Previa Granada CF vs Real Betis: no más tropiezos

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini, como si de una cuestión de vida o muerte se tratara, necesita empezar a sumar de tres en tres si quiere engancharse a la batalla por los puestos europeos. Es cierto que el calendario ha sido duro para los verdiblancos en este inicio de liguero, pero ya no se pueden permitir más tropiezos. Por su parte, el equipo dirigido por Paco López, con un inicio de competición peor aún que los verdiblancos con una sola victoria y cinco derrotas, sueña con volver a hacer vibrar a la afición del Nuevo Los Cármenes para salir del pozo.

Situación de ambos equipos

A partir del parón de selecciones de septiembre, el conjunto hispalense no ha vuelto a ser aquel que salió victorioso de La Cerámica, plantó cara al Atleti y ganó al Rayo Vallecano. Desde ese periodo de inactividad a nivel de clubes, el Real Betis ha caído derrotado por cinco goles a cero en Montjuic, ha sucumbido en el estreno de la UEFA Europa League ante el Rangers por la mínima y no pudo pasar del empate a uno el pasado domingo en casa ante el Cádiz del milagroso Ledesma.

Por la parte contraria, los nazaríes llevan una racha de tres derrotas consecutivas. El desastre del Reale Arena en el que perdieron por cinco goles a tres justo antes del parón podía hacer pensar que al equipo granadino le vendría bien un tiempo para recuperar el rumbo. Pero no ha sido así. De hecho, tras la reanudación de LaLiga EA Sports, el conjunto de Paco López perdió en casa ante el asombroso Girona de Míchel por 2-4 y en su visita a Gran Canaria el pasado fin de semana por 1-0

Precedentes entre Granada y Real Betis

No hay que olvidar que el club nazarí es uno de los tres recién ascendidos de LaLiga Hypermotion, por lo que no se dieron partidos entre los granadinos y los sevillanos la temporada pasada. Eso sí, en la temporada 2021/2022 el Real Betis Balompié venció los dos encuentros que disputó ante el Granada Club de Fútbol. En el Nuevo Los Cármenes, los verdiblancos ganaron por 1-2 gracias a un gol 'maradoniano' de Sergio Canales en la última jugada, mientras que en el Benito Villamarín también cayó la victoria del lado bético gracias a un doblete de Juanmi.

Sin embargo, el equipo de Paco López debe aferrarse a los encuentros que se disputaron en la ciudad de La Alhambra, ya que, sin contar la victoria de hace dos campañas, el Betis no gana como visitante en Granada desde el año 2013. De hecho, el registro histórico en Los Cármenes beneficia, y mucho, al conjunto local. En un total de 16 partidos disputados entre ambos en Primera División, los sevillanos han ganado en cinco ocasiones, han empatado en otras cinco y han caído derrotados en seis encuentros. Además, el balance total de goles, con 16 tantos para los hispalenses y 21 para los nazaríes, permite apostar por el optimismo en los locales.

Declaraciones de los técnicos

Paco López: "El partido más importante es el inmediato. Depende de cómo hagamos las cosas, del siguiente rival, de cómo estemos nosotros… La idea sigue siendo la misma para mañana. Siempre hay algunas dudas en los últimos entrenamientos. El Betis es un equipazo. Está jugando en Europa. Tiene muchos argumentos ofensivos, cuentan con un entrenador que lleva muchos años y ha demostrado su capacidad. Es un rival peligrosísimo. Con balón te genera muchísimo. Trataremos de neutralizar ese juego, aunque no sea fácil. Hay que buscar la portería rival".

Paco López en el banquillo granadino | Foto: Getty Images

Manuel Pellegrini: "Llegamos física y mentalmente muy bien. El equipo es muy consciente de lo que está haciendo, de lo que hay que mejorar y tampoco estamos en una crisis. No veo una falta de actitud... Para mí lo único importante es ir a ganar y sumar tres puntos, y después tratar de ganar al Valencia. Pensar negativamente es lo peor que puede haber. No veo crisis futbolística ni crisis de identidad. El Granada es un equipo que viene de una categoría inferior y a lo mejor le ha costado un poco volver a hacerse a Primera División. Pero tiene buenos jugadores, un técnico que hace jugar bien a sus equipos, e incluso en las derrotas ha marcado muchos goles. En cualquier caso, es un equipo con el que no nos podemos descuidar".

Manuel Pellegrini en el banquillo bético | Foto: Getty Images

Árbitros del encuentro

El colegiado catalán Víctor García Verdura ha sido el designado por el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF para dirigir este partido. García Verdura arbitrará por primera vez al Real Betis debido a que es el colegiado más joven de toda Primera División con 28 años. En la sala VOR, tras colgar el silbato al final de la campaña pasada, se encontrará el colegiado castellano-manchego Valentín Pizarro Gómez.

Víctor García Verdura arbitrando un partido | Foto: Getty Images

¿Dónde y cómo ver el partido?

El Granada Club de Fútbol y el Real Betis Balompié se ven las caras este jueves 28 de septiembre a las 19 horas en el Estadio Nuevo Los Cármenes. El enfrentamiento correspondiente a la séptima jornada de la LaLiga EA Sports será retransmitido en directo a través de DAZN LaLiga.

Convocatorias

Granada CF: El equipo nazarí no ha facilitado la relación de convocados para el partido contra el conjunto verdiblanco, aunque la principal baja la conforma Jesús Vallejo y Miguel Ángel Rubio se encuentra entre algodones.

Real Betis Balompié: Bravo, Bellerín, Miranda, Guido Rodríguez, Pezzella, Ez Abde, Borja Iglesias, Ayoze, Rui Silva, William Carvalho, Juan Cruz, Rodri, Andrés Guardado, Abner, Marc Roca, Isco, Aitor Ruibal, Altimira, Chadi Riad, Fran Vieites, Visus y Assane Diao.

Granada CF: André Ferreira; Ricard, Torrente, Ignasi Miquel y Carlos Neva; Gumbau, Gonzalo Villar, Callejón y Bryan Zaragoza; Uzuni y Lucas Boyé.

Real Betis Balompié: Claudio Bravo; Héctor Bellerín, Germán Pezzella, Chadi y Abner; Marc Roca, Guido Rodríguez e Isco; Ez Abde, Ayoze y Borja Iglesias.