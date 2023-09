Mendilibar: "Los nuevos se deben adaptar a nuestro estilo"

El miércoles volverá a rodar la pelota de la Champions en el Ramón Sánchez-Pizjuán por cuarto año consecutivo. En los anteriores tres, tan sólo en uno fue capaz el equipo sevillista de pasar la fase de grupos (en el primero), mientras que en las otras dos ediciones, cayó relegado a la ronda preliminar de la Europa League (con desenlace feliz el pasado año). Así que, el objetivo, más que nunca, va a ser continuar en la máxima competición continental hasta la eliminatoria que se pueda.

Para ello, todo pasa por sacar el máximo número de puntos en casa, en Nervión. El primer partido, ante el Lens, debe ser el que inicie un recorrido, lo más largo posible, en el torneo. El técnico Mendilibar (que se estrena en la competición) ha comparecido, junto a Loïc Badé, quién hizo una breve comparecencia, ante los medios.

Loïc Badé

Sensaciones del equipo: "En el vestuario tenemos sensaciones buenas. La victoria ante Las Palmas nos ha sentado muy bien, encima con portería a cero. Estamos listos para el partido de Champions".

Hacer pareja con Sergio Ramos: "Me siento bien con Sergio, es una leyenda en el fútbol. Con él sentimos mucha seguridad".

Objetivo en la Champions: "Tenemos la capacidad para hacer muy buenas cosas en la Champions. Tenemos que jugar bien y estar listos, intentaremos hacerlo lo mejor posible. Espero que nuestra afición esté con nosotros como siempre, creo que el ambiente de Champions es genial".

Badé durante el partido ante la UD Las Palmas. Fuente: Getty Images

Adaptación de Soumaré: "La adaptación para mí está bien. Lleva poco tiempo. Está hablando en el vestuario con toda la gente. Soumaré tiene una muy buena adaptación con nosotros".

La máscara que tendrá que llevar: "Mañana puedo jugar con la máscara. No es cómodo, pero puedo hacerlo".

José Luis Mendilibar

Por su parte, el entrenador de Zaldibar comenzó destacando: "Siempre es importante empezar ganando cualquier competición. Jugamos en casa también y tenemos que tener esa pequeña ventaja. Lo malo de esta competición tan corta es que no hay más días para recuperar, pero venimos de tres semanas sin competir y tendríamos que estar bien para jugar dos partidos en tres días, sabiendo que tenemos una plantilla muy completa y cualquiera que no jugó el otro día de titular puede hacerlo muy bien".

El RC Lens: "Han perdido un par de jugadores que se han ido a otras ligas, han empezado mal y solo han empatado un partido de cinco jornadas. No están al nivel de la temporada pasada todavía, pero tienen un entrenador que lleva cinco años allí y no creo que se pongan nerviosos. Tienen un estilo clarísimo de juego que ahora no le está dando resultados pero seguro que no va a cambiar.

Continuo hablando sobre rotaciones: "Puede haber cambios. No te voy a decir la alineación, pero los jugadores nunca te van a decir que están cansados aunque lo estén. Es Champions y a todo el mundo le gusta jugarla. El tema mental también es importante y en esta competición estás más mentalizado normalmente. El que vaya a jugar lo hará bien, haya jugado o no el domingo".

Mendilibar durante el encuentro ante la UD Las Palmas. Fuente: Getty Images

¿Debut de Mariano?: "Está entrenando como el resto, al principio le costó más porque llevaba tiempo sin entrenar en grupo. Está cogiendo lo que le pedimos individual y colectivamente y está entrando poco a poco en la forma que queremos para poder jugar".

Jugar con dos delanteros: "A mí jugar con uno o dos delanteros me es igual, lo que quiero es jugar cerca del área. Si los dos de arriba no trabajan es difícil llegar arriba aunque sean dos. Hay que contar con el trabajo de todos y que ellos me generen esa incertidumbre".

Situación de Januzaj y Marcao: "Januzaj estaba en rampa de salida en verano, se ha quedado y desde ese momento es uno más y nos tiene que dar. Se ha puesto las pilas, ha entrenado bien y tenemos que aprovecharlo, vamos a intentar que se ponga a tono. Con Marcao vamos lentamente. Él nos va marcando los pasos porque no queremos que tenga ninguna recaída. Mañana le hacen una resonancia a ver si está todo limpio y a partir de ahí lo que nos digan los médicos y él. No creo que en estas dos semanas esté para competir, igual más adelante, sí".