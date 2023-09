Granada - Girona : puntuaciones del Granada CF, jornada 5 de LaLiga

Los rojiblancos volvían al templo nazarí tras el parón de selecciones para enfrentarse al equipo del momento, el Girona, que venía como una apisonadora. Los visitantes llegaban a Los Cármenes como un tiro con 10 puntos, tres victorias y un empate. El Granada, por su parte, llegaba con algo de dudas tras sumar una victoria en cuatro partidos. Si es cierto que los rivales eran de gran calibre, pero la cantidad de goles encajados han dejado muchas dudas. Tras otra jornada, la preocupación es aún mayor tras encajar cuatro goles. La próxima jornada será un examen para valorar el nivel real del Granada. Es el primer partido de la temporada que se enfrenta a un rival directo, Las Palmas. De momento, las sensaciones no son buenas, se aprecia que así no se puede competir en Primera.

Criterio de puntuación

(0-2: Muy Mal / 3-4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7-8: Muy bien / 9-10: Excelente / S.C.: Sin Clasificar)

3 Inseguro. No fue su mejor noche, encajó cuatro goles en los que no pudo hacer más. No organizó bien a la defensa y estuvo a nada de regalar un gol en la segunda parte.

3 Evanescente. No tuvo presencia alguna en la parcela ofensiva y atrás no estuvo correcto. Le falta seguridad en las cosas que hace.

Víctor Díaz

2 Mustio. A Pesar de tener experiencia en Primera, parece que ya ha pasado su momento. Un nivel muy pobre, que le deja como uno de los mayores señalados.

Ignasi Miquel

2 Superado. Dio todo lo que tiene, pero aún así no es suficiente, otro de los grandes señalados.

Neva

3 Ineficaz. Ofensivamente nulo y atrás dejó muchas dudas.

6 Correcto. Como ya es habitual, manejó el balón como pocos tanto a balón parado como en jugada. De lo poco salvable de la noche oscura en Los Cármenes.

4 Intrascendente. Detalles de calidad. Sin embargo, al no tener el Granada la posesión no pudo dar su mejor versión con balón.

5 Aprobado. Luchó y encaró siempre que pudo sin fortuna alguna. El Girona lo desactivó a las mil maravillas.

2 Ausente. No tuvo apenas apariciones. El motrileño terminó la temporada sin pena ni gloria y va camino de firmar una temporada vulgar.

Uzuni

7 Tenaz. Fue uno de los que más peleó y tuvo recompensa, anotó un gol y es el segundo de la temporada. Le va cogiendo la medida a anotar en Primera.

7 Goleador. Dos goles en dos partidos, el fichaje estrella del verano. Se afianza como delantero goleador en Primera

A. Férnandez

6 Debutante. Realizó buenos minutos en su primer partido con el Granada.

7 Seguro. Tras dos años sin apenas jugar, cuajó una gran segunda parte. La afición clama su titularidad junto a Vallejo.

S.C | Entró por Melendo. Apenas intervino en el juego.

S.C | Entró por Callejón. Lo intentó con algunas buenas jugadas en la medular.

Diedhiou

7 Oportunista. Su entrada en la segunda parte posibilitó la asistencia en el gol de Boyé. Cumplió gratamente su función de revulsivo.