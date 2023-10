Previa FC Porto vs FC Barcelona: victoria por el liderato

La visita a Do Dragao será sumamente importante para el FC Barcelona. Tuvo un estreno plácido en la Champions de esta temporada contra el Royal Antwerp, pero en Oporto se empezará a jugar la primera plaza del Grupo H. Entre los portugueses y los barceloneses muy probablemente va a estar ese lugar en lo alto de la clasificación y será especialmente importante para el Barça poder llevarse los tres puntos fuera de casa.

Situación de ambos equipos

El Porto viene de jugar un partido muy exigente: O Clássico. El viernes visitó el Estadio Da Luz para medirse contra el Benfica, su eterno rival y actualmente 2º en la Liga Portugal. El resultado fue favorable para los locales y, además, los visitantes acabaron el partido jugando con uno menos. El tanto de Di María en el 68' sentenció el encuentro y los 'dragones' perdieron la condición de invictos en la competición doméstica.

El FC Barcelona, que también jugó su partido de liga en viernes, consiguió ganar a un gran Sevilla. El equipo de Mendilibar bloqueó el juego interior del Barça, que se vio obligado a apoyarse en sus laterales y en balones largos (más de los que a Xavi le hubiese gustado) para progresar entre líneas. Al final, un gol de Sergio Ramos en propia puerta otorgó los tres puntos a los culés. En este encuentro los blaugrana volvieron a perder uno de sus efectivos: Raphinha sufrió una lesión del bíceps femoral del muslo izquierdo que lo dejará fuera de los terrenos de juego cerca de 1 mes.

Antecedentes

Ha llovido mucho desde la última vez que Porto y Barcelona se enfrentaron. En la final de la Supercopa de España de 2011 ambos equipos se encontraron como campeones de Champions League y Europa League. El duelo, celebrado en el Stade Louis II, acabó con victoria azulgrana por 2-0 con goles de Leo Messi y Cesc Fábregas. Como curiosidad, Xavi Hernández fue titular y capitán en la final. No obstante, el partido más recordado por los culés ante los 'dragones' data del 16 de noviembre de 2003. Ese día, Do Dragao vio debutar a una leyenda: Lionel Andrés Messi Cuccittini.

🔙📆Se cumplen 19 años del debut de Leo Messi con el FC Barcelona: Fue vs Oporto, en un partido amistoso y bajo la dirección de Frank Rijkaard🙌🏻🇦🇷🐐. pic.twitter.com/m0CHdWpRAv — La cara B del futbol (@lacarabdeporte) November 16, 2022

Árbitros

El árbitro principal del partido será Anthony Taylor, del comité inglés. Este colegiado no ha dado buena suerte al Barça, pues en los tres partidos que ha pitado a los blaugrana, el equipo nunca ha conseguido una victoria. Fue árbitro del 0-0 contra el Olimpyacos en 2017, 1-1 contra el PSG en 2021 y del 0-3 contra el Bayern el año pasado. Lo acompañará en el VAR Stuart Attwell, también inglés.

Declaraciones en rueda de prensa

Sergio Conceiçao atendió a los medios de comunicación en una rueda de prensa previa al partido.

Observando a su rival, el FC Barcelona, llegó a la conclusión que "es un equipo que obliga a defender ancho, porque juegan mucho por los laterales" y que tiene que "intentar limitar los terrenos que les gusta pisar". "El Barça tiene jugadores muy experimentados y si encaja el primer gol también puede reaccionar. Nosotros tenemos que encaminar el partido hacia donde lo hemos preparado. No tenemos que tener miedo. Cada jugador debe asumir su responsabilidad y, luego, si las cosas no salen bien, aquí estaré para dar la cara. Pero los jugadores tienen que estar preparados", añadió

Xavi Hernández también compareció en la rueda de prensa reglamentaria para comentar el encuentro.

Al técnico se le preguntó por la falta de acierto fuera de casa en Champions y él respondió mostrándose optimista: "Creo que en general tenemos que hacer una reflexionar y dejar de laso esto. Vemos fantasmas en la Champions pero tenemos jugadores que han ganado mucho en la Champions, como Gündogan y Cancelo, y hay que pensar en positivo. Hay que competir y dar un paso adelante a través del juego e imponer nuestra personalidad. No será fácil ante el Porto, pero hemos empezado bien, somos líderes". Sobre Fermín, que el otro día completó un gran partido ante el Sevilla, comentó "que nos puede ayudar mucho, tiene mucho nivel y si se lo cree puede ser futbolista del Barça muchos años. Está preparado para participar".

Convocatorias

La convocatoria del Porto aún no se encuentra disponible, pero Sergio Conceiçao en rueda de prensa ha revelado que Pepe no estará en el patido contra el Barça, pues aún no está recuperado de un edema en el gemelo.

FC Barcelona: Ter Stegen, João Cancelo, Balde, R. Araujo, I. Martínez, Gavi, Ferran, Lewandowski, Iñaki Peña, João Félix, Christensen, Marcos A., Romeu, S. Roberto, Gündoğan, Kounde, Astralaga, Lamine Yamal, M. Casadó y Fermín