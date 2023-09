El Sevilla resurge y deja a Vicente Moreno en la cuerda floja

José Luis Mendilibar salía con Örjan Nyland en portería, que sumaba su segunda titularidad consecutiva, dejando a Dmitrovic en el banquillo. Defensa de cuatro para Jesús Navas, Bade, Gudelj y Pedrosa, con Sergio Ramos en el banquillo. Sow y Fernando en el doble pivote. Lukebakio en la banda izquierda, Suso en la derecha, Lamela en la media punta y En- Nesyri de nueve.

Vicente Moreno salía con Luís Maximiano en portería. Alejandro Pozo, Kaiky, Edgar y Alejandro Centelles en defensa. Idrissu Baba y Dion Lopy en el medio del campo. Melero en la media punta, Luís Suárez y Arribas por las bandas y Koné de delantero centro.

El Sevilla en Liga ha jugado siete veces en casa ante la UD Almería, cinco victorias para el cuadro hispalense, dos derrotas ante Almería y ningún empate. El partido que abría la jornada 7 de la Liga entre Almería y Sevilla el 26 de septiembre a las 19:00 de la tarde.

Empezó como una apisonadora el Sevilla.

Se volcó en tromba en ataque el cuadro de Nervión, que no tardó en adelantarse en un córner que remató Bade en el punto de penalti; el remate fue al al larguero pero el rechace cayó en los pies de En-Nesyri que no perdonó y puso por delante al Sevilla.

El Almería no ganaba ningún duelo aéreo. Ni dos minutos tardó Dodi Lukebakio en marcar el segundo. Un golazo en el que la pisa hacia dentro, recorta dos veces y saca un zapatazo con la diestra, que es su pierna menos hábil, directo a la escuadra. No se había cumplido el 10 de de juego y el Sevilla ya vencía 2-0. Tuvo Sow el tercero pero se marchó a córner, también la tuvo Lamela en un centro a la salida de un córner pero se marchó desviada. Aluvión en Nervión.

Los autores de los 2 primeros goles/ Fuente: Getty Images

El Almería no se había presentado y tampoco se le esperaba

El equipo de Mendilibar bajó el ritmo con los minutos, se notaba que con Sow y Fernando el ritmo era mucho más alto que con Rakitic. Pese a ello, cuando apretaban en ataque sufría mucho el Almería. En una de esas acciones, Suso recibió en el pico del área, fue amagando hacía dentro hasta encontrar el hueco, disparó y la puso al palo contrario donde no llegaba Luís Maximiano y puso el tercero en el luminoso.

Fue el meta portugués el que evitó el cuarto poco después en una acción en la que Lamela se zafó con una bonita pisada de dos rivales, para abrir a En-Nesyri, cuyo disparo el guardameta del Almería saca un pie en el palo corto.

En la segunda parte, más de lo mismo. En el seis de la segunda mitad un cambio de juego de Lukebakio para Sow, que abre para Acuña, que la pone al primer palo donde remata su compatriota Lamela, acaba en gol en propia puerta de Edgar al intentar despejar.

El colegiado no acertó en alguna decisión

Primero un balón en largo de Nyland que peina En-Nesyri y deja solo a Lukebakio ante Maximiano, no falló el belga que firmó su doblete, pero el arbitro señaló falta del 11 del Sevilla a Pozo. Una falta inexistente, de hecho si algo se puede señalar es falta del defensa del Almería. Después, un penalti a favor del cuadro de Vicente Moreno en la que Jesús Navas pisa a Ramazani, que estaba esperando un centro. Nadie protestó la pena máxima pero aun así Cuadra Fernández señaló el punto de penalti. Lo chutó Luís Suárez a su izquierda, el meta noruego adivinó la intención del ex del Granada, pero no llegó a parar el penalti.

Kike Salas, premio de gol

Llegó el quinto de lateral a lateral, pues Juanlu puso el pase al segundo palo donde la esperaba Kike Salas, que marcaría un golazo poniendo el balón en la escuadra contraria. El partido concluiría así con una autentica exhibición del cuadro hispalense.