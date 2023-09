Previa CA Osasuna-Sevilla FC: momento de deshacerse de las dudas

Otra jornada más de LaLiga y otra bala más para el Sevilla de salir de esta mala dinámica en la que se encuentra. Es posiblemente la más difícil que va a tener en lo que lleva de temporada, pues será frente al CA Osasuna y para más inri, como visitantes. Los rojillos son un duro contrincante y más en su estadio, donde los rojiblancos jugaron el año pasado precisamente dos partidos, uno en liga y otro en copa, y en ambos salieron derrotados. Se hacen fuerte en su casa y sacar los tres puntos de Pamplona no resulta sencillo para nadie.

Por tanto, en caso de lograr la victoria, supondría un impulso anímico muy grande para los de Mendilibar. Primero porque sería sumar seis de seis posibles en las últimas dos jornadas, y luego por el contexto explicado. No lo van a poner fácil los locales porque ello también necesitan ganar, sobre todo por cuestión de no perder confianza, ya que su inicio de temporada no está siendo tan bien como fue el año anterior.

En busca de de una buena racha

Para el Sevilla es muy importante lograr una buena racha. quedan cinco partidos hasta el próximo parón y siguen las incertidumbres. La confianza de la gente en el equipo cada vez es más baja y se cuestionan ya de nuevo figuras como las del entrenador. Esto hace que pocos confíen en que mañana se pueda sumar de tres por todo lo que rodea al encuentro. Lograrlo sería un chute de confianza, muy necesario para que los aficionados crean en los suyos. Enlazar triunfos siempre es positivo y siempre ayuda, pero cuando tu rival es uno de los más difíciles de vencer en su feudo, sabe muchísimo mejor.

Además, el último partido, el del Lens, dejó a todos un sabor muy amargo, porque se pudo y se debió ganar y no se hizo. Aparecieron muchos errores que generaron más dudas, ocurrieron cosas que la grada esperaba no ver más como la facilidad para encajar gol. Tienen que despejar estos dilemas cuanto antes y qué mejor momento que el de este sábado.

Mariano Díaz en el último partido del Sevilla ante el FC Lens | Foto: Sevilla FC

Crecer en casa

El inicio del CA Osasuna no ha sido tampoco el mejor. De hecho a su contrincante de mañana sólo le supera por tres puntos en la clasificación. 12º clasificado, sus primeros pasos en la temporada han estado marcados por la participación el Conference League y las pólemicas con el Athletic Club de Bilbao. El equipo rojillo pese a llevarse el gato al agua y participar ellos en competición europea, cayó derrotado a las primeras de cambio, lo que fue una decepción enorme debido a la gran ilusión que tenía su afición por volver a competir en el viejo continente.

Todo esto hace que necesiten ganar para tratar de recuperar las sensaciones que tenían el año pasado. Levantar el vuelo y lograr reponerse de la derrota del pasado domingo ante el Getafe por tres goles a dos. Aunque clasificar a Europa no es un objetivo primordial, después de lo acontecido el año pasado sería un palo para ellos verse abajo de la tabla, por lo que deben buscar también la victoria este sábado.

El CA Osasuna, tras el final del partido frente al Getafe CF | Foto: CA Osasuna

Antecedentes CA Osasuna - Sevilla FC

Los antecedentes entre ambos conjuntos caen a favor de los de Jagoba Arrasate si nos fijamos en la pasada temporada. Y es que en tres enfrentamiento, los tres se zanjaron con derrota sevillista. Dos fueron en Pamplona, la primera jornada de liga donde los locales se llevaron el partido por un dos a uno, y la segunda los cuartos de copa del rey, donde se fue a prórroga y finalizó con el mismo encuentro que en la jornada uno. El otro partido fue en Nervión donde los locales trataban de reponerse cada vez que recibían un gol. Dos golazos, uno de Nemanja Gudelj y otro de Youssef En Nesyri, hicieron creer a los sevillistas que podían sacar al menos un empate, pero el ahora bético Ez Abde anotó el tercero de su equipo y finalizó con un dos a tres para los rojillos.

Estadísticas CA Osasuna y Sevilla FC 2023

El Sevilla en liga ha ganado tan sólo un partido de las cuatro jornadas que ha disputado, perdiendo los otros tres. Tras la última victoria salió de los puestos de descenso, aunque sólo gracias a que el Granada CF cayó derrotado y no sumó ni un punto. Su estado no es el mejor, pues ha encajado ocho goles y anotado seis, teniendo una defensa y una portería un tanto cuestionada por la grada.

Por otro lado, los locales de mañana tienen sólo una victoria más respecto a los que serán sus rivales. Con 6 puntos, ha perdido el resto de partidos y tiene los mismos goles en contra que los sevillistas y sólo uno más a favor. Números por tanto muy similares entre ambos clubes, lo que nos deja ver que el partido de mañana entre uno y otro será muy disputado.

Árbitro del CA Osasuna . Sevilla FC 2023

Javier Iglesias Villanueva, árbitro del partido C Osasuna - Sevilla FC

Javier Iglesias Villanueva, árbitro del próximo Osasuna - Sevilla, es un árbitro de primera división que pertenece al comité de árbitros de Galicia. Ascendió el año pasado a primera tras 85 partidos en la categoría de plata. Ha dirigido un total de 24 partidos en primera, mostrando 117 tarjetas amarillas, 4 rojas y ha señalado 8 penaltis.