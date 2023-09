Mestalla se rinde a Hugo Duro y Javi Guerra

El partido se juega entre Valencia y Atlético de Madrid, el 16 de septiembre, sábado a las 16:15 en Mestalla, es la jornada cinco de la liga.

En los duelos históricos, el Atlético ha ganado 23 veces en Mestalla, ha empatado 20 y ha perdido 41 encuentros, no es un campo que se le de especialmente bien a los de la capital. De los últimos cinco partidos en Mestalla entre ambos, dos derrotas del Valencia y tres empates, el Valencia lleva sin ganar desde la 14/15 por 3-1

Rubén Baraja salía con Giorgi Mamardashvili en portería, defensa de cuatro para Thierry Correia, Cristhian Mosquera, Mouctar Diakhaby y José Gaya. Pepelu, Javi Guerra y Almeida en el centro del campo, Fran Pérez en la banda derecha, Sergi Canos en la izquierda y Hugo Duro de delantero centro.

Simeone salía en portería con Jan Oblak, línea de tres atrás para Witsel, Savic y Mario Hermoso. Azpilicueta y Rodrigo Riquelme como carrileros, en el centro del campo Thomas Lemar, Pablo Barrios y Marcos Llorente. Álvaro Morata y Antoine Griezmann como nueves

No tardo en adelantarse el Valencia.

En el minuto cinco de encuentro, Sergi Canos encaró a Azpilicueta, la puso al primer palo donde llegó Hugo Duro ganándole la partida a la defensa del Atlético de Madrid y definiendo por encima de Jan Oblak. Después del gol seguía mejor el cuadro valenciano, al Atlético le costaba mucho tener la pelota. La presión del Atlético era muy poco efectiva, el cuadro rojiblanco no presionaba con los efectivos necesarios, salía con facilidad el Valencia con una gran labor de Pepelu, tenía una marcha más el Valencia con un gran partido tanto de Sergi Canos cono de Javi Guerra. Tuvo el segundo Hugo Duro en una falta que golpeó por debajo de la barrera que no blocó de primeras Oblak, a punto estuvo de llegar al rechace Christian Mosquera. No cesaría Hugo Duro en la búsqueda del doblete que llegaría en una conducción de Fran Pérez que ve la diagonal de Hugo Duro, que le gana la espalda a Witsel, amaga el delantero sentando a Savic y definiendo picándola con Oblak ya de rodillas. Lemar salió lesionado gravemente, parecía una lesión grave de rodilla.

Faltaba el gol de Javi Guerra.

Parecía que el Atlético había salido mejor, tuvo que intervenir dos veces Giorgi Mamardashvili, primero un centro de Javi Galán que entro por Riquelme, remató Morata. Después un centro de Nahuel Molina que remató Morata en el primer palo y la paró el meta georgiano. Puso el tercero Javi Guerra marcando un autentico golazo, recibe el centrocampista en la frontal del área recorta y se va de Saul amaga con el disparo y la pone donde Oblak no puede llegar.

Se marchó lesionado Sergi Canos, parecía algo muscular. Lo intentaba el Atlético con un gran pase de Griezmann al interior del área para Correa que remata a puerta pero la repele el guardameta del Valencia. Tuvo el hat trick Hugo Duro en un pase en profundidad pero cerró bien Azpilicueta negando el cuarto gol El Atlético volcado en campo rival buscando el gol pero el Valencia muy junto y bien ordenado se defendía fácilmente de los ataques del Atlético de Madrid.

El Valencia se reivindica después de dos derrotas consecutivas, ganando a uno de los rivales más difíciles de la Liga, mostrando una cara distinta a los dos últimos partidos. Están quintos en la tabla y en la sexta jornada tiene un partido asequible fuera de casa ante el Almería

El Atlético de Madrid tiene un problema muy grande de profundidad de plantilla, además de la fragilidad defensiva que ha mostrado hoy. Suman las lesiones de Reinildo, Söyüncü, Koke, Lemar, De Paul, Vitolo y Depay. La jornada seis será ante el líder, el Real Madrid