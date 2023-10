Tchoauméni viene pisando fuerte

El francés de 23 años, Aurélien Tchouaméni, llegó a las filas del Real Madrid en el verano de 2022 hace apenas una temporada. La pasada campaña, Tchoaumèni fue un jugador indispensable para Carlo Ancelotti. Jugó todos los partidos excepto en los que sus condiciones físicas no se lo permitían, pero no por decisión del entrenador. En total, 50 encuentros entre la Liga, la UEFA Champions League, Supercopa de Europa, Copa del Rey y el Mundial de Clubes. En estos partidos Tchouaméni asistió en 4 ocasiones, pero no fue capaz de marcar ningún tanto. Aunque fue un año de adaptación con subidas y bajadas acabó realizando una buena temporada.

El nuevo Tchouaméni anota tantos

En el último partido de esta temporada el francés marcó su primer gol vestido con la camiseta blanca. El ex del Mónaco, en un córner lanzado por Toni Kroos superó a Gazzaniga y golpeó con la cabeza el balón para llevarlo a la red. Aunque sea el primer gol de su carrera en el Real Madrid, Tchouamèni se caracteriza por tener una fuerza descomunal e intentar sorprender a la defensa y al portero del equipo contrario con chutes desde fuera del área, aunque hasta hoy sin suerte.

Esta temporada ha jugado todos los partidos que el conjunto de la capital ha disputado ya sea como titular, en este caso en 8 ocasiones o saliendo desde el banquillo solamente en 1 ocasión. En estos 9 partidos suma un total de 663 minutos.

El francés ha vuelto

El gol era lo único que le faltaba al centrocampista francés para ser un jugador más completo. Cuando Casemiro se fue del Real Madrid, en el tridente que protegía el centro del campo, formado por Toni Kroos, Luka Modric, y el ya mencionado Casemiro desapareció la parte defensiva. Actualmente la plantilla se está renovando y aunque Modric y Kroos siguen siendo piezas claves en el equipo ya no son titulares indiscutibles. Esa posición la ocupan ahora Fede Valverde, Camavinga y Tchoaumeni que pronto pasarán a ser el nuevo tridente del Real Madrid. Este último aporta la parte más defensiva. Bien podemos verlo en el último partido que a pesar de su posición natural ser la de pivote, partió desde el lateral y jugó uno de los mejores sino el mejor partido de toda su carrera como madridista.

Carlo Ancelotti pudo comprobar que Aurélien Tchouaméni viene pisando fuerte y que aparte de ser un gran mediocentro defensivo, puede comenzar a aportar goles en ataque. Esto puede darle al francés, ahora que comienza el duro calendario con otras competiciones aparte de la Liga, más protagonismo.