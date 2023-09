Previa Real Madrid - UD Las Palmas: Un Madrid que quiere volver a ser el líder

El Real Madrid y la UD Las Palmas se verán las caras este miércoles 27 de septiembre a las 19:00 para disputar el partido de la jornada 7 de la Liga EA Sports. Tras la derrota de los blancos y la victoria de los canarios en la jornada pasada, ambos pretenden ganar esos tres puntos que les sabrán a gloria.

Actualidad Real Madrid

Tras un inicio de temporada haciendo los deberes tras ganar todos los partidos en las cinco primeras jornadas de liga, el encuentro pasado ante el Atlético de Madrid se les complicó. Los blancos habían ganado más de lo que merecían, pero el fútbol es así y ese mal juego se refleja cuando en un partido las cosas no son como esperabas y yendo al mínimo no es suficiente para ganar a tu contrincante.

Ante el Atlético de Madrid, los de Ancelotti cometieron infinidad de errores y además los goles no llegaron. Esta derrota no solo significaba la pérdida de tres puntos sino también la pérdida del liderato, posición que ahora ocupa el FC Barcelona.

Actualidad Las Palmas

Al contrario que el Real Madrid que no pudo conseguir los tres puntos en su último partido, el equipo canario sí que lo hizo y fue su primera victoria en toda la temporada. En la jornada 6 se enfrentó al Granada CF en un partido en el que desde el minuto 50 ya estaban con uno menos. Aun así, el equipo andaluz no fue capaz de aprovechar esa superioridad y los de García Pimienta en el descuento marcaron el gol de la victoria. A pesar de estos tres puntos, Las Palmas no puede confiarse porque está a solo 1 punto del descenso y además solo ha metido dos goles.

De toda la plantilla únicamente cinco jugadores saben lo que es enfrentarse al Real Madrid en el templo blanco: Jonathan Viera, Herrera, Marc, Mlufu y Munir. Además, dos de ellos, Marvin y Javi Muñoz se han formado en las filas del Real Madrid.

Antecedentes

La última vez que el Real Madrid y Las Palmas se enfrentaron fue en marzo de 2018. En el duelo resultó ganador el equipo blanco con un tanto de Karim Benzema y un doblete de Gareth Bale. La última victoria del equipo canario frente a los merengues fue en 2001 con un resultado de 4-2.

Arbitraje

El encargado de dirigir el encuentro entre el Real Madrid y Las Palmas es el andaluz José Luis Munuera Montero. Este colegiado ha dado 10 victorias al equipo blanco y 2 al equipo canario. En el VAR estará asistido por González Fuertes del Comité de Árbitros de Asturias.

Real Madrid: Kepa Arrizabalaga; Carvajal, Alaba, Rüdiger y F.Mendy; Valverde, Tchouameni, Bellingham y Kroos; Vini Jr. y Rodrygo.

UD Las Palmas: Álvaro Valles; J.Araujo, Alex Suárez, Saúl Coco, Sergi Cardona; Loiodice, Kirian, Perrona, Pejiño, Munir y Viera.