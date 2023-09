Carlo Ancelotti: "El rombo no es el sistema perfecto"

LaLiga EA Sports no para y esta semana hay jornada intersemanal, por lo que el Real Madrid tiene que cambiar el chip rápidamente y centrarse en el partido ante Las Palmas del miércoles 27 de septiembre. Carlo Ancelotti ha atendido a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro.

"El rombo no es el sistema perfecto"

Lo primero que ha tenido que responder el técnico italiano es una pregunta sobre el partido contra Las Palmas: "Las Palmas juega bien al fútbol. Quiere el balón y tiene calidad. Pensamos en volver a ganar, en reaccionar rápido tras lo del domingo" ha dicho Ancelotti.

La siguiente ha sido acerca de las críticas recibidas tras la derrota ante el Atlético de Madrid: “Son normales cuando las cosas no salen bien, no me importan, es parte de ser entrenador del Real Madrid. Hay que ver las cosas que hemos hecho bien que son muchas y las que hemos hecho mal que son pocas pero hay que concentrarse. Mi evaluación es distinta a la que hace todo el mundo, sé lo que tenemos que hacer teniendo en cuenta que hasta ahora lo hemos hecho bien, mejorando cosas. Cada sistema tiene su debilidad, el rombo no es el sistema perfecto, cada uno tiene su debilidad. Nos permite presionar más arriba y recuperar, pero a veces te descolocan” ha explicado Ancelotti.

En relación a esto, le han preguntado si piensa en otro sistema y si este perjudica a Modric y Kroos: “Cada sistema tiene sus pros y sus contras. Con este la posición de Bellingham nos ha dado ventaja y creo que se adapta a los jugadores que tenemos. Contra el Atlético nos hemos olvidado un poco de lo que hay que hacer. A Modric y Kroos no les perjudica; creo que por la calidad, la experiencia que tienen pueden jugar en cualquier sistema" ha zanjado Ancelotti.

"No es verdad que no me atrevo a dejar a Modric y Kroos en el banquillo"

La pregunta de las críticas se ha repetido a lo largo de la rueda de prensa y que ha incidido sobre la presencia de Modric y Kroos en el once: “A mí no me molesta que digan que pongo a Modric y Kroos por decreto. Que no me atrevo a dejarles en el banquillo no es verdad. No han jugado mucho y cuando han entrado han aportado”.

Ancelotti ha confirmado que, salvo Courtois y Militao, todos los jugadores están disponibles, si bien, unas horas después el Real Madrid ha emitido un comunicado informando de que Arda Güler ha vuelto a lesionarse y que estará unas tres semanas de baja.

"Tenemos que ser más contundentes"

Una de las cosas que se han repetido en este inicio de temporada es que el Real Madrid ha encajado muchos goles en los primeros minutos. “Ha pasado demasiadas veces y hay que tener actitud. Nos han hecho daño muchas veces. Tenemos que ser más contundentes, con más posición de jugadores en el área" ha comentado el entrenador blanco.

Otra de las dudas que se ciernen sobre el club blanco es la falta de delanteros: “Pueden opinar porque el fútbol es una pasión para todos, cada uno tiene que tener sus ideas. No puedo entrar en esto. El equilibrio es lo más importante y lo tengo en los genes. Soy capaz de evaluar bien. Poner en duda todo me parece demasiado" ha respondido Ancelotti.

Los jugadores del Real Madrid en el último entrenamiento antes del partido contra Las Palmas. Vía Twitter @realmadrid

"Deseo que Xabi Alonso, Raúl o Arbeloa sean entrenadores del Real Madrid"

En los últimos días suena Xabi Alonso como sustituto de Ancelotti. El técnico del Real Madrid ha sido preguntado por si le molesta que se hable de eso: “Le he tenido como jugador y tiene un gran conocimiento, tiene esa capacidad, le deseo a él, a Raúl o Arbeloa ser entrenadores del Madrid porque los quiero mucho y ojalá un día puedan ser entrenadores del Real Madrid" ha dicho.

La última pregunta ha sido sobre Kepa y los goles encajados en el derbi y otros partidos: “Tiene toda la confianza, es un portero muy bueno, se está adaptando muy bien. Los tres goles encajados es un problema de todos.