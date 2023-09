Valverde: "El gol de la segunda parte nos vino bien"

Fede Valverde tuvo su cuarta titularidad ante la Real Sociedad. El centrocampista uruguayo fue uno de los jugadores destacados para su equipo en esta quinta jornada, gracias a su gol.

La anotación del 'halcón' marcó el inicio de la otra remontada del Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Por ello, el jugador resaltó la importancia del gol cuando atendió a Real Madrid TV en las declaraciones post partido. "El gol del principio de la segunda parte nos vino muy bien".

Sobre el encuentro

"Lo hemos intentado. Al final hemos tenido muchos jugadas en la primera parte, pero no hemos podido concretar. Siempre seguimos intentándolo", aseveró.

Charla durante el descanso

"Estábamos bien. Hay partidos en los que las cosas no salen, hay que conectar con los compañeros y la jugadas que hemos creado han sido suficientes para ganar el partido".

Su gol

Desde fuera del área, Valverde se animó a lanzar y convirtió un tanto que recuerda a los que acostumbro el uruguayo la temporada pasada.

Sin embargo, esta vez confesó que no fue tan planeado. "Ni yo me lo creo. Todo lo que se pueda aportar al equipo voy a estar feliz con ello", comentó entre risas.

Posición en el campo

En esta temporada el jugador de 25 años, está volviendo a su posición de centrocampista, jugando en el 4-1-2-1-2 que está planteando Carlo Ancelotti.

"Me encuentro bien, al final conectamos bien con Dani (Carvajal). Cuando él sube, yo bajo, y nos estamos sintiendo cómodos así. Rodrygo y Joselu también ayudan mucho por dentro".

Joselu

"Es un crack. Siempre está ahí, hoy lo ha intentado más que ninguno, y en la primera parte no le tocó convertir, pero al final lo hizo", comentó sobre su compañero.

Su futuro

"Tengo la capacidad de ser jugador para este club. El día que no me sienta así voy a buscar una solución o el Madrid mismo me buscará otra solución. Hoy por hoy me siento bien, de los mejores en el Real Madrid. Tengo que seguir trabajando junto a mis compañeros y seguir creciendo como futbolista", concuyó.