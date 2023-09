Ancelotti: "Intentamos empezar fuertes"

Carlo Ancelotti habló con la prensa tras la victoria del Real Madrid frente a Las Palmas, por la séptima jornada de LaLiga. En el inicio de su análisis, el italiano comentó que "me preocupa el final de la segunda parte, que hemos bajado el ritmo y no hemos tenido un buen control del partido defendiendo muy abajo con poca intensidad. Intentamos empezar fuertes para evitar problemas y recuperamos muchos balones. En la primera parte sólo faltó acierto y en la segunda intensidad. Es un momento de la temporada en el que todos los equipos bajan la intensidad porque el desgaste es bastante grande".

"El pase largo es una opción para superar líneas y quedarse delante del portero. Es una opción que debemos tener. No soy superfán de la posesión, pero sí de los goles. Siempre hay margen para mejorar. Algunas veces hemos combinado muy bien. Ahí está el trabajo del entrenador. El foco estaba en presionar fuerte y darlo todo en los primeros 20 minutos. En este sentido a los delanteros les ha faltado frescura en la finalización en la primera mitad", continuó Ancelotti, lamentando la falta de puntería para aprovechar la cantidad de ocasiones que tuvo el Madrid durante el primer tiempo.

Sobre los goleadores del partido, Ancelotti destacó que "Brahim y Joselu han aportado cosas buenas al equipo. En la primera parte se pudo tener más acierto, pero hemos creado peligro por la calidad que tienen los dos. Cuando un jugador que juega poco sale al campo y lo hace bien nos pone muy contentos porque significa que está trabajando bien y sobre todo que está motivado".

Justamente, el míster destacó la labor de un Brahim que hizo las veces de Bellingham para darle un poco de descanso al inglés: "Puede jugar en todas las posiciones de arriba. Si juega de mediapunta tiene que hacer un trabajo defensivo que no va en sus características. Cuando juega como uno de los dos delanteros se mueve muy bien y con el balón en los pies tiene mucha calidad. Para un equipo que se cierra mucho tiene habilidad en espacios reducidos y con su calidad nos puede ayudar. Posee una calidad extraordinaria en los pequeños espacios".

Ancelotti no quedó conforme con algunos aspectos de su equipo | Foto: GettyImages

Aunque todo era alegría, también continúan las preocupaciones por la cantidad de lesiones que ha tenido el Real Madrid en solo el inicio de esta temporada. De a poco regresaron algunos, como Mendy, Dani Ceballos y Vinicius, mientras que Militao y Courtois tienen para muchos meses más de recuperación, pero las alarmas saltaron en este último partido por Alaba y Rüdiger.

"Hemos recuperado a Mendy y vamos a recuperar a Carvajal para el próximo partido. Rüdiger está tocado, es un golpe, pero pensamos que va a estar bien para el próximo partido. Lo de Alaba es un problema en el abductor y no creo que esté el sábado. Tenemos que ver cómo recuperan Rüdiger y Nacho. También han entrenado con nosotros Marvel y Carrillo, de la cantera, que son muy buenos. Creo que Rüdiger va a estar bien", tranquilizó Ancelotti.

Sobre las suplencias de Modrić y Bellingham, quienes hoy estuvieron entre los suplentes, Ancelotti reconoció que “estaban cansados, sobre todo Bellingham, y preferí darles descanso para evitar problemas. Los jugadores entienden muy bien que la rotación es muy importante. He intentado manejar la plantilla y tenemos que hacerlo de la mejor manera en los próximos partidos. Va a pasar hasta el próximo parón porque hay un desgaste muy importante y muchas lesiones en este periodo. En este momento de la temporada cuesta tener un rendimiento del 100%".

Ancelotti y Vinicius, momentos antes del regreso del brasileño | Foto: GettyImages

Una de las notas altas de este partido fue el regreso de Vinicius, recuperado ya de su lesión y quien mostró algunos toques de su gran nivel: "Ha entrado con muchas ganas e ilusión. Quería marcar y aportar al equipo. Obviamente después de un mes algo le falta, pero está totalmente recuperado y tiene que prepararse bien para estar listo para el sábado, que empezará el partido".

Con la misma nacionalidad, pero en el otro extremo del campo, Ancelotti remarcó la actuación de Rodrygo e intentó tranquilizar las críticas por su falta de gol: "Para los delanteros son momentos que pasan. Cuando no marcas te viene la ansiedad y la preocupación, es lo que le está pasando y nosotros tenemos que seguir dándole la confianza. Hoy no ha marcado, pero ha dado una asistencia fantástica a Joselu en el segundo gol. Para mí ha aportado lo suficiente en el partido, pero para él el gol es muy importante y llegarán cuando no piense en marcar goles. Tiene que trabajar y con la calidad que tiene el gol va a llegar".

Por último, y en sintonía con las lesiones y regresos, el italiano declaró sobre una nueva dolencia física de Arda Güler, juvenil del que se espera mucho pero que aún no ha podido debutar oficialmente esta temporada, llegando a decirse en los últimos días que ya estaba recuperado y recayendo abruptamente en las horas previas al duelo contra Las Palmas: "Fue mala suerte. Terminó bien el entrenamiento de ayer e incluso marcó el último gol del partido. Después notó algo en el muslo y se le diagnosticó una pequeña lesión. El jugador está triste porque estaba bien. Tenemos que esperar un poco todavía. Es una cosa pequeña, pero no le ha dejado estar disponible y darle minutos hoy. Esa era la idea".