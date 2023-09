Bellingham: "Estoy agradecido de estar aquí"

Otra vez Jude Bellingham, otra vez héroe el volante inglés que lleva seis goles en la misma cantidad de partidos oficiales con la camiseta del Real Madrid. Esta vez, en un duro duelo contra el Union Berlin, que supo luchar hasta el final.

"Ha sido una buena victoria. Fue un encuentro duro, ellos se organizaron muy bien atrás. A veces fue frustrante, pero sabíamos que teníamos que seguir insistiendo e intentar encontrar esos huecos. Fallamos muchas ocasiones, pero al final tuve la suerte de estar en el sitio adecuado en el momento oportuno para marcar”, confesó el goleador de la noche.



“Estoy muy feliz. Todos los días estoy muy agradecido de poder estar aquí. Vengo con una sonrisa, feliz de poder aprender de mis compañeros y de seguir ganando. Aquí ganar es el objetivo más importante”, continuó.

"Ojalá siga aquí durante muchos años"

Consultado sobre la jugada del gol, Bellingham comentó que “pensé que tenía que seguir la pelota, igual que contra el Getafe. No son goles estéticos, pero hay que estar ahí para marcarlos. Ahora me está tocando a mí aprovechar esas jugadas, pero somos un equipo y nos ayudamos con los desmarques. Eso es clave”.



Sobre su inicio goleador, con seis goles en seis partidos, el ex Borussia Dortmund admitió que “no esperaba un comienzo así. Tenía confianza en hacer las cosas bien y, de momento, están saliendo muy bien. Tengo los pies firmes en el suelo y estoy tranquilo. Ojalá siga así”.

Bellingham celebrando en el Bernabéu, una imagen que se hace costumbre | Foto: Real Madrid





“Pensé que LaLiga estaba muy bien hasta que escuché el ruido después del gol. Me deja loco el apoyo de la afición. No sabes cómo es este club de grande hasta que formas parte de él. Ojalá siga aquí durante muchos años”, comentó un feliz Bellingham, quien añadió: “Hay que mantener este nivel y llevar este ritmo al siguiente partido. Todos tenemos que seguir con este nivel de juego porque tenemos muchos partidos por delante”.