Análisis post: una pesadilla en el Metropolitano

La primera prueba de fuego del nuevo proyecto del Real Madrid iba tomando forma y estaban ante el primer equipo serio de la Liga EA Sports, Atlético de Madrid. El equipo del Cholo Simeone tenía marcado el partido en el calendario con rotulador rojo.

La intensidad en el inicio de partido era diferente comparando a las plantillas de ambos conjuntos. Un resultado abultado que confirma la crisis que sufre el conjunto blanco después de demostrar en 90 minutos que no han sido capaces de jugar mejor que su rival.

Críticas al planteamiento

Uno de los puntos que más ha surgido para criticar el papel del equipo durante el partido es el sistema que ha querido emplear el propio Carlo Ancelotti. En total cinco centrocampistas para tener el balón ante un equipo que no busca la posesión.

Otro punto inexplicable se trata del papel de Jude Bellingham. Vive un momento de dulce de forma goleadora, pero no significa que su posición pueda ser de 9, lugar en el que fue colocado ante la suplencia de Joselu Mato. Un partido en el que no se ha visto la misma eficacia ofensiva por parte del Real Madrid frente a un plan establecido del Atlético de Madrid.

Saúl Ñíguez con dos asistencias era el verdadero aliado de Álvaro Morata que anotaba un doblete a balón parado. Todo dirigido por la banda de Lucas Vázquez que sufría un dos contra uno y sin la ayuda de Federico Valverde se vio superado.

Otro problema evidente tiene que ver con la defensa del Real Madrid, de nuevo el equipo recibía un gol en los primeros minutos de la primera y segunda parte. La condición física de David Alaba compromete a toda la defensa que no fue contundente ante el ataque de los colchoneros.

La necesidad de la plantilla

Los diferentes medios indican que hay mucho descontento con el papel de Carlo Ancelotti durante este partido. Lo primero, se pone a hacer experimentos en el equipo titular en un campo tan exigente como el Civitas Metropolitano.

La directiva no entiende la suplencia de Aurelien Tchouameni. El pivote titular del Real Madrid cada vez que ha jugado en la Liga ha ganado con el equipo. En su primera suplencia nos acordamos de su capacidad física tras colocar a Camavinga como pivote junto a Toni Kroos.

Tras esta indecisión en el centro del campo se hace evidente que la incorporación de Fran García no está funcionado según el rendimiento esperado. Unas carencias en el once que se combinan con la inacción de Federico Valverde que no fue capaz de mantener una pausa en el campo.

Toni Kroos y Luka Modric pueden estar ante su último año como profesionales del equipo madridista y tan solo ha sido el germano el que ha demostrado tener capacidad física para aguantar en el once. Durante la primera parte, el papel de Luka Modric fue inexistente, algo que combina con la situación de su estatus, ya no es titular indiscutible.

El regreso de Vinicius Jr

Jude Bellingham ha tapado las carencias de los dos delanteros titulares del Real Madrid. Brahim Díaz sigue esperando su momento para jugar como titular después de cumplir cada partido los veinte minutos que tiene para destacar en el once.

Joselu Mato no tuvo ninguna oportunidad clara de gol y Rodrygo Goes sigue en la cuerda floja. A pesar de la acumulación de malas intervenciones, la tendencia no cambia y sigue estando en el punto de mira como uno de los culpables del ataque blanco.

El regreso de Vinicius Jr es más necesario que nunca. Su carácter e impacto en el juego puede ser el revulsivo que necesite la plantilla para configurar un líder en el ataque blanco después de un cambio de sistema obligado por la falta de un 9 puro en el equipo, para esperar un sí de Kylian Mbappé.