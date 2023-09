Análisis post: duro golpe para un partido "casi" perfecto

Era el día para seguir en la buena dinámica tanto de sensaciones como de resultados. Parecía que todo iba en orden del plan de Mendilibar, jugando un partido de tú a tú ante un equipazo. Sin embargo, el pequeño derrumbe físico en la segunda parte, el desorden del momento post cambios y un poco de mala suerte, provocaron que el gol cayera del lado culé. Es cierto que los de Xavi eran muy favoritos a llevarse el encuentro, pero nadie esperaba un partido tan igualado hasta prácticamente el minuto 75.

Para muchos el de este viernes fue el mejor partido disputado por el Sevilla en casa del Barça en muchísimo tiempo, jugando una primera mitad en la que mereció al menos un gol. Pero el conjunto hispalense no está acostumbrado a un juego sin un delantero referencia, por lo que en la segunda parte le pasó factura. A nivel defensivo mostró una inmensa mejoría, tanto en la defensa como en la portería, pero un pequeño desajuste provocó la derrota.

Estelar en defensa

La zona defensiva del Sevilla es algo que preocupa a su afición desde la marcha de Koundé y Diego Carlos. El año pasado el equipo sufrió mucho, y no fue hasta el mercado invernal cuando encontró la pieza que le faltaba. Loïc Badé llegaba cedido con opción de compra, y fue uno de los pilares de la conquista de la Séptima. Tras aquella final se hizo viral el vídeo con el director deportivo en el que reclamaba a gritos lo siguiente: "¡Monchi fíchame!". Su petición se hizo realidad, y cuánto lo ha notado el Sevilla este año... Lewandowski soñará con su aliento hasta dentro de mucho tiempo.

Badé juega el balón durante el partido de anoche. Fuente: Sevilla FC

Juanlu, suplente perfecto de Navas

La edad del capitán del Sevilla es un problema para la entidad. Llevaban tiempo buscando a un suplente capaz de hacerle competencia y capaz de suplirlo en caso de lesión, pero lo que pocos intuían era que el lateral derecho venía cubierto desde la cantera. Juanlu Sánchez demostró un día más su capacidad física, tanto defensiva como ofensivamente, y se comió al extremo que le tocara. La banda derecha formada con Ocampos fue un puñal, y fue la que más daño hizo. En Sevilla hay lateral para rato.

Juanlu corre por la banda derecha anoche en Montjuic. Fuente: Sevilla FC

Ramos, día para olvidar...

Sergio Ramos se volvía a enfrentar a su eterno rival, el FC Barcelona, tras su aventura bienal en el PSG. Seguramente en su cabeza se la imaginaba diferente, pero lo cierto es que a pesar de cuajar un partido bastante correcto, fue un día para olvidar. Ya en la previa, un periodista preguntaba a Xavi si temía por la integridad física de sus jugadores al enfrentarse a Sergio, y a su llegada al estadio le acompañaron infinitud de pitidos. Cada vez que tocaba la pelota se escuchaba un ruido ensordecedor, menos cuando la vez que la metió en su propia meta. La mala suerte se llevó la vuelta de Ramos a Barcelona, pero los sevillistas esperan que para la vuelta sea diferente.

Ramos se lamenta tras ver la pelota en su portería. Fuente: Getty Images

Joyas de la Masía

La cantera culé ha sido famosa por sacar leyendas. Messi, Xavi, Iniesta, Piqué, Guardiola... Los talentos más recientes los está explotando su entrenador, y están demostrando su categoría y su aprendizaje en la Masía. Gavi, ya asentado como titularísimo en el Barcelona y en la selección española, Lamine Yamal y el más nuevo Fermín, están derrumbando la pared del once titular culé. Anoche el gol vino de una jugada "made in" Barça. Centro de Ferrán, cabecea Lamine y de no ser por Sergio Ramos, era Fermín el que hubiera enviado el balón a la red. El Barcelona tiene joyas para rato.

Lamine Yamal y Fermín en la celebración del gol de la victoria. Fuente: Getty Images

Mendilibar, buen planteamiento y malos cambios

El once del técnico vasco sorprendió a muchos, con Joan Jordán y Lamela como "falso nueve". Sin embargo, el que más se sorprendió fue Xavi al ver que durante el primer acto, el partido podía caer de cualquier lado. El Sevilla compitió y mereció el gol en los primeros 45 minutos, pero ya al comienzo de la segunda mitad el nivel bajó. Lamela corría de un lado a otro para presionar, el centro del campo cada vez estaba más perdido y las bandas culés atacaban constantemente. Sin embargo, el entrenador sevillista decidió quitar a Sow e introducir a Fernando, en lugar de quitar a Jordán, y luego rectificó dando entrada a Mariano y Acuña, pero en el desajuste de la banda izquierda llegó el gol.