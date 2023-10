Carrillo, única noticia de la convocatoria de Ancelotti

El Real Madrid se enfrentará al SSC Napoli este martes a las 21:00 horas en el Stadio Diego Armando Maradona en el encuentro correspondiente a la jornada 2 de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Los madridistas llegan tras conseguir una gran victoria contra el Girona FC a domicilio para volver al primer puesto en la clasificación de LaLiga EA Sports. Los tantos de Joselu, Tchouameni y Bellingham cerraron el 0-3 para un Madrid que con esta victoria y la del miércoles por 2-0 ante la UD Las Palmas recuperan las buenas sensaciones después de la derrota en el derbi madrileño contra el Atlético de Madrid.

No hay grandes novedades en la convocatoria de Ancelotti, y es que el único cambio que se produce con respecto al partido contra el conjunto catalán es el del tercer portero. Cañizares, que viajará con el primer equipo a Italia para este choque, sustituye a Diego Piñeiro. Aún así, destaca la presencia de Carrillo, que ante la baja de Alaba, repite en la lista de convocados y podría debutar con el Real Madrid en un escenario impresionante.

Los blancos intentarán llevarse el triunfo contra un Napoli con el que parece que se jugarán el primer puesto del grupo. No cabe duda que es un encuentro muy importante para los blancos, y por tanto, necesitarán la mejor versión de jugadores como Tchouameni, Bellingham o Kroos, que vienen de ser muy importantes en el anterior choque de los madrileños.

En cuanto a las ausencias, Ancelotti no podrá contar con varios de sus futbolistas. Courtois y Militao siguen con sus largos procesos de recuperación después de sus respectivas lesiones de ligamento cruzado, mientras que Arda Güler tampoco viajará con sus compañeros por una lesión en el recto anterior izquierdo. Además, no estará disponible Alaba, que todavía no se ha recuperado de las molestias que le retiraron del partido contra Las Palmas.

Lista de convocados

Porteros: Lunin, Kepa, Cañizares.

Defensas: Carvajal, Nacho, Lucas Vázquez, Fran García, Rüdiger, Ferland Mendy, Carrillo.

Centrocampistas: Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Fede Valverde, Tchouameni, Dani Ceballos.

Delanteros: Vini Jr, Rodrygo, Joselu, Brahim Díaz.

Arbitraje

Principal: Clément Turpin

VAR: Jérôme Brisard