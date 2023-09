Previa Sevilla FC - UD Las Palmas: vencer y convencer

Que el Sevilla ha empezado La Liga igual (o peor) que la inició el año pasado es una realidad. Que ha podido sumar algún que otro punto para que esto no fuese así si no fuese por la fragilidad defensiva, también. Y por ello, las miradas están puestas en el partido frente a la UD Las Palmas. Los de Nervión tienen una oportunidad para demostrar los cambios que se esperan de ellos. Cambios los cuales se deberán ver frente a un equipo no tan necesitado como los locales, pero que tampoco suma ninguna victoria a su cuenta personal.

Soumaré, Mariano, Sergio Ramos. Caras nuevas que invitan a pensar en que la inquietante situación del club dirigido por Jose Luis Mendilibar debe cambiar. Fichajes que la afición pedía a gritos. Sobre todo, el mencionado en último lugar. La mediática vuelta del camero hace que incluso personas ajenas a los clubes enfrentados este Domingo se fijen en el encuentro. La afición rojiblanca pedía, tras ver los resultados de las 3 primeras jornadas, un líder en defensa. Alguien experimentado, que “apadrine” a los jóvenes Nianzou, Badé o Gattoni. Y todos coincidían en la misma necesidad: la vuelta del hijo pródigo. No menos importante era la llegada de un pivote físico que diese alternativa a Fernando Reges, y que además parece haber sorprendido en sus entrenamientos a todos, o la incorporación de un tercer delantero que, aunque no es la opción más apoyada por los seguidores sevillistas, no es una operación arriesgada.

Con estas nuevas e interesantes piezas, sumado a la ilusión de ver otras novedades como un cambio de sistema con doble delantero o el debut de un Dodi Lukebakio que vio su primer partido desde el banquillo durante los 90 minutos, reciben al conjunto canario que sí dispone de puntos en la clasificación, pero debido a dos empates en cuatro partidos disputados. Tras lograr ascender la temporada pasada, deberán obtener pronto las primeras victorias si quieren alcanzar el tan perseguido premio de los recién llegados a primera cuando se encuentran en dicha situación, el premio de la permanencia.

Rafa Mir, Jesús Navas, Sergio Ramos y Suso, camino al entrenamiento. | Foto: Sevilla FC

No puede caer más bajo

Motivos hay para que los rojiblancos estén preocupados con los suyos. No se puede caer más bajo, y no por su juego o sus resultados, sino porque, literalmente, no pueden caer más bajos. Últimos clasificados en la tabla como único equipo que no ha subido ningún punto a su marcador de la clasificación, hacen regresar fantasmas del pasado que parecían desaparecidos con la consecución de la UEL por séptima vez y un desenlace liguero más que aceptable (quedaron cerca incluso de entrar a puestos europeos). El miedo a repetir un insufrible año como el anterior se siente entre los aficionados del equipo de Nervión, que necesitan de este encuentro para tener algo a lo que aferrarse y con lo que esperanzarse. No se trata solo de vencer, también hay que convencer.

Golpear la mesa para demostrar que llegan para quedarse

La Unión Deportiva Las Palmas fue uno de los 3 equipos ascendidos, y uno de los que deben demostrar que su estancia en primera no es algo efímero. Si quieren que su presencia en LaLiga EA sports no sea anecdótica y se prorrogue en el tiempo, deberán empezar a adquirir puntos de 3 en 3 más pronto que tarde. Y eso, en un estadio como es el Ramón Sánchez Pizjuán, con la afición local empujando más que nunca a su contrincante también necesitado, no se antoja trabajo fácil. ¿Qué es fácil en primera división?. Lo cierto es que, lograr un triunfo fuera de casa en un feudo como el sevillista sería dar un golpe sobre la mesa de esos que hacen que suene a roto. Un impulso fuerte de confianza de cara a futuras jornadas.

La plantilla de la UD Las Palmas, reunida durante un entrenamiento. | Foto: UD Las Palmas

Antecedentes Sevilla FC - UD Las Palmas

Para conocer los antecedentes entre un equipo y otro, nos debemos retomar a un amistoso del día 22 de Julio de 2021, disputado en La Línea de la Concepción, donde el que será local el próximo Domingo se impuso por un corto 1-0 ante el conjunto pío-pío. Un solitario gol del canterano Ryan Johansson decantó el amistoso encuentro a favor de los suyos.

En lo que a partido oficial se refiere, el más reciente se trata de una visita de los nervionenses a la isla de Gran Canaria, que también finalizó con victoria de los visitantes por diferencia de 1 gol, aunque esta vez con un 1-2. los goleadores del equipo ganador fueron dos de los que formaban la delantera y que más se echan de menos por su afición, Wissam Ben Yedder y Pablo Sarabia. Por el otro lado, el anotador fue Jonathan Calleri, que puso el 1-2 definitivo desde el punto de penalti.

Estadísticas de Sevilla y UD Las Palmas en La Liga 2023-24

El Sevilla dispone en lo que llevamos de inicio de temporada, un balance de 0 victorias y 3 derrotas. Con un partido menos que el resto al igual que el Atlético de Madrid, tiene en su haber un 0 de 9 que coloca en una situación incómoda a los hispalenses. Tampoco se hace cómodo mirar sus datos en cuanto a goles, ya que en sólo 3 jornadas han encajado 8 goles, habiendo marcado solo 5 a favor. Números que conllevan a que se hallen en lo más bajo de la tabla.

No puede presumir mucho más la Unión Deportiva Las Palmas, que aunque dispone de puntos, solo se debe a dos empates, ya que los otros dos encuentros restantes finalizaron en derrota. Así, con dos empates, dos derrotas y ningún triunfo, sólo le saca a su rival 2 puesto, ubicándose también en puestos de descensos. En cuanto a goles encajados eso si, está algo mejor que el contrincante de esta quinta jornada, con 3 encajados aunque con uno solo marcado en 280 minutos.

Declaraciones de rueda de prensa

A algo más de un día para el partido entre ambos clubes, tanto José Luis Mendilibar como Francisco Javier García Pimienta han pasado por los micrófonos para realizar declaraciones previas al partido. El sevillista ha hablado del estado en el que llega su equipo: “Lo importante es que hemos podido entrenar los que estaremos hasta Enero. Es lo que pedíamos, llevabamos unas cuantas semanas pidiendo que se pudiera cerrar el mercado y que estuvieramos los que tenemos que estar. Estas dos semanas han ido muy bien”. Sobre el encuentro: “Siempre empezar bien es lo mejor normalmente. Encima, en la situación que estamos nosotros, 0 de 9, más todavia. Creo que no va a tener nada que ver el partido del Domingo con lo que ha pasado hasta ahora”.

Por otro lado, García Pimienta cree que su equipo va a más: “independientemente de los resultados tenemos que analizar cada partido, yo si creo que hemos ido de menos a más. El equipo es capaz de competir cada partido que hemos jugado hasta el momento”. También ha hablado del objetivo del club canario: “Todos somos conscientes de que somos Las Palmas, estamos en primera división y va a ser un año difícil. Vamos a estar ahí, peleando por estar fuera de los puestos de descensos”.

Árbitro del partido

Juan Martínez Munuera, árbitro del partido Sevilla FC-UD Las Palmas.

Juan Martínez Munuera es un colegiado de primera división española nacido el 13 de junio de 1982. Ascendió a la élite del futbol nacional tras pasar tres temporadas arbitrando en la categoría de plata, en la que estuvo presente en 64 encuentros. Además, es árbitro internacional desde el 1 de enero de 2015. Así, desde 2013 en la máxima categoría, cuenta con más de 110 partidos en su carrera.