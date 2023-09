El infortunio de Sergio Ramos dicta sentencia

Desde navidades del 2002 llevaba el Sevilla FC sin cosechar una victoria de visitante ante el Barcelona y eso seguirá siendo así al menos hasta la temporada que viene, si no se vuelven a ver las caras en territorio catalán en otras competiciones, y es que a pesar del sólido partido que ha propuesto el conjunto hispalense sobre el césped de Montjuic, el Barcelona con un gol lleno de fortuna a favor de los intereses locales consiguió establecer el único gol que nos dejó un choque repleto de vaivenes.

Un Sevilla reavivado

El Sevilla aterrizaba en la ciudad condal con el ánimo por las nubes, tras pegarse una contundente merienda el pasado martes en Nervión ante un impotente Almería, al que endosó 5 goles. La tropa de Mendilibar iba a Barcelona siendo consciente de la entidad del rival al que se enfrentaba pero eso no achantó a los Mendilibar que salieron al patio de la casa de acogida del FC Barcelona dispuestos a plantear un partido repleto de dificultades a un conjunto culé muy discutido después de sus malas actuaciones ante Celta y Mallorca, que a pesar de traducirse en 4 puntos que se quedaron en la caja fuerte de “Can Barça”, dejaron unas sensaciones muy negativas en cuanto a la defensa blaugrana y por si no fuera poco, sumado a la lesión de un pilar fundamental del equipo de Xavi como Frenkie De Jong, que acompañaba a la de Pedri, dejando huérfana una posición que nadie cubre como el neerlandés.

Badé encarando a Lewandwski / Foto: Sevilla FC

Primera mitad de poder a poder

El encuentro comenzó con un tanteo de diez minutos en los que el Barcelona salió al ataque desde el inicio con un once muy reconocible, esto no impidió al Sevilla advertir al conjunto culé que no venían a pasear por las Ramblas, siendo Lukébakio el primero en intentar un tiro con su zurda desde la frontal del área que se va desviado por encima de la meta de la portería de Ter Stegen.

A los 12 de juego es João Félix el que abre la veda para los anfitriones después de una rápida transición que acabó con un tibio disparo desde dentro del área que Nyland despejó sin problemas. Unos instantes tardaría el Sevilla en responder por medio de una buena jugada culminada por el trallazo de Rakitić desde fuera del área directo a la escuadra derecha del guardameta bávaro del Barcelona.

A partir de ahí comenzaría un partido abierto con acercamientos para los dos equipos; de todos los que se produjeron en esa franja de 15 minutos los más significativos fueron un pepinazo de João Félix, en el 21, que se estrella en el larguero después de un jugadón individual de Cancelo por la derecha y un remate de Ocampos, menos de 10 minutos más tarde, dentro del área entre los tres palos que saca medio con el pecho, medio con el muslo Gavi cerca de la línea de gol.

A la media hora de duelo, y precedido por dos ocasiones muy peligrosas del Sevilla, se terminaba la partida para Raphael Días “Rapinha”. El dorsal 11 del Barça se llevó la mano a la parte posterior de su pierna derecha tras intentar definir con la misma, fue entonces cuando al apoyar la pierna tras el escorzo el extremo blaugrana lo tuvo claro; en su lugar salió al campo el canterano Fermín López para ocupar la posición detrás del punta que dejaba libre el de Porto Alegre.

La primera parte no daría más allá de la tarjeta amarilla que vió João Cancelo al borde del descanso por un agarrón a Juanlu.

Mariano contó con minutos / Foto: Sevilla FC

Dominio blaugrana frente a solidez en el segundo acto



El segundo acto de este disputado enfrentamiento vería un control mayor por parte del Barcelona que poco a poco fue obligando a recular a los muchachos de Mendi. Estos sin embargo lejos de ceder ante el dominio azulgrana lo resistieron con relativa comodidad sufriendo apenas ocasiones alarmantes.

Los minutos iban transcurriendo y mientras el equipo de casa iba paulatinamente acercándose peligrosamente a la meta de Nyland, los de Nervión empezaban a aquejarlo, y para ello, el técnico de Zanzíbar hizo uso de uno de sus comodines favoritos y en el 66’ Fernando saltaba al campo por el desapercibido Sow.

Los de la casta y el coraje aguantaban el tipo, y a falta de un cuarto de hora para los tres pitidos, Acuña y Mariano entraban a escena para tratar de aprovechar algún fallo en la circulación catalana, sin embargo, lejos de ocurrir esto último, inmediatamente después, una jugada por la izquierda de Ferran Torres, que había ingresado al partido escasos minutos antes en lugar de un João Félix muy participativo, terminó con un centro del ex del Valencia, que Lamine Yamal cabeceó picado hacia el suelo desde el perfil derecho del interior del área buscando a algún compañero que viniese por detrás, lo que encontró ese balón fue la espinilla de un impotente Sergio Ramos que, viniendo en carrera, no pudo evitar ver en primera fila cómo el esférico acababa en el fondo de las mallas de Nyland.

El gol daba tranquilidad al Barcelona de un Xavi que tuvo a bien incorporar a Oriol Romeu,, por el jóven protagonista del gol que hacía que los 3 puntos se quedasen en casa.

El partido pasó a estar anestesiado sin mucha más insistencia por parte de los que ya tenían el botín asegurado, con esto un par de amarillas más para Badé y Gündoğan, y un disparo de Lewandowski que toca en Acuña y sale por encima del larguero, el partido llegó al 96 y Ortiz Arias mandó a todo el mundo para casa, unos más contentos que otros.

Derrota constructiva

Al final a pesar de la derrota el Sevilla puede presumir de haberle complicado mucho el partido a un buen Barcelona destacando en el conjunto andaluz las actuaciones de los centrales, Lukébakio, Lamela y un estelar Juanlu que hizo un partido muy completo en defensa y ataque dando mucha seguridad al carril diestro. En el combinado ganador hemos de quedarnos con la gran primera parte de Joao Félix, la sobriedad defensiva de Koundé y por supuesto con el coautor del gol que daba la victoria y el liderato momentáneo al conjunto local, y este no es otro que Lamine Yamal. Y sí, Lamine fue el coautor de una jugada que firmó: la espinilla de Sergio Ramos.