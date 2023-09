Previa Getafe vs Osasuna: seguir sumando en casa

Los rivales se encuentran con una racha de partidos mejorables, pero que lo mantienen en buenas posiciones en la tabla. Los equipos llegan a esta jornada con grandes fuerzas y dispuestos a mejorar los resultados de los últimos encuentros para seguir escalando y mejorando la posición en la tabla clasificatoria.

Por su parte el Getafe, se encuentra en la posición 14 de la tabla. Con cuatro puntos, conseguido en dos encuentros disputados en casa. El Getafe se siente muy arropado por su afición y es lo que ha reflejado en sus encuentros como equipo local, pues pone las cosas difíciles a sus rivales, y más cuando se encuentran con el calor de la afición azulona. En esta jornada de LaLiga, jugando como locales, intentarán continuar de la misma manera, saldrán con la garra para intentar hacerse con los tres puntos de la victoria y así intentar aumentar puestos en la tabla de la clasificación.

Por otro lado, Osasuna se encuentra en la posición 11, con seis puntos en total. El cuadro de Jagoba Arrasate, se encuentra como el tercer mejor rival fuera de casa, pues los dos partidos que ha ganado, a lo largo del comienzo de la temporada, ha sido jugando como cuadro visitante. Osasuna es un equipo fuerte, que ha sorprendido a muchos con su evolución. En este encuentro contra el Getafe, saldrá con ganas y con todo lo que tengan para poder intentar hacerse con los tres puntos de la victoria, así seguir con la racha fuera de casa e intentar seguir sumando puestos en la tabla clasificatoria.

Historial

Estos dos rivales se han enfrentado en un total de 42 ocasiones. En 16 de ellas, el Getafe se llevaba la victoria, mientras que en 12 encuentros se llevaba los tres puntos de la victoria Osasuna, y en los 14 partidos restantes los rivales lograban las tablas. Es ante Osasuna donde el equipo azulón tiene el mayor número de victorias como equipo de Primera División. De este total de partido, en los últimos cinco encuentros, el cuadro azulón se ha hecho con tres victorias, ganando en dos de ellas por un gol de diferencia y en otra por 0 goles a 2. En las dos ocasiones restantes los rivales firmaron las tablas, en una ocasiones sin goles en el tiempo de juego, por lo que finalizaban con el 0-0 en e luminoso. En el otro empate ambos equipos lograban anotar un gol en la portería rival, finalizando en encuentro con el 1-1.

Osasuna vs Getafe en el primer encuentro entre ellos de la temporada pasada // Fuente: LaLiga



¿Cómo llegan?

La racha con la que llegan ambos equipos es altamente mejorable, a pesar de ello la racha de los rivales los ponen en posiciones medias de la tabla, lo que ayuda a seguir con ganas de darlo todo en cada encuentro de este inicio de temporada. Por un lado, en los últimos cinco encuentros disputados por el equipo azulón, han conseguido un empate ante el Barcelona, pues en el encuentro ningunos de los rivales lograron abatir la portería contraria. También han obtenido dos derrotas, una ante el Girona por un contundente 3-0 , la segunda derrota fue ante el Real Madrid por un gol de diferencia, 2-1 marcaba el luminoso al final del encuentro. Por último, los dos encuentros restantes ha resultado victorioso. Estas victorias se obtuvieron ante el Alavés por la mínima y ante el Vitesse, en un encuentro amistoso, con un contundente 4-1.

Por su lado, Osasuna ha obtenido un empate ante el Club Brugge, en un encuentro de la Conference League, donde finalizaban con el 2-2 en el marcador final. Por otro lado, ha finalizado con tres derrotas en los últimos cinco encuentros, uno ante el Athletic por dos goles a cero. También ante el Club Brugge, en un encuentro de la Conference League, por un gol de diferencia, 1-2. La última derrota ha sido ante el Barcelona con el 1-2 en el marcador final. En el partido restante, Osasuna conseguía la victoria ante el Valencia, con el 1-2 que le haría sumar los tres puntos de la victoria.

Ausencias

En este encuentro ambos quipo contarán con ausencias por diferentes motivos. Por un lado, el Getafe no podrá contar con Enes Ünal hasta finales del Enero de 2024 debido a una rotura de ligamento cruzado. Luis Milla, por otro lado es una duda para el cuadro azulón, pues problemas físicos podrá perderse este encuentro ante Osasuna.

Por otro lado, Osasuna no podrán contar con Catena debido a una tarjeta roja directa en el anterior partido disputado ante el Barcelona. Darko Brasanac, con quién no podrán contar hasta finales de Diciembre de 2023 por rotura en el ligamento cruzado. Tampoco podrán contar con Moncayola, quien sufre problemas en el pie y no lo dejarán incorporarse al equipo hasta principios del próximo mes de Octubre.

Árbitro del encuentro

El encargado de dirigir el encuentro será Hernández Hernández. El árbitro proveniente del Comité de árbitro de Las Palmas, tiene 40 años y tiene gran experiencia en encuentro de la máxima categoría del futbol español. Lo acompañará en el VAR su compañero Mateo Busquets.

Declaraciones



José Bordalás: "Estamos centrados en el día a día", segura el técnico azulón. "Nuestro objetivo es mejorar y no tener dificultades como la temporada pasada", añadía Bordalás en la rueda de prensa.

Jagoba Arrasate: "La mejor manera de afrontar este tramo de competición es ganando mañana en Getafe", asegura.

Convocatoria

Por parte del Getafe, los 21 convocados para el encuentro de la quinta jornada son: Fuzato, David Soria, Djene, Angileri, Gastón, Domingos, Mata, Arambarri, Óscar, Aleñá, Greenwood, Latasa, Alderete, Rico, Lozano, Carmona, Mayoral, Maksimovic, Iglesias, Damián y Mitrovic.

Los 20 jugadores convocados por el técnico del Osasuna para el encuentro son: Herrera, Aitor Fernández, Nacho Vidal, Juan Cruz, David García, Areso, Peña, Mojica, Herrando, Torró, Aimar Oroz, Kike Barja, Rubén García, Moi Gómez, Ibáñez, Iker Muñoz, Chimy Ávila, Budimir, Jose Arnaiz y Raúl.

Posible alineación

Por parte del Getafe, la posible alineación puede ser: David Soria, Damián Suárez, Mtrovic, Duarte, lderete, Álvarez, Maksimovic, Djené, Aleñá, Latasa y Mayoral.

Por otro lado, la posible alineación del Osasuna para el encuentro puede ser: Aitor Fernández, Rubén Peña, David García, Herrando, Mojica, Ibáñez, Lucas Torró, Chimy Ávila, Aimar Oroz, Moi Gómez y Budimir.