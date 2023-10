Ancelotti: "Ha sido una noche completa"

Carlo Ancelotti compareció a la sala de prensa de Montilivi para analizar la victoria del Real Madrid frente al Girona, por 3-0, en la octava jornada de LaLiga.

El entrenador italiano comenzó sus declaraciones destacando que: "Ha sido una noche completa. Ganar aquí significa que lo hemos hecho bien y hay que destacar el trabajo defensivo, que ha sido muy bueno. Teníamos la posibilidad de crear problemas con el balón y defender bien ha sido determinante porque el Girona juega bien al fútbol".



"Hemos puesto a Bellingham por fuera para evitar el trabajo defensivo de Vini Jr. teniendo en cuenta que Tchouameni estaba en el centro para hacer las coberturas. El trabajo defensivo del equipo ha sido bueno, hizo un partido sólido y contundente. El Girona juega bien al fútbol. Hemos hecho daño cuando hemos podido y hemos controlado en fase defensiva. La solidez es lo más importante en estos partidos”, continuó.

"Defender bien fue determinante"

Consultado sobre la decisión de sustituir a Vinicius Junior, algo que claramente no es muy habitual, Ancelotti se lo tomó con calma: “Quería jugar más y he decidido evitar problemas. Lleva un mes sin jugar y no tiene chispa, pero los 70 minutos que ha jugado le van a venir bien”.

Ancelotti se marchó más satisfecho que ante Las Palmas | Foto: GettyImages



Uno de los momentos fuertes de la jornada fue la expulsión de Nacho, en una jugada muy peligrosa por parte del español, sobre el final del partido y con el marcador ya sentenciado: “Es un jugador muy correcto y esa entrada se podía evitar. Lo sentimos y él ha pedido disculpas. Ojalá no sea nada serio para el jugador del Girona. Le ha faltado lucidez en el último momento del partido porque ganábamos 0-3. El jugador lo entiende muy bien y está muy dolido y triste”.



Otra de las consultas que recibió Ancelotti fue por la decisión de que Camavinga regresara al lateral izquierdo en este partido: “No era un caso de urgencia. Mendy llevaba un mes sin jugar. Pensé meter a Fran, pero al meter a Vini Jr. por fuera necesitaba un lateral de las características de Camavinga para presionar más tras pérdida. Creo que lo ha hecho bien”.