El Barca de los Joaos arrasa al Betis

El partido que enfrentaba a FC Barcelona y Real Betis Balompié el 16 de septiembre a las 21:00 de la noche en el estadio Lluís Companys, la jornada cinco de la liga.

El campo del FC Barcelona no es un campo que se le de bien al Betis, las 58 veces que ha jugado a domicilio ha logrado seis victorias, siete empates y 45 derrotas

Xavi salía con Ter Stegen en portería, João Cancelo de lateral derecho, Alejandro Balde de lateral izquierda, Jules Koundé y Andreas Christensen como pareja de centrales, en el centro del campo Gavi, Frenkie de Jong y Oriol Romeu, Ferrán Torres en la banda derecha, Joao Félix en la banda izquierda, Robert Lewandowski de delantero centro.

El Betis salía con una alineación algo extraña, Rui Silva en portería, defensa de cuatro para Héctor Bellerín, Marc Bartra, Chadi Riad y Juan Miranda. Sergi Altimira y Marc Roca en el doble pivote, Ayoze Pérez en la banda izquierda, Luiz Henrique en la derecha, Isco en la media punta y Willian José de nueve.

El Betis salía valiente

Ponía la defensa del Betis la línea casi en el medio del campo, con los minutos se fue hundiendo hacia su portería, el Barca muy cómodo instalado en campo rival, combinando con facilidad cerca del área del Betis, el Betis no encontraba a su brújula, Isco Alarcón que estaba muy bien tapado. Pudo adelantarse el Betis en un error de Koundé que acaba en un pase de Willian José para Luiz Henrique que dispara cruzado dentro del área. También una falta lateral sacada al segundo palo, se come la marca Balde, controla Ayoze Pérez le pega y toca en la red por fuera. Cuando parecía que el Betis estaba bien, un error en la salida de balón del Betis que roba Cancelo, toca para Oriol Romeu que la pone para Joao Félix que trata de disparar pero le sale un control que le viene perfecto para zafarse de Rui Silva y disparar estando muy escorado. No tardo en poner el segundo el Barca, pase de Christensen que deja pasar Joao Félix y deja mano a mano a Robert Lewandowski con Rui Silva que define a la perfección toca en el palo y entra. El Betis se pudo meter de nuevo en el partido, un centro a Willian José que remata pero Ter Stegen hace un paradón y la desvía a córner, en un córner poco después que se paseo por el área chica pero no encontró rematador.

El Barca pasa por encima en la segunda parte

Cambiaron a Rui Silva por molestias en el abductor. Nada más empezar un gol anulado a Joao Félix, Ferran Torres puso el tercero en el marcador, el delantero español hizo historia, el Barca no marcaba de falta desde Leo Messi, la falta rodeó la barrera por fuera.

No tardó en poner el cuarto Raphinha en un disparo exterior ajustado al palo, el Barca dio una exhibición ante un Betis muy flojito sin sus dos mejores jugadores defensivamente hablando, Pezzela y Guido Rodríguez, el Betis muy flojito defensivamente, quizás rotó tanto esta jornada porque juega competición Europea está semana. Remató la goleada el otro Joao, una transición que conducía el portugués, se metió hacia dentro, recorto hacia fuera regateando a Miranda y definiendo al palo largo, quizá el portero podría hacer algo más en el gol. Pudo marcar el sexto Gundogan en un centro que remató el alemán en el segundo palo, se fue fuera por poco. Xavi tiene un problema para elegir los atacantes esta temporada, hoy han marcado cuatro de los cinco, el único que no ha marcado el joven Lamine Yamal. Aunque al jugar competición europea esta semana habrá minutos para todos los atacantes.