayudar más.

Sergio Ramos llega para liderar la defensa. Fuente: Getty Images

De los siete centrales actuales que tiene en dinámica de primer equipo el de Zaldibar, dos están en 'fuera de juego' hasta mínimo dentro de una semana, Marcao y Nianzou. Gattoni inició mal, y el entrenador de momento no le está dando más oportunidades. A Kike Salas aún le falta cocción (incomprensible que no haya salido cedido) y Gudelj y Badé no han iniciado como se esperaba el curso, pese a eso se sigue confiando en el serbio como central. Queda por ver el rendimiento de Sergio Ramos, quién vuelve a su casa para darle un plus de experiencia y liderazgo a una defensa mermada desde la salida de Koundé y Diego Carlos.

Encaje de las caras nuevas

Consideraría injusto, si es que alguien lo ha hecho, juzgar a Mendilibar por los tres partidos perdidos. Porque, sí, es cierto que ha errado. Lo sabe la afición, la directiva, y hasta él mismo. Pero, para poner algo más de contexto, cabe decir que tan sólo han debutado tres de las ocho incorporaciones (sin contar a Badé). Sólo Gattoni (con el pie izquierdo), Sow y Pedrosa han disfrutado de minutos, pues muchos fichajes han llegado con retraso debido a la situación del mercado y del 'fair play' financiero.

Sow es de los pocos fichajes que han debutado ya con el Sevilla. Fuente: Getty Images

Todavía faltan por mostrarse Nyland, Lukébakio, Soumaré, Mariano y Sergio Ramos. Cuatro de ellos, de un perfil que el entrenador demandó que necesitaba. Como mínimo, debería esperarse a ver cómo reacciona el equipo a sus llegadas, algunas de mucho peso.

Conexión con la gente

Ese fútbol loco que propone el entrenador le viene como anillo al dedo al Sánchez-Pizjuán. Seamos claros, el aficionado prefiere ver un partido de ida y vuelta a la especulación del toque, toque y toque que proponían Lopetegui o Sampaoli. Quedó demostrado el año pasado. Además, el Sevilla tiene las de ganar con el rugido de una grada impaciente por ver a su equipo volver a estar arriba.

La grada del Ramón Sánchez-Pizjuán será clave para que el equipo pueda cumplir sus objetivos. Fuente: Getty Images

El partido ante la UD Las Palmas debe ser el punto de partida para el equipo sevillista. Debe empezar a construir una dinámica positiva para remontar el vuelo y la situación. Todos los futbolistas están implicados con el entrenador, lo han demostrado con varias declaraciones durante esta semana. El entrenador también está ilusionado por la temporada, debut personal en Champions incluido. La responsabilidad caerá sobre él. Aunque tendrá el apoyo incondicional de una grada del Sánchez-Pizjuán donde el Sevilla tiene que mostrarse infranqueable si quiere lograr estar en la zona Champions.