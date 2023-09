Análisis post: un Real Madrid invicto que suma y sigue

El Real Madrid afronta un duro calendario en el que deben superar un total de 5 partidos en 10 días que hace evidente la necesidad de cumplir en dichos compromisos para seguir teniendo un estatus que los permitan cierto margen ante posibles derrotas.

Por un lado, en la Liga EA Sports siguen como los primeros de la tabla al encarrilar un total de 5 partidos consecutivos sin perder. El efecto Bellingham y la eficacia de cara a puerta de Joselu están siendo claves para mantener vivo su liderato.

La responsabilidad de Rodrygo Goes

El jugador que se ve como la pieza clave en el ataque del Real Madrid no se le ha visto en una situación cómoda. Tras finalizar el partido no se está viendo la mejor versión del delantero brasileño que no pasa por su mejor momento. Una de las razones puede deberse a las críticas públicas de Carlo Ancelotti ante lo medios.

En total, un gol en cinco partidos destacan su poca trascendencia en el juego y más con la ausencia de un Vinicius Jr que se sigue recuperando de su lesión que lo mantendrá fuera durante unas semanas más. Es necesario ver su mejor versión lo antes posible para no mostrar una carencia en eficacia a puerta.

La rotación blanca

Toni Kroos ha jugado bien y ha servido de complemento en la remontada del conjunto blanco. Pero su salida en inicio no ha servido para contener la presión del equipo rival. La Real Sociedad una vez más muestra las carencias defensivas.

Toda la responsabilidad del fallo defensivo en el primer gol encajado se lo merece un Fede Valverde que no defendió a su marca. Por lo tanto, se debe pensar Carlo Ancelotti como servir de complemento el medio del campo para defender los ataques rivales.

Las buenas noticias llegan por parte de David Alaba que se vuelve a encontrar en un estado de forma óptimo para empezar a pensar en que volverá a ser competitivo. Una gran noticia para la defensa blanca que pasa por sus horas más bajas después de encajar gol en casi todos los encuentros que disputa.

El impacto de Joselu en el campo

En los primeros minutos como jugador del Real Madrid fue criticado por algo que no ha hecho. Su curriculum llegaba intacto y se posicionaba como un frente para el ataque después de ser el máximo goleador español en un equipo que ha descendido a segunda división.

En total ya lleva una gran suma de goles que han servido de revulsivo para mantener al Real Madrid invicto en este inicio de campaña. Lo importante es poder llegar como campeón al parón de selecciones y poder consolidarse como campeones de invierno.

Su combinación con Jude Bellingham ha sido clave para mostrar un nuevo enfoque en la zaga de ataque blanco. Fran García, el lateral que sufría en defensa pero volaba en atauqe le colgaba un centro precioso que remataba dentro de la portería de Remiro.

Próximos objetivos

En total son 15 puntos, el número redondo del que más se enorgullece la entidad blanca. Este próximo miércoles el club blanco recibe al Unión Berlín, un equipo tapado de la Bundesliga que se ha ganado con méritos propios esta clasificación.

Todo hace indicar que el conjunto blanco volverá a contar con Joselu en ataque y con un Rodrygo Goes que debe reivindicarse. El fin de semana será turno para tener el derbi de la ciudad ante el eterno rivale el Atlético de Madrid. Un encuentro marcado por la tensión de los choques y al que el conjunto blanco buscará sumar tres puntos para distanciarse del FC. Barcelona.