Previa Granada CF - Girona FC: volver a Los Cármenes a por otra victoria

La Liga EA Sports afronta esta semana después del parón por partidos de selecciones su quinta jornada, que se cerrará con el partido que enfrenta al Granada CF y al Girona FC en Los Cármenes. Un duelo que mide dos equipos que han empezado de manera distinta el campeonato: el Granada quiere conseguir su segunda victoria liguera ante su afición después de una derrota dura, mientras que el conjunto catalán quiere aprovechar su buen comienzo con un triunfo que le permita continuar en la parte alta de la clasificación.

Volver a vencer ante su afición

El Granada CF llega a este partido después de perder en la última jornada ante la Real Sociedad en el Reale Arena por 5-3 en un mal partido de los rojiblancos, donde mostraron su tremenda debilidad defensiva, siendo un equipo muy endeble, lo que propició que el conjunto rival se colocara incluso con un 5-1 en el marcador. Pese a ello, se vieron algunas cosas positivas como las continuas llegadas por la banda de Bryan Zaragoza o la gran calidad ofensiva de Lucas Boyé, que debutó con el equipo y consiguió un gran gol tras una jugada individual. Después de este encuentro, el conjunto granadinista se situó en la parte baja de la tabla con tres puntos, los conseguidos gracias a la victoria conseguida en la tercera jornada frente al RCD Mallorca en Los Cármenes. Ahora, el Granada aspira volver a conseguir una segunda victoria ante su afición para mostrar también mejoría con respecto a otras jornadas.

El inicio de campaña para el Granada CF está siendo muy complicado en diversos aspectos, el mercado de fichajes no se ha resuelto como se esperaba llegando pocos fichajes y habiendo menos salidas de las que se esperaban en un principio. De esta manera, Paco López tiene que readaptarse a las nuevas condiciones y recuperar a jugadores que en principio se iban a marchar, como puede ser Weissman, que no cuajó un buen final de temporada. Además, también tiene que lidiar el técnico valenciano con los problemas defensivos que ha estado arrastrando el Granada en este inicio de campaña, pues ha encajado once goles en tan solo cuatro partidos, por lo que es esencial para poder puntuar en estas próximas jornadas, ya que la debilidad defensiva ha frustrado al equipo en este inicio de manera clara.

Para este encuentro, Paco López tiene las bajas por lesión de Vallejo y Miguel Rubio, ya que ambos continúan recuperándose de las molestias musculares que han estado arrastrando estas últimas semanas. Así pues, es posible que Víctor Díaz vuelva a ser titular en el eje central de la zaga acompañando a Ignasi Miquel, donde ha hecho grandes actuaciones durante la temporada pasada, aunque su posición natural sea la de lateral derecho. Por otro lado, Torrente y Gonzalo Villar sí que parece que se han recuperado de sus molestias y entrarán en la convocatoria, aunque podrían comenzar desde el banquillo. En cuanto a la delantera, parece claro que Lucas Boyé será la referencia en el ataque, aunque en las bandas sí que hay dudas, ya que podrían estar Bryan Zaragoza, Uzuni, Callejón o incluso Puertas.

Seguir con el gran inicio liguero

El Girona FC llega a este encuentro con la intención de continuar siendo uno de los equipos revelación de inicio de temporada, pues antes del parón por selecciones consiguió su tercera victoria de manera consecutiva tras vencer en Montilivi ante la UD Las Palmas por 1-0 en un partido igualado en el que pese a que el Girona marcó en el minuto 30, este gol fue anulado vía VAR, por lo que el desenlace tuvo lugar en los últimos minutos gracias al gol de Portu en el minuto 88. Así pues, el Girona marcha actualmente en cuarta posición con 10 puntos, pero si consiguiera sumar los tres puntos podría incluso a coliderar la clasificación empatando a puntos con el FC Barcelona.

Este gran inicio de temporada para el Girona FC se debe también a varios factores, como el modelo de juego que propone Michel, y que ha dado tan buen rendimiento al equipo, consiguiendo ascender a Primera División y asentándose en la máxima categoría del fútbol español. Por otra parte, el Girona también se ha reforzado de buena manera, con jugadores contrastados en Primera División, como Portu, que ya se estrenó como goleador ante la UD Las Palmas o Eric García, que llega desde el FC Barcelona. Mientras que también han llegado jugadores con proyección el ucraniano Artem Dovbyk, que también ha marcado ya esta temporada o Pablo Torre procedente del FC Barcelona que llega con la intención de explotar. Por último, otro jugador que también ha llegado a la ciudad catalana este verano ha sido Daley Blind, desde el Manchester United.

Para este encuentro, Michel ha confeccionado una convocatoria de 22 jugadores en la que se ha caído a ultima hora Arnau Martínez,, jugador que salió de titular en los primeros cuatro partidos y que ha llegado lesionado después de los partidos que ha disputado con la selección Sub-21. Así pues, esta baja se suma a las de Borja García, Toni Villa, Ibrahima Kebé, Ricard Artero y Joel Roca. Con respecto a la alineación, es posible que sea parecida a la última, con Stuani como referencia en el ataque, aunque en las bandas podría haber algún cambio como la entrada de Portu.

Declaraciones de los entrenadores

El entrenador del Granada CF, Paco López, ha comparecido en ruda de prensa, donde ha hablado sobre el análisis del mercado de fichajes: "Me gustaría que lo hicieran tanto la dirección deportiva como el club. Mi obligación es entrenar y vamos a muerte con este equipo, a tope. No acostumbro a quejarme de algo que no puede ser. Lo que quiero transmitir es que estamos a tope con lo que hay. Están llenos de ilusión con dar su máximo nivel". También ha hablado acerca del rival: "Es un gran equipo, con un gran entrenador, Míchel. Está el grupo City detrás en todos los sentidos. Está con la flecha para arriba. Con todas las luces, confianza, atreviéndose a hacer muchas cosas. Pero nos ilusiona jugar con nuestra gente. Esto tiene que ser una olla a presión. Tengo la esperanza de hacer un buen partido para ganarlo". Por último, ha hablado sobre la debilidad defensiva: "Está claro que uno ve los aspectos de mejora. La solidez no es solo de una línea, sino de todo el equipo. En Primera te perdonan menos que en Segunda. Hay que seguir insistiendo. La idea es tratar de ser un equipo equilibrado. Los rivales también juegan y tienen buenos argumentos ofensivos. Ahí está la dificultad de dejar la portería a cero".

Por su parte, también ha comparecido en rueda de prensa el entrenador del Girona FC, Michel, que ha hablado sobre la posibilidad de ser colíder: "Sería una buena noticia porque significa que habremos ganado. Pero no es mi objetivo no es ser primero en la jornada 5. Mi objetivo es consolidar al club en Primera y después hacer historia superando en la clasificación los 52 puntos y estar por encima de la séptima posición". También ha hablado sobre el rival: "Es un partido muy difícil e histórico porque nunca hemos jugado Granada y Girona en Primera. Será complicado porque es un equipo que hace muchas cosas bien. Su entrenador me gusta, juega siempre al ataque. Han tenido posibilidad de ganar todos los partidos, aunque en Anoeta fue más difícil para ellos". Por último, ha hablado acerca de Arnau Martínez: "Casi no tuvo vacaciones y después ha jugado todo con la selección y nosotros. Arnau tiene 20 años, es normal que cualquier problema que tenga ahora es producto del ritmo de competición que lleva".

Convocatorias:

Granada CF: sin confirmar.

Girona FC: Gazzaniga, Juan Carlos, Fuidias, Bernardo, Miguel Gutiérrez, David López, Stuani, Tsygankov, Dovbyk, Valery, Aleix García, Juanpe, Salvio, Blind, Pablo Torre, Yan Couto, Yangel Herrera, Solís, Iván Martín, Portu, Eric García y Justin.

Posibles Alineaciones

Granada CF: André Ferreira, Ricard Sánchez, Víctor Díaz, Ignasi Miquel, Neva, Sergio Ruiz, Gumbau, Bryan Zaragoza, Melendo, Uzuni y Lucas Boyé.

Girona FC: Gazzaniga, Miguel Gutiérrez, David López, Eric García, Blind, Yangel Herrera, Aleix García, Iván Martín, Salvio, Tsygankov y Stuani.