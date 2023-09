Previa Real Sociedad vs Getafe CF: realzar el vuelo

La Real recibirá al Getafe CF en su próximo encuentro de LaLiga EA Sports. Los de Imanol, tras varios encuentros cuajando buenas actuaciones, quieren realzar el vuelo y comenzar a obtener victorias que les permitan situarse en los puestos altos de la tabla. El comienzo de liga no ha sido el soñado para los txuri urdines, pero esto no ha hecho más que empezar, aunque no pueden dejar pasar muchas oportunidades si no quieren verse en una situación indeseada dentro de unos meses.

En frente estará un Getafe CF que, tras la victoria frente a CA Osasuna, se encuentra en un gran estado de forma. Con la salvación como objetivo principal, los de Bordalás ya ven los puestos de descenso a cuatro puntos de distancia y llegarán a Donostia con la intención de ampliar esa diferencia. Uno de los fichajes de este pasado verano del conjunto azulón, Diego Rico, volverá a la que fue su casa durante las últimas dos temporadas para enfrentarse a sus antiguos compañeros.

Situación de cada equipo

La Real viene de jugar auténticos partidazos contra el Real Madrid en el Bernabéu y contra el Inter en el Reale Arena, pero ambos dejaron una sensación agridulce en la afición realista. Especialmente en el debut en Champions, en el que la Real sucumbió al vigente subcampeón de Europa durante 80 minutos de encuentro, pudiéndose poner con tres o cuatro goles ventaja, pero en el minuto 87, Lautaro se encontró un mal disparo de Frattesi dentro del área, y el ariete argentino la mandó al fondo de la red, para desgracia txuri urdin. Muchos aficionados señalan a la falta de fondo de armario como el principal problema de los donostiarras, pero, sin duda, Imanol tendrá que echar mano del banquillo si quiere dosificar cargas de partido en su plantilla.

El Getafe, por su parte, llega después de una importante victoria ante CA Osasuna que le coloca cuatro puntos por encima del descenso y solo dos por debajo de los puestos europeos. José Bordalás le ha dado un aire nuevo al club azulón, y los getafenses quieren seguir mirando hacia arriba en la tabla para ver a su equipo, como ya lo hicieron en su histórica campaña de 2019, con el alicantino de entrenador.

Enfrentamientos anteriores

Este es el primer enfrentamiento entre ambos en la presente temporada. Sin embargo, estos dos equipos se han visto las caras numerosas veces en las últimas temporadas. La temporada pasada, sin ir más lejos, ambos obtuvieron una victoria en casa ante el otro. En la primera vuelta, el Getafe batió a la Real por 2-1, partido de infausto recuerdo para los donostiarras por la lesión de Umar Sadiq. En el Reale Arena las tornas cambiaron, y los guipuzcoanos se llevaron los tres puntos tras el 2-0 final.

Sadiq se marcha lesionado tras su rotura de ligamento cruzado / Foto: Real Sociedad

Declaraciones previas

Imanol compareció ante los medios el viernes al mediodía y dejó claro que "el equipo está preparado para competir cada tres días". Además, también tuvo palabras para su rival en el banquillo y dijo que "Bordalás se merece el respeto que se ha ganado". No se olvidó de la afición, a la que el oriotarra denominó "el motor del equipo".

Bordalás también habló, ensalzó la calidad de los jugadores de la Real y describió el partido como "muy complicado", pero dejó claro que "el Getafe confía en sus jugadores". Mencionó también el encuentro de la Real ante el Inter, en el que, según el técnico alicantino, "la Real mereció mejor resultado porque gran parte del partido fue superior".

Convocatorias

Real Sociedad: No hay convocatoria

Getafe CF: Fuzato, David Soria, Benito; Djené, Angileri, Gastón, Domingos Duarte, Alderete, Diego Rico, Iglesias, Damián, Mitrovic; Arambarri, Óscar Rodríguez, Aleñá, Carmona, Maksimovic; Jaime Mata, Greenwood, Latasa, Lozano, Mayoral.

Onces posibles

Real Sociedad: Remiro; Odriozola, Zubeldia, Pacheco, Aihen; Zubimendi, Merino, Turrientes; Zakharyan, Cho, Sadiq.

Getafe CF: David Soria; Damián, Mitrovic, Domingos Duarte, Diego Rico; Carmona, Djené, Maksimovic, Jaime Mata; Mayoral, Latasa.