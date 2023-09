Previa Real Madrid vs Unión Berlín: Los blancos buscan la victoria en el primer partido de Champions

El Real Madrid inicia este miércoles una nueva andadura en su competición favorita, la Champions. Los blancos se estrenan ante el Unión Berlín en casa, en el Santiago Bernabéu a las 18:45h. Los de Ancelotti buscan alzar un título que el año pasado se les escapó tras caer en semifinales ante el Manchester City, vigente campeón.

Situación de ambos conjuntos

El Real Madrid afronta este partido tras ganar a la Real Sociedad el domingo, un partido que los blancos tuvieron que remontar, ya que el conjunto “txuri-urdin” se adelantó en el marcador. Los de Ancelotti son líderes de LaLiga EA Sports tras ser el único equipo que ha conseguido llegar a la jornada 6 invicto, con pleno de victorias.

Valverde y Rodrygo entrenando. Vía realmadrid.com

Por su parte, el Unión Berlín llega a este partido tras encajar dos derrotas consecutivas, ante el Leipzig y ante el Wolfsburgo. Va octavo en la clasificación y es una de las revelaciones de la Champions, ya que es la primera vez que se clasifican para la competición europea.

Es la primera vez que ambos equipo se enfrentan en competición oficial, ya que el Real Madrid es un experto en la materia, mientras que el conjunto alemán es un recién llegado. Es la 27ª participación consecutiva del Real Madrid en la fase de grupos de la Champions, mientras que es la primera del Unión Berlín y su 23er encuentro en competición europea.

Ancelotti y Camavinga atendieron a los medios antes del partido. El técnico italiano explicó sobre la lesión de Carvajal: “Tiene una sobrecarga y mañana tendrá pruebas. Hemos preferido darle descanso”. También ha confirmado que su sustituto será Lucas Vázquez. En cuanto a si el City es el favorito, Ancelotti ha dicho: “Es favorito, porque tiene una plantilla que le ha permitido ganar el año pasado y apenas ha cambiado. Pero la Champions, en la fase final, siempre tiene sorpresas”. Sobre el Unión Berlín ha comentado: “Es nuevo. Pero si está aquí, es porque lo hizo muy bien el año pasado. Juega con mucha intensidad. Mucha. Lo hemos estudiado muy bien”.

Ancelotti en rueda de prensa. Vía realmadrid.com

Por su parte, Camavinga ha dicho: “Jugar la Champions con el Madrid es una cosa que la gente quiere. Yo quiero ganar, ganar y ganar... y tengo mucha ilusión". Sobre el equipo ha explicado: “Somos un equipo joven que está jugando más que el año pasado. Tenemos también a dos leyendas entre nosotros que nos aconsejan y están con nosotros para que seamos mejores". En relación a la unión de los jóvenes: “Tenemos la misma edad y es simple hacer cosas juntos. Cuando tenemos tiempo libre vamos hacer cosas siempre porque así es más fácil de conocerse que en el terreno de juego". Sobre su etapa en el lateral izquierdo: "¡Sabía que alguien me iba a preguntar esto! Yo soy un jugador de equipo y me debo al equipo, a estar donde me necesiten. Poco a poco he ido adquiriendo experiencia y, aunque no me gusta jugar en el lateral izquierdo, a veces hay que hacerlo".

El Real Madrid para este partido cuenta con todos los jugadores disponibles excepto Carvajal y Vinicius, lesionados.

Árbitros del encuentro

El colegiado encargado de dirigir este partido es Espen Eskås apoyado desde la sala VAR por Massimiliano Irrati.

¿Dónde, cuándo y cómo ver el partido?

El partido correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos de la Champions se juega en el Santiago Bernabéu a las 18:45h el miércoles 20 de septiembre. El encuentro puede seguirse a través de Movistar + Liga de Campeones.

Real Madrid: Kepa; Lucas Vázquez, Rüdiger, David Alaba, Fran García; Fede Valverde, Tchouameni, Toni Kroos o Camavinga, Jude Bellingham; Rodrygo, Joselu.

Unión Berlín: Rennow; Diogo Leite, Knoche, Doekhi; Gosens, Krái, Laïdouni, Haberer, Trimmel; Fofana y Behrens