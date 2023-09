Previa Real Madrid vs Real Sociedad: el reto de seguir invictos

Real Madrid y Real Sociedad jugarán el domingo en busca de una victoria necesaria e importante para ambos. Último partido de la jornada 5 que corresponde al segundo choque de temporada del club merengue en su feudo y al primer encuentro liguero tras el parón de selecciones.

El equipo liderado por Carlo Ancelotti espera a los de San Sebastián sin perder ni uno de los cuatro choques anteriores de Liga. El miércoles será el primer partido de Champions de esta temporada en el Santiago Bernabéu. El 20 de septiembre Concha Espina volverá a disfrutar de una bonita tarde de Champions. Recibirán al Unión Berlín en la primera jornada de la Fase de Grupos de la UCL 2023-2024.

Los de Imanol Alguacil viajan a la capital con la intención de llevarse los tres puntos. De las cuatro jornadas disputadas, solo han sido capaces de dominar el partido contra el recién ascendido Granada CF. La victoria en campo blanco les serviría para llegar en buena sintonía a su gran duelo europeo contra el Inter de Milán.

Líder invicto

El conjunto dirigido por el técnico italiano han obtenido todos los puntos posibles a conseguir. Han salido victoriosos de los choques contra el Athletic de Bilbao, Almería, Celta de Vigo y Getafe.

Hasta el momento, el jugador referente blanco es el nuevo fichaje inglés proveniente del Borussia Dortmund, Jude Bellingham. Ha sabido demostrar a la afición blanca su pasión por el equipo. Un joven que ha llegado para dominar la zaga merengue con 5 goles en 4 partidos.

@realmadrid

​ Comienzo complicado para la Real

La Real Sociedad no ha tenido un lúcido comienzo de temporada. La única victoria que han conseguido fue ante el Granada CF de Paco López. Los otros 3 partidos acabaron en reparto de puntos con el Girona, Celta de Vigo y Las Palmas.

Tan sólo han podido conseguir 6 de los 12 puntos posibles con 7 goles a favor y 5 en contra.

Historial blanco-txuriurdi

El Real Madrid y la Real Sociedad se han enfrentado en más de un centenar de partidos. Los entrenados ahora por Carlo Ancelotti se han hecho del triunfo en la mayoría de las ocasiones. Han salido victoriosos en 78 ocasiones.

Declaraciones Previas: Real Madrid

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, compareció ante los medios en la rueda de prensa previa al partido contra la Real Sociedad. Bellingham ha vuelto a ser protagonista por su gran acogida en el madridismo y su acercamiento al área rival: "Hemos hablado de este tema. Lo que habíamos visto en los partidos con el Dortmund es que tiene la habilidad de llegar a tiempo al área rival y ser peligroso. Lo hablamos en la pretemporada y él se encuentra bien ahí. Es un jugador que tiene mucha continuidad y un físico importante. No sé a cuántos goles puede llegar, no es un tema que hemos hablado. Él tiene que seguir con esta continuidad porque nos ayuda mucho al juego de ataque."

En otras cuestiones, bromeó con los premios The Best en el que Vinicius Jr no se encuentra entre los 12 mejores, y la atención que tienen que prestarle a Take Kubo. Además ha reconocido que la Real Sociedad es un equipo completo, que juega muy bien al fútbol, y que lo hace muy organizado.

Declaraciones Previas: Real Sociedad

Imanol Aguacil ha indicado que los partidos contra el Real Madrid siempre son una gran prueba a superar. Reconoce que para poder superar a los blancos tienen que hacer un partido brillante y depender de que el conjunto de Carlo Ancelotti no tenga su día.

Por otro lado, mostró su preocupación por la falta de referentes en ataque: “Me preocupa porque me gustaría que estuvieran bien. No nos vale solo con estar en el verde de Zubieta, pero es lo que hay. Y en algunos casos las lesiones han sido importante. Pero preocupado no estoy porque el equipo siempre ha generado en todos los partidos. Y el último contra el Granada estuvimos acertados, pero en los partidos anteriores podíamos haber hecho más goles.

Convocatoria Real Sociedad

Odriozola está entre los jugadores citados para el choque en el Santiago Bernabéu.

@RealSociedad

La vuelta de Soto Grado al Bernabéu

César Soto Grado fue protagonista de otra polémica escena en un disputado hace dos temporadas. «Habéis tenido noventa minutos, así que no me vengáis protestando ahora que si pongo un minuto», fueron las palabras del colegiado a los jugadores del Real Madrid que le protestaron que había dado poco tiempo de descuento.

Al Real Madrid 12 partidos en Primera División con un balance de siete victorias, tres empates y dos derrotas. El último encuentro que Soto Grado dirigió al equipo blanco fue en la jornada 37 de la pasada temporada en el que el Real Madrid ganó 1-2 al Sevilla.

Por su parte, Soto Grado le ha arbitrado ocho partidos en Primera a la Real Sociedad con un balance de tres victorias, tres empates y dos derrotas. La última vez que dirigió un partido al equipo vasco fue en la jornada 29 de la temporada pasada. Fue un derbi en San Mamés en el que el Athletic ganó 2-0.

⚖ ÁRBITROS | Estos son los colegiados designados para la jornada 5️⃣ en 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫𝐚 División.



🟨🟥 Designaciones completas: https://t.co/UPXqIgP1X9 pic.twitter.com/XvkbZs7iFc — RFEF (@rfef) September 14, 2023

Posibles Alineaciones

Real Madrid (4-3-3): Kepa; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Fran García; Tchouaméni, Valverde, Camavinga; Rodrygo, Bellingham, Joselu.

Real Sociedad (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Brais Méndez, Zubimendi, Mikel Merino; Kubo, Oyarzabal y Barrenetxea